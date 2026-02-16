FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

‘अंधेरे में नहाना’ क्यों बन रहा है नई मुफ्त थेरेपी? नींद और मानसिक शांति का ये वायरल ट्रेंड कितना कारगर है

क्या पता है लोग आजकल बाथरूम को डार्क रूम बना रहे हैं और डार्क बाथरूम में डार्क शॉवर ले रहे हैं. ये वायरल ट्रेंड हेल्थ बेनिफिट्स से जोड़ा जा रहा है.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 16, 2026, 07:11 AM IST

‘अंधेरे में नहाना’ क्यों बन रहा है नई मुफ्त थेरेपी? नींद और मानसिक शांति का ये वायरल ट्रेंड कितना कारगर है

आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में नींद की कमी, तनाव और मानसिक थकान आम समस्या बन चुकी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. डार्क शावर, यानी अंधेरे या मंद रोशनी में स्नान करना. इसे लोग मुफ्त चिकित्सा या “बिना दवा की नींद थेरेपी बता रहे हैं. लेकिन क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया हाइप है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और मानसिक आधार भी है?

डार्क शावर क्या है?

डार्क शावर का मतलब है बाथरूम की तेज़ लाइट बंद कर, मंद रोशनी या पूर्ण अंधेरे में स्नान करना. इस दौरान व्यक्ति पानी की आवाज़, साबुन की खुशबू और शरीर पर पानी की अनुभूति
पर ध्यान केंद्रित करता है. यह तरीका डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन से ब्रेक लेने और इंद्रियों को शांत करने का प्रयास माना जाता है.

क्यों कहा जा रहा है इसे “मुफ्त चिकित्सा”?

डार्क शावर को “फ्री थेरेपी” इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई दवा, कोई मशीन, कोई खर्चनहीं लगता, लेकिन इससे मानसिक और शारीरिक आराम मिल सकता है. सोशल मीडिया पर इसे तनाव कम करने, नींद सुधारने और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने का प्राकृतिक तरीका बताया जा रहा है.

नींद पर क्या असर पड़ता है?

विशेषज्ञों के अनुसार अंधेरा मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है. यह हार्मोन शरीर की जैविक घड़ी (सर्कैडियन रिद्म) को नियंत्रित करता है और नींद लाने में मदद करता है.

डार्क शावर के दौरान शरीर में क्या होता है?

शरीर का तापमान स्नान के दौरान बढ़ता है और बाद में गिरता है और तापमान में यह बदलाव नींद आने की प्राकृतिक प्रक्रिया को ट्रिगर करता है. दिमाग को रात का संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है

मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद?

डार्क शावर को माइंडफुलनेस तकनीक से जोड़ा जा रहा है. अंधेरे में रहने से दिमाग पर दृश्य उत्तेजना कम होती है, जिससे तनाव हार्मोन कोर्टिसोल घट सकता है और चिंता के साथ ओवरथिंकिंग कम होती है. इतना ही नहीं ये डार्क शॉवर ध्यान और रिलैक्सेशन बढ़ता है. पानी की आवाज़ और सुगंध भी न्यूरोलॉजिकल स्तर पर रिलैक्सेशन को बढ़ावा देती हैं.

आयुर्वेद और पारंपरिक दृष्टिकोण की नजर में क्या है ये डार्क शॉवर

आयुर्वेद में रात को स्नान को मन और शरीर की शुद्धि से जोड़ा गया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने से पहले स्नान करने से वात और पित्त संतुलित होते हैं और मानसिक अशांति कम होती है. साथ ही नींद की गुणवत्ता सुधरती है. डार्क शावर आधुनिक ट्रेंड है, लेकिन इसका मूल दर्शन प्राचीन भारतीय परंपरा से मेल खाता है.

शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

  1. नींद की गुणवत्ता में सुधार
  2. तनाव और चिंता में कमी
  3. मांसपेशियों को आराम
  4. मानसिक स्पष्टता और फोकस
  5. थकान और बर्नआउट कम होना

हालांकि, यह कोई चिकित्सीय उपचार नहीं बल्कि लाइफस्टाइल रिलैक्सेशन तकनीक है.

 किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बुजुर्ग या कम रोशनी में देखने में समस्या वाले लोग फिसल सकते हैं या लो ब्लड प्रेशर या चक्कर जिनको आने वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए. पूरी तरह अंधेरे के बजाय मंद रोशनी बेहतर विकल्प है. 

क्या विज्ञान इसे सपोर्ट करता है?

वैज्ञानिक रूप से अंधेरा मेलाटोनिन बढ़ाने में मदद करता है और गर्म स्नान नींद सुधार सकता है. लेकिन डार्क शावर पर अभी बड़े क्लिनिकल अध्ययन नहीं हुए हैं, इसलिए इसे चिकित्सा उपचार नहीं माना जा सकता. यह एक मेंटल वेलनेस ट्रिक है, न कि किसी बीमारी का इलाज.

ट्रेंड या वास्तविक लाभ?

डार्क शावर आधुनिक डिजिटल दुनिया में मानसिक शांति खोजने का एक दिलचस्प तरीका है.
यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं, लेकिन तनाव कम करने और बेहतर नींद पाने में सहायक हो सकता है.

अगर सही सावधानी और संतुलन के साथ किया जाए, तो यह आपकी रात की दिनचर्या का एक स्मार्ट और वैज्ञानिक हिस्सा बन सकता है.

