Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध
Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम
दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?
Kartik Maas Katha: कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी
कटक हिंसा में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी कर्फ्यू के साथ इंटरनेट रहेगा बंद
किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश
SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम
एक बार फिर भारत इतिहास रचने को तैयार, इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
लाइफस्टाइल
कफ सिरप के नमूने लेकर उनकी जाxच की गई. जाँच में पता चला कि कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) जैसे रसायन मिलाए जा रहे थे.
कफ सिरप से बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कप सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्र सरकार ने भी दिशानिर्देश जारी कर छोटे बच्चों को कप सिरप न देने की सलाह दी है. इस बीच, कफ सिरप तो दवा है, तो यह जानलेवा कैसे हो सकता है? कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे.
कफ सिरप के नमूनों की जाँच की गई. पाया गया कि कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) जैसे रसायन मिले हुए थे. ये औद्योगिक विलायक हैं, जिनका उपयोग एंटीफ्रीज़, पेंट, ब्रेक फ्लूइड, प्लास्टिक और कुछ घरेलू सामान बनाने में किया जाता है. ये दवाइयों के लिए नहीं हैं. हालाँकि, इस सस्ते और रंगहीन तरल का अवैध रूप से दवाओं में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है .
प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक विलायक है जो तरल रूप में दवाओं को घोलने में मदद करता है. हालाँकि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नियंत्रित मात्रा में सुरक्षित है, लेकिन डीईजी और ईजी को मनुष्यों के लिए खतरनाक माना गया है. कई रिपोर्टों से पता चलता है कि ये रसायन कम मात्रा में भी गंभीर विषाक्तता पैदा कर सकते हैं.
डायएथिलीन ग्लाइकॉल निगलने पर विषाक्त यौगिकों में टूट जाता है, जिससे गुर्दे, यकृत और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुँचता है. शुरुआती लक्षणों में मतली, पेट दर्द और पेशाब कम आना शामिल हैं. गंभीर मामलों में, यह तेजी से गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है.
कफ सिरप के संबंध में सरकारी निर्देश
1) 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए.
विज्ञापन
2) ये दवाइयाँ आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर गंभीर खांसी और ज़ुकाम अपने आप ठीक हो जाते हैं और उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं होती.
3) खांसी-ज़ुकाम के प्राथमिक उपचार के रूप में प्राकृतिक उपचारों को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है. इसमें पर्याप्त पानी पीना, आराम करना और सहायक उपाय शामिल हैं.
4) यदि दवा देना आवश्यक हो, तो डॉक्टर को रोगी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद तथा उसकी कड़ी निगरानी में दवा देनी चाहिए.
5) डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और उपचार की अवधि का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है. एक ही समय में कई दवाओं को मिलाने से बचने के भी निर्देश हैं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं