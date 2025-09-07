'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?

Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
इस डिजिटल युग ने स्टार्टअप की दुनिया ने युवाओं को तो अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन भारतीय माता-पिता अभी भी अपनी बेटी के लिए एक सरकारी कर्मचारी को ही पसंद करते हैं. उनकी यह पसंद सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान से जुड़ी है, जो उन्हें स्टार्टअप से ज्यादा भरोसेमंद लगती है.
"मेरी बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा". यह वाक्य अक्सर भारतीय परिवारों में सुनने को मिलता है, खास तौर पर तब जब बात शादी की होती है. बेटी की शादी के लिए किसी भी लड़के का जिक्र हो तो इंडियन पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल यही आता है कि 'लड़का क्या करता है?' दशकों से भारतीय घरों में रिश्ते इसी एक सवाल पर तय किए जा रहे हैं.
एक तरफ जहां युवा पीढ़ी तेजी से बदल रही है, जोखिम लेने को तैयार है और स्टार्टअप की दुनिया में अपना कदम बढ़ा रही है, वहीं उनके माता-पिता आज भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसे लड़के को ही पसंद करते हैं, जिसके पास सरकारी नौकरी हो. यह मानसिकता आज भी कायम है. तो आइए इसके पीछे के संभावित कारणों को विस्तार से समझते हैं.
किसी भी सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्थिरता होती है. एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, तो यह आजीवन रहती है. इसमें ले ऑफ यानी नौकरी जाने का खतरा न के बराबर होता है. इसके विपरीत, भारतीय माता-पिता का ऐसा मानना है कि स्टार्टअप की दुनिया बेहद अनिश्चित होती है. एक स्टार्टअप रातों-रात सफल हो सकता है, लेकिन उसके बंद होने की संभावना भी उतनी ही अधिक रहती है. ऐसे में, कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के भविष्य को जोखिम में देखना नहीं चाहते हैं. यही वजह है कि वे सरकारी दामाद चुनना ज्यादा पसंद करते हैं.
भारतीय समाज में सरकारी नौकरी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. चाहे वह ग्रुप डी लेवल की नौकरी ही क्यों न हों, सरकारी पद पर काम करने वाला व्यक्ति समाज में एक अलग रुतबा रखता है. सरकारी अधिकारियों को उनके काम के साथ-साथ उनकी विश्वसनीयता के लिए भी सराहा जाता है. वहीं, स्टार्टअप सीईओ का काम भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन जब तक उनका नाम बहुत प्रसिद्ध न हो जाए, तब तक उन्हें वह सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती है. माता-पिता के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो उन्हें सरकारी दामाद की ओर खींचता है.
सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित मासिक आय के साथ-साथ कई तरह के लाभ जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधाएं और छुट्टियां आदि लाभ मिलते हैं. इसके अलावा, सरकारी नौकरी रिटायरमेंट के बाद भी एक सुरक्षित जीवन की गारंटी देती हैं. वहीं, स्टार्टअप की कमाई शुरुआत में कम या अस्थिर हो सकती है और भले ही वह बाद में ज्यादा हो जाए, लेकिन उन्हें पेंशन और अन्य लाभों की सुरक्षा नहीं मिलती है. इसके लिए उन्हें खुद ही फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी पड़ती है. हर माता-पिता भविष्य की चिंता करते हुए अपनी बेटी के लिए सरकारी लड़का चुनना पसंद करते हैं. उन्हें सरकारी नौकरी की वित्तीय सुरक्षा ज्यादा पसंद आती है.
