लंच के बाद छा जाती है सुस्ती? नहीं कर पाते हैं ऑफिस का काम, इन तरीकों से भगाएं आलस

Feeling Sleepy After Lunch: दोपहर में खाना खाने के बाद इंसान के अदंर सुस्ती आने लगता है. इससे सबसे ज्यादा मुश्किल ऑफिस में काम करने वाले लोगों को होती है. आप इन टिप्स से आलस को दूर भगा सकते हैं.

Feeling Sleepy After Lunch

How to Avoid Post Lunch Sleepiness: दोपहर को लंच के बाद लोगों को नींद आने लगती है और आलस छा जाता है. खासकर ऑफिस के लोगों को इससे परेशानी होती है. ऑफिस में नींद (Sleep At Work) आने के कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है. आपको खाना खाने के बाद सुस्ती महसूस होती है तो इसे दूर करने के लिए कई तरीकों को अपना सकते हैं. इन तरीकों से आप आलस को दूर कर शरीर को एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं.

लंच के बाद की सुस्ती को दूर करने के लिए टिप्स (How To Overcome Post-Lunch Sleepiness)

नींद दूर करने के लिए पावर नैप

अगर आपको बहुत तेज नींद आ रही है तो आप पावर नैप ले सकते हैं. 10-15 मिनट की पावर नैप से दिमाग और शरीर को तरोताजा कर सकते हैं. इससे सुस्ती दूर होगी और एनर्जी बनी रहेगी.

लंच हल्का करें

दोपहर को लंच में ज्यागा खा लेने से भी नींद और आलस आने लगता है. आपको दोपहर को लंच में लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और सब्जियों खाना खाना चाहिए. ज्याग तला-भूना और हैवी खाने से बचें.

टहलते रहें

आप थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहे हैं तो काम के बीच में खड़े होकर थोड़ी देर टहल सकते हैं. बॉडी को स्ट्रेच करने और थोड़ी देर टहलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

खुद को हाइड्रेट रखें

डिहाइड्रेशन के कारण भी खाना खाने के बाद थकान और सुस्ती हो जाती है. आपको खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना चाहिए. डेस्क पर पानी की बोतल रखें और पानी पीते हैं.

कैफीन का इस्तेमाल करें

अगर आपको खाना खाने के बाद नींद आती है तो इसे दूर करने के लिए आप कैफीन का सेवन कर सकते हैं. चाय और कॉफी पीने से नींद को भगा सकते हैं. कैफीन का सेवन आपको एक्टिव रखने में मदद करता है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

