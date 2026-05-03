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Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

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Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Mouth Dryness At Night: गर्मी में शरीर को पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि गर्म तापमान शरीर की नमी को कम करता है और बाहरी वातावरण और खान-पान की वजह से प्यास ज्यादा लगती है.

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Abhay Sharma

Updated : May 03, 2026, 05:38 PM IST

Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Excessive Thirst At Night Summer (AI Image)

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Excessive Thirst At Night Summer: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में लोग इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स इस स्थिति में लोगों को इस दौरान बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं. बता दें कि गर्मियों के मौसम में शरीर को पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि गर्म तापमान शरीर की नमी को कम करता है और बाहरी वातावरण और खान-पान की वजह से प्यास ज्यादा लगती है. कई लोगों को गर्मी में रात के समय मुंह सूखने या बार-बार प्यास लगने की शिकायत रहती है. इसकी पीछे की वजह क्या है. आइए जानते हैं क्या कहता है आयुर्वेद... 

रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे की वजह  

गर्मी में रात के समय मुंह सूखने या बार-बार प्यास लगने की वजह से बार-बार उठकर पानी पीने जाना पड़ता है. इससे नींद खराब होती है. लेकिन आपको बता दें कि यह सिर्फ सामान्य समस्या नहीं बल्कि शरीर की आंतरिक गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है. रात के समय मुंह सूखता है और बार-बार पानी पीने के बाद भी प्यास भी नहीं बुझती तो यह समस्या साधारण नहीं है, बल्कि शरीर के तरल असंतुलन का कारण है. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जो आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकते हैं. इनमें अत्यधिक तनाव, देर रात खाना-खाना, अधिक तला-भुना खाना और शरीर में पानी की अत्यधिक कमी होना शामिल है. 

यह भी पढ़ें: परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं, ये 3 आदतें है Longevity की असली सीक्रेट ...

वात और पित्त का असंतुलन  

आयुर्वेद इसे शरीर में वात और पित्त का असंतुलन मानता है. वात और पित्त का असंतुलन शरीर में गर्मी और पाचन की समस्या को बढ़ा सकता है और इससे शरीर में जलन होने लगती है. वात को शांत करने के लिए गर्म, तरल और पौष्टिक आहार लें और पित्त को कम करने के लिए शरीर को ठंडक पहुंचाएं. बता दें कि आयुर्वेद में ऐसी समस्या होने पर मुलेठी खाने की सलाह दी जाती है. क्योंकि मुलेठी के टुकड़े को लगातार चूसने से मुंह में नमी बनी रहती है और लार भी तेजी से बनती है. मुलेठी गले और पाचन दोनों को दुरुस्त करने का काम भी करती है.

इन चीजों का कर सकते हैं सेवन

आयुर्वेद के अनुसार, मुलेठी के अलावा आप नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं. नारियल पानी शरीर को अंदर से शांत करता है और पित्त को संतुलित करने में मदद करता है. शरीर अगर हाइड्रेट रहेगा तो बार-बार प्यास लगने और मुंह सूखने की परेशानी नहीं होगी. वहीं त्रिफला से कुल्ला करना भी एक उपाय है,  त्रिफला का कुल्ला करने से मुंह के अंदर का रूखापन कम होता है और नमी बनी रहती है. आप घी का सेवन भी सीमित मात्रा में कर सकते हैं. घी शरीर की नमी और पाचन को आसान बनाने में फायदेमंद है. इनपुट --आईएएनएस

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