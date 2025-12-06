चलते समय पुतिन का दाहिना हाथ क्यों नहीं हिलता? क्या कोई समस्या है या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ?

पुतिन के चलने का अंदाज़: रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं. मालूम हो कि पुतिन इन दिनों भारत दौरे आए थे और तब उनके राइट हैंड के मूवमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं. उनका राइट हैंड क्यों मूव नहीं करता, चलिए जानें.

बहुत से लोग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चलने के तरीके से परिचित नहीं हैं. वे अपना दाहिना हाथ थोड़ा कड़ा रखते हैं. उनका बायाँ हाथ सामान्य रूप से हिलता है. विशेषज्ञों को संदेह है कि क्या यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत है.



यह स्ट्रोक नहीं है, यह पार्किंसंस भी नहीं है

नीदरलैंड की रेडबौड यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजी के प्रोफ़ेसर बास्टियन ब्लोम ने इसकी जाँच की है. उनके अनुसार, चलने में यह अकड़न पार्किंसंस में भी देखी जाती है. हालाँकि, पुतिन में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखे. शोधकर्ताओं ने पुतिन के वीडियो की जाँच की, तो पता चला कि यह कोई चिकित्सीय समस्या नहीं थी.



असली कारण क्या है?

शोधकर्ताओं ने पुराने केजीबी प्रशिक्षण मैनुअल की जांच के बाद एक आश्चर्यजनक खोज की है. केजीबी एजेंटों को एक समय में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था कि वे अपने दाहिने हाथ में पिस्तौल सीने के पास रखकर चलें. इसका मतलब था कि अगर वे इस तरह चलते, तो दुश्मन से सामना होने पर वे कुछ ही सेकंड में हथियार निकाल सकते थे. यह प्रशिक्षण उनके दाहिने हाथ को मज़बूत बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था.



पुतिन और अन्य

वीडियो की समीक्षा से पता चला कि न केवल पुतिन, बल्कि दो पूर्व रक्षा मंत्रियों दिमित्री मेदवेदेव और जनरल अनातोली सिदोरोव की चाल भी ऐसी ही थी. विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई व्यक्तिगत शैली नहीं, बल्कि हथियारों के प्रशिक्षण का असर था.



"गनस्लिंगर गेट" - शोधकर्ताओं द्वारा दिया गया नाम

शोधकर्ताओं ने इस खास चाल को "गनस्लिंगर चाल" नाम दिया है. इसका मतलब है बंदूकधारी की चाल. इस चाल में दाहिना हाथ सीने के पास रखना होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बंदूक निकालने के लिए तैयार रहा जा सके. उनका मानना ​​है कि यह प्रशिक्षण पुतिन की चाल में आज भी साफ़ दिखाई देता है, क्योंकि वह एक पूर्व केजीबी एजेंट हैं.

