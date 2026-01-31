FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

बजट से पहले की वो एक रस्म जो आंकड़ों से नहीं भावनाओं से जुड़ी है केवल एक परंपरा नहीं है. और न ही किसी शुभ काम से पहले मुंह मीठा करना भर तक सीमित है बल्कि इसका कई तरह से असर भारतीय आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. चलिए दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन समझें

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 31, 2026, 10:12 PM IST

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

Budget Day Ritual

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जब देश का आम नागरिक बजट में टैक्स, महंगाई और राहत की उम्मीदें गिन रहा होता है, उसी वक्त बजट की यात्रा एक बेहद शांत और सांस्कृतिक रस्म से शुरू होती है. संसद में वित्त मंत्री के भाषण से पहले राष्ट्रपति भवन में दही-चीनी खिलाने की परंपरा निभाई जाती है. यह रस्म नीतियों से नहीं, बल्कि भारतीय सोच और शुभ संकेतों से जुड़ी है.

क्या है दही-चीनी की परंपरा और क्यों निभाई जाती है?

भारतीय संस्कृति में किसी भी बड़े या शुभ कार्य से पहले मुंह मीठा कराना सफलता का प्रतीक माना जाता है. दही स्थिरता और ठंडक का संकेत है, जबकि चीनी सकारात्मक ऊर्जा और मिठास का. बजट जैसे जटिल और भारी निर्णय वाले कार्य से पहले यह संयोजन मानसिक संतुलन और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

राष्ट्रपति भवन में निभाई जाती है यह औपचारिक रस्म

बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं देती हैं. 2025-26 के बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाना इसी परंपरा का हिस्सा था. यह पल औपचारिक होते हुए भी बेहद सांकेतिक माना जाता है.

क्या इसका बजट के आंकड़ों पर कोई असर पड़ता है?

इस रस्म का बजट के आंकड़ों, टैक्स स्लैब या सरकारी घोषणाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता. लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर जरूर माना जाता है. यह परंपरा वित्त मंत्री को यह याद दिलाती है कि बजट सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज़ है.

भविष्य का एंगल: परंपरा बनाम आधुनिक नीति

डिजिटल इंडिया और डेटा-ड्रिवन इकॉनमी के दौर में भी ऐसी परंपराएं यह दिखाती हैं कि भारत आधुनिकता और संस्कृति को साथ लेकर चलता है. भविष्य में चाहे बजट पूरी तरह डिजिटल हो जाए, लेकिन ऐसी रस्में देश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी.
 
बजट से जुड़ी कई रस्में ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं, लेकिन दही-चीनी पूरी तरह भारतीय परंपरा है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Exercises: इस उम्र में बिना रुके कर लेते हैं ये 4 मॉर्निंग एक्सरसाइज़? समझिए आपकी एंड्योरेंस है टॉप-क्लास!
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
MORE
Advertisement