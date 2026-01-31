Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

लाइफस्टाइल
बजट से पहले की वो एक रस्म जो आंकड़ों से नहीं भावनाओं से जुड़ी है केवल एक परंपरा नहीं है. और न ही किसी शुभ काम से पहले मुंह मीठा करना भर तक सीमित है बल्कि इसका कई तरह से असर भारतीय आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. चलिए दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन समझें
जब देश का आम नागरिक बजट में टैक्स, महंगाई और राहत की उम्मीदें गिन रहा होता है, उसी वक्त बजट की यात्रा एक बेहद शांत और सांस्कृतिक रस्म से शुरू होती है. संसद में वित्त मंत्री के भाषण से पहले राष्ट्रपति भवन में दही-चीनी खिलाने की परंपरा निभाई जाती है. यह रस्म नीतियों से नहीं, बल्कि भारतीय सोच और शुभ संकेतों से जुड़ी है.
क्या है दही-चीनी की परंपरा और क्यों निभाई जाती है?
भारतीय संस्कृति में किसी भी बड़े या शुभ कार्य से पहले मुंह मीठा कराना सफलता का प्रतीक माना जाता है. दही स्थिरता और ठंडक का संकेत है, जबकि चीनी सकारात्मक ऊर्जा और मिठास का. बजट जैसे जटिल और भारी निर्णय वाले कार्य से पहले यह संयोजन मानसिक संतुलन और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.
राष्ट्रपति भवन में निभाई जाती है यह औपचारिक रस्म
बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं देती हैं. 2025-26 के बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाना इसी परंपरा का हिस्सा था. यह पल औपचारिक होते हुए भी बेहद सांकेतिक माना जाता है.
क्या इसका बजट के आंकड़ों पर कोई असर पड़ता है?
इस रस्म का बजट के आंकड़ों, टैक्स स्लैब या सरकारी घोषणाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता. लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर जरूर माना जाता है. यह परंपरा वित्त मंत्री को यह याद दिलाती है कि बजट सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज़ है.
भविष्य का एंगल: परंपरा बनाम आधुनिक नीति
डिजिटल इंडिया और डेटा-ड्रिवन इकॉनमी के दौर में भी ऐसी परंपराएं यह दिखाती हैं कि भारत आधुनिकता और संस्कृति को साथ लेकर चलता है. भविष्य में चाहे बजट पूरी तरह डिजिटल हो जाए, लेकिन ऐसी रस्में देश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती रहेंगी.
बजट से जुड़ी कई रस्में ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं, लेकिन दही-चीनी पूरी तरह भारतीय परंपरा है.
