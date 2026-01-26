FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऐसा क्यों होता है कि दिमाग कुछ बातें याद रखता है लेकिन कुछ भूल जाता है? ब्रेन की टाइम मशीन का पूरा गणित यहां समझें

अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों को सालों पुरानी बातें भी याद रहती है लेकिन हाल फिलहाल की बातें उनकों याद नहीं रहतीं. ऐसा वो जानबूझ कर नहीं करते बल्कि इसके पीछे एक खास वजह होती है.चलिए इस बात को समझें कि कैसे दिमाग कुछ याद रखता है और कुछ भूल जाता है.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 26, 2026, 06:27 PM IST

ऐसा क्यों होता है कि दिमाग कुछ बातें याद रखता है लेकिन कुछ भूल जाता है? ब्रेन की टाइम मशीन का पूरा गणित यहां समझें

Why brain remember some things but forget others?

हमारी आंखों, दिल-दिमाग हर दिन कुछ सुनते-देखते या महसूस करते हैं लेकिन सभी बातें याद नहीं रहतीं हैं.लेकिन कुछ बातें या घटनाएं हमारे दिमाग में चिपक सी जाती हैं और चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं भूलते ही नहीं है लेकिन कुछ घटनाएं जरूरी भी हम भूल जाते हैं. तो दिमाग ऐसा क्यों करता है कि कुछ चीजें याद रख लेता है कुछ चीजों को भूल जाता है. असल में ये भूलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है.

हालिया न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग यादों को संभालने के लिए एक तरह की आणविक टाइम मशीन (Molecular Time Machine) का यूज करता है.

दिमाग सब कुछ क्यों याद नहीं रखता?

अगर दिमाग हर बात को सेव करने लगे तो वह एक ओवरलोडेड हार्ड-ड्राइव बन जाएगा. इसलिए ब्रेन हर अनुभव से एक सवाल पूछता है कि क्या यह जानकारी भविष्य में काम आएगी? अगर दिमाग को ये जवाब ना में मिलता है तो वह इसे रिसाइकिल बिन में डाल देता है और धीरे-धीरे वो बात दिमाग से मिट जाती है. असल में याददाश्त कोई स्विच नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है. पहले वैज्ञानिक मानते थे कि याददाश्त ON/OFF स्विच की तरह काम करती है. लेकिन रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स की नई स्टडी बताती है कि याददाश्त एक स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है और इसमें अलग-अलग टाइमर  सेट होते हैं.

कुछ यादों के लिए शॉर्ट टर्म टाइमर (Short-term timer) तो कुछ खास यादों के लिए लॉन्ग टर्म टाइमर (Long-term timer)यानी पूरी जिंदगी वाला टाइमर सेट हो जाता है.

अब ये समझिए दिमाग फैसला कैसे लेता है क्या याद रखें क्या भूलें ?

दिमाग तीन चीजें देखता है पहला दोहराव, यानी जिस  भी चीज को बार-बार दोहराया जाता है जैसे कोई भावना,डर,खुशी,दर्द,प्यार आदि. जो भी चीजें दिमाग को एक झटका देती हैं वह याद रहता है. जैसे पहला प्यार-धोखा-डर या दुख-दर्द आदि. ऐसी चीजों को दिमाग इसलिए याद रखता है क्योंकि ये बार-बार दिमाग और दिल में उमड़ती रहती हैं. वहीं कई बार को कोई अजीब किस्सा या सीन भी इंसान हमेशा याद रखता है. लेकिन लंच ले जाना, किसी के लिए कुछ ले जाना, या ऐसी चीज जो बहुत सामान्य सी हो दिमाग उसे भूल जाता है.

यादें दिमाग में जाती कहां हैं?

हिप्पोकैम्पस-यहां हर नई जानकारी पहले आती है और ये अस्थायी स्टोरेज है. 
थैलेमस- यह तय करता है कि कौन-सी जानकारी आगे भेजनी है
कॉर्टेक्स-यहां स्थायी यादें स्टोर होती हैं.

अगर दिमाग को लगे कि जानकारी जरूरी है तो वह हिप्पोकैम्पस से कॉर्टेक्स तक भेज दी जाती है.

जीन और प्रोटीन का रोल

रिसर्च में पाया गया कि कुछ खास जीन और प्रोटीन जैसे Camta1 और Tcf4, यादों को लंबा जीवन देने में मदद करते हैं.अगर यह सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो यादें टिक नहीं पातीं हैं.

चूहों पर हुए प्रयोग से क्या पता चला?

वैज्ञानिकों ने वर्चुअल रियलिटी में चूहों को बार-बार एक ही परिस्थिति में रखा.जो अनुभव बार-बार हुआ वह चूहों को याद रहा लेकिन जो एक बार हुआ वह चूहे भूल गए.रिसर्च में ये पाया गया कि जो चीजें बार-बार होती हैं वह हिप्पोकैम्पस में जाकर सेव हो जाती हैं. यानी दिमाग अभ्यास को स्थायित्व मानता है.

भूलने की बीमारी का इलाज संभव?

यह रिसर्च अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया के लिए उम्मीद लेकर आई है.भविष्य में संभव है कि दिमाग के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बायपास करके यादों को नए रास्ते से सुरक्षित रखा जाए यानि यादें पूरी तरह खोई नहीं हैं.वे बस सही टाइमर का इंतज़ार कर रही हैं. ये बात समझ लें भूलना कमजोरी नहीं,समझदारी है क्योंकि अगर हमारा दिमाग बेकार और परेशान करने वाली बातों को न हटाए तो इंसान मेंटली सिक हो सकता है. भूलना हमें मानसिक रूप से संतुलित रखता है. इसलिए अगली बार कुछ भूल जाएं तो घबराएं नहीं.हो सकता है आपका दिमाग ये समझ रहा होता है कि यह याद रखने लायक नहीं था. 

