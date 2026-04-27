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Diabetes: गर्मी में अचानक क्यों बढ़ने लगता है ब्लड शुगर? जानिए कैसे तुरंत डायबिटीज कर सकते हैं कंट्रोल 

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपके लिए गर्मी दोहरा नुकसान कर सकती है. हिट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन ही नहीं, ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा भी इनकों ज्यादा होता है. आखिर ऐसा क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होते ही ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 27, 2026, 04:45 PM IST

Diabetes: गर्मी में अचानक क्यों बढ़ने लगता है ब्लड शुगर? जानिए कैसे तुरंत डायबिटीज कर सकते हैं कंट्रोल 

Why Do Sugar Levels Rise as the Summer Heat Intensifies? Photo AI

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क्या आपने नोटिस किया है कि गर्मियों में बिना ज्यादा मीठा खाए भी शुगर लेवल ऊपर-नीचे होने लगता है? कई लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है. दरअसल, बढ़ती गर्मी शरीर के अंदर ऐसे बदलाव करती है जो डायबिटीज मरीजों के लिए खतरा बढ़ा देते हैं.

गर्मी में शुगर लेवल क्यों बिगड़ता है? 

गर्मी के मौसम में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी की कमी होने लगती है. जब शरीर में पानी कम होता है, तो खून में ग्लूकोज का स्तर ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है. WHO के मुताबिक, डिहाइड्रेशन डायबिटीज मरीजों के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है. इसका सीधा असर यह होता है कि शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है, भले ही आपने डाइट कंट्रोल किया हो.

पसीना, थकान और दवाइयों का असर

गर्मी में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर से जरूरी मिनरल्स और नमक भी बाहर निकल जाते हैं. इससे कमजोरी और थकान बढ़ती है, जो ब्लड शुगर को अस्थिर कर सकती है. एक और छुपा हुआ पहलू यह है कि ज्यादा गर्मी में कुछ दवाइयों का असर भी बदल सकता है, जिससे उनका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है. यानी वही दवा जो सर्दियों में ठीक काम कर रही थी, गर्मियों में अलग असर दिखा सकती है.

रोजमर्रा की आदतें कैसे बनती हैं जोखिम?

गर्मी में लोग ठंडा और मीठा ज्यादा लेने लगते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या पैक्ड जूस.
यह आदत धीरे-धीरे शुगर लेवल को बढ़ा देती है, लेकिन कई बार इसका एहसास तुरंत नहीं होता. साथ ही, ज्यादा गर्मी की वजह से लोग एक्सरसाइज कम कर देते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल और मुश्किल हो जाता है.

किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान?

इस मौसम में सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना. सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि नींबू पानी, छाछ और बिना शक्कर वाले पेय ज्यादा फायदेमंद होते हैं. ढीले और हल्के कपड़े पहनना, धूप में कम निकलना और समय-समय पर शुगर चेक करना बेहद जरूरी है. अगर अचानक चक्कर, कमजोरी या ज्यादा प्यास लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें. कोशिश करें बीच-बीच में नारियल पानी या नींबू पानी थोड़ा नमक डालकर पीते रहें. 

एक जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है

गर्मी में नींद भी प्रभावित होती है, और यह एक बड़ा कारण है शुगर लेवल बिगड़ने का. कम या खराब नींद शरीर के हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. यानी सिर्फ खान-पान ही नहीं, आपकी नींद भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है.

गर्मी का असर सिर्फ बाहर के तापमान तक सीमित नहीं है, यह शरीर के अंदर भी बदलाव करता है. डायबिटीज मरीजों के लिए यह समय ज्यादा सतर्क रहने का है क्योंकि छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है. सही जानकारी और थोड़ी सावधानी से इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

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