blood Sugar Control: ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

सर्दियों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के टिप्स: ठंड के मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है. खासकर इस मौसम में शुगर लेवल जल्दी बढ़ जाता है. ऐसे में आप इसे प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 01, 2025, 01:01 PM IST

Why does blood sugar rise in the cold season?

Diabetes Care: डायबिटीज एक दीर्घकालिक बीमारी है, जो मुख्य रूप से खराब खान-पान और जीवनशैली के कारण होती है. डायबिटीज में, अग्न्याशय कम इंसुलिन का उत्पादन करता है. टाइप 2 डायबिटीज में, यह इंसुलिन कम बनता है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज में, यह इंसुलिन नहीं बनता.

कम इंसुलिन उत्पादन के कारण ब्लड शुगर हाई रहता है. इसलिए, डायबिटीज के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, खासकर मौसम के अनुसार. इसलिए, सर्दियों में उच्च रक्त शर्करा का खतरा अधिक होता है. इसलिए, अगर सर्दियों में आपका ब्लड शुगर हाई रहता है, तो इन सुझावों का पालन करें.

ठंड में ब्लड शुगर स्तर हाई क्यों रहता है?

ठंड के मौसम में शरीर पर काफ़ी दबाव पड़ सकता है, जिसके कारण शरीर ऊर्जा बढ़ाने के लिए कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन छोड़ता है. यह हार्मोन इंसुलिन के उत्पादन को कम करता है. इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज़ अवशोषित करने में मदद करता है. इंसुलिन कम होने का मतलब यह नहीं है कि रक्त में ग्लूकोज़ ज़्यादा है.
 
तनाव हार्मोन आपके लिवर को अधिक ग्लूकोज बनाने और छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है. ठंड के मौसम में शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और लोग अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे उच्च रक्त शर्करा का खतरा बढ़ जाता है.

ठंड में ब्लड शुगर कैसे नियंत्रित करें?

नियमित रूप से अपनी ब्लड शुगर की जांच करते रहें. ठंड के मौसम में, हर दो दिन में अपनी ब्लड शुगर की जांच करें. हालांकि, ठंड के मौसम में हाथ जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिससे जांच में थोड़ी परेशानी हो सकती है. इसलिए, शुगर की जांच करते समय अपने हाथों को विशेष रूप से गर्म रखें. इसके लिए आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने हाथों के सामान्य रूप से गर्म हो जाने के बाद ही अपनी शुगर की जांच करें.

अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कई परतें पहनें. सक्रिय रहें. इसके लिए आप बिना चीनी वाली चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं. इसलिए, यदि आपको अपने शरीर में कोई समस्या महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

