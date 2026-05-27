FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
22Yr पुरानी 138 मिनट की वो Bold Film, जिसकी पोस्टर ने उड़ाए थे सबके होश; सीन देख एक्ट्रेस के मां-बाप भी छोड़ दिए थिएटर

22Yr पुरानी 138 मिनट की वो Bold Film, जिसकी पोस्टर ने उड़ाए थे सबके होश; सीन देख एक्ट्रेस के मां-बाप भी छोड़ दिए थिएटर

AC को बार-बार ऑन-ऑफ करने से क्या होता है असर, कूलिंग के साथ ही जेब पर भी पड़ता है इसका बुरा प्रभाव

AC को बार-बार ऑन-ऑफ करने से क्या होता है असर, कूलिंग के साथ ही जेब पर भी पड़ता है इसका बुरा प्रभाव

यूपी के टॉपर्स की लगेगी लॉटरी! योगी सरकार देगी टैबलेट और मेडल, जानें कितना कैश इनाम में मिलेगा

यूपी के टॉपर्स की लगेगी लॉटरी! योगी सरकार देगी टैबलेट और मेडल, जानें कितना कैश इनाम में मिलेगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

गर्मी में अचानक BP क्यों गिरने लगता है? किन संकेतों से जाने ब्लड प्रेशर नहीं है नॉर्मल

गर्मी बढ़ते ही अगर अचानक चक्कर आने लगें, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे या शरीर में कमजोरी महसूस हो, तो लोग अक्सर इसे सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कई बार ये संकेत शरीर में तेजी से गिरते ब्लड प्रेशर के होते हैं, जो गर्मियों में खतरनाक रूप ले सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 02:10 PM IST

गर्मी में अचानक BP क्यों गिरने लगता है? किन संकेतों से जाने ब्लड प्रेशर नहीं है नॉर्मल

What Signs Indicate That Your Blood Pressure Is Not Normal? (Photo AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इन दिनों उत्तर भारत समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है. ऐसे मौसम में सिर्फ हीट स्ट्रोक ही नहीं, बल्कि लो बीपी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक नीचे गिर चुका है, क्योंकि इसके शुरुआती संकेत बेहद सामान्य लगते हैं.

गर्मी में अचानक क्यों गिरने लगता है ब्लड प्रेशर

डॉक्टरों के मुताबिक जब शरीर ज्यादा गर्म होता है तो उसे ठंडा रखने के लिए रक्त वाहिकाएं फैलने लगती हैं. इससे ब्लड फ्लो का दबाव कम हो सकता है. दूसरी तरफ पसीने के जरिए शरीर से तेजी से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकलते रहते हैं. यही वजह है कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन लो बीपी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है.

जो लोग दिनभर धूप में रहते हैं, कम पानी पीते हैं या लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, उनमें यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. बुजुर्गों, डायबिटीज मरीजों और हाई BP की दवा लेने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

शरीर पहले ही देने लगता है ये चेतावनी

ब्लड प्रेशर अचानक गिरने से पहले शरीर कई संकेत देने लगता है, लेकिन लोग उन्हें सामान्य कमजोरी समझ लेते हैं. बार-बार चक्कर आना, खड़े होते ही आंखों के सामने धुंधलापन, ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना और अचानक कमजोरी महसूस होना इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.

कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो. कई बार बैठने या लेटने के बाद थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दोबारा उठते ही परेशानी शुरू हो जाती है. डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऐसे संकेत बार-बार दिखें तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

ऑफिस, ट्रैवल और AC वाली लाइफस्टाइल भी बन रही वजह

विशेषज्ञ अब एक नया एंगल भी सामने रख रहे हैं. उनका कहना है कि आज की लाइफस्टाइल ने Low BP की समस्या को और बढ़ा दिया है. कई लोग तेज धूप से सीधे बहुत ठंडे AC में जाते हैं. शरीर तापमान के इस अचानक बदलाव को तुरंत संभाल नहीं पाता.

इसके अलावा ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहना, समय पर खाना न खाना और लगातार चाय-कॉफी पर निर्भर रहना भी शरीर में पानी की कमी बढ़ा देता है. यही वजह है कि अब कम उम्र के लोगों में भी गर्मियों में ब्लड प्रेशर गिरने की शिकायतें बढ़ रही हैं.

सिर्फ पानी नहीं, शरीर को चाहिए मिनरल्स भी

डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में सिर्फ ज्यादा पानी पीना काफी नहीं होता. शरीर को सोडियम, पोटैशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत होती है. कई लोग दिनभर ठंडा पानी तो पीते रहते हैं, लेकिन शरीर से निकल रहे जरूरी मिनरल्स की भरपाई नहीं कर पाते.

यही कारण है कि गर्मियों में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ओआरएस जैसे विकल्प ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. खासकर बाहर काम करने वाले लोगों को लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचना चाहिए.

कब बन सकती है स्थिति खतरनाक

अगर लो बीपी के साथ बेहोशी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लगातार उलझन महसूस हो, तो यह इमरजेंसी स्थिति हो सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक कई बार लोग इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, जिससे हालत बिगड़ सकती है.

सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर अक्सर बीमारी आने से पहले संकेत देता है. जरूरत सिर्फ उन्हें समझने की होती है. बढ़ती गर्मी के बीच लो बीपी अब सिर्फ एक छोटी परेशानी नहीं, बल्कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और मौसम का बड़ा असर बनता जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर
3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी
3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी
कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत
कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत
IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री
IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री
भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग
भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना
जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना
MORE
Advertisement