'धुरंधर' और 'कंतारा' नहीं, इम्तियाज अली ने इस 'फ्लॉप' फिल्म को बताया 2025 की बेस्ट मूवी

XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

लाइफस्टाइल

सर्दियों में सुबह उठते ही ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? अगर ये आदतें हैं तो समझ लें हार्ट और ब्रेन पर रहेगा खतरा

आपने अक्सर ये देखा होगा कि ठंड बढ़ने के साथ ही बीपी के मरीजों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है. इसके पीछे वजह क्या है और इसे कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 06, 2026, 01:46 PM IST

Why does blood pressure increase in the morning during winter?

ठंड में जरा सी लापरवाही हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जानलेवा बन सकती है. हाई बीपी से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है. ठंड का मौसम  शरीर के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है. क्योंकि इस दौरान न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम होती है, बल्कि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है.अक्सर सुबह के समय बीपी बढ़ जाता है तो आपको ये समझना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है और कैसे इससे बचें,

 डॉक्टरों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों को सर्दियों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे नसों तक रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और उनमें थक्के जमने लगते हैं. इससे हृदय की धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे हृदय संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
 
सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है?
जिन मरीजों को आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनका ब्लड प्रेशर कभी-कभी सुबह उठते ही अचानक बढ़ने लगता है.यह समस्या विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, थायरॉइड रोग या मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों में आम है.

गर्म तापमान रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहता है, जबकि ठंडे तापमान रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में तेजी से वृद्धि होती है. तो इसके क्या कारण हैं? आइए देखते हैं.
 
ठंडे मौसम में सुबह ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है?  
रात भर गर्म कंबल या हीटर में रहने के बाद जब अचाना आप उठते हैं तो शरीर का तापमान बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और शरीर ठंडा होते ही रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.
 
क्या यह समस्या अत्यधिक तनाव के कारण भी होती है?
यदि आप दीर्घकालिक तनाव या चिंता से ग्रस्त हैं, तो जागने पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ऐसा शरीर द्वारा कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन स्रावित करने के कारण होता है, जो हृदय गति और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं.
 
यदि आप मधुमेह से पीड़ित हैं
मधुमेह शरीर की रक्त वाहिकाओं और गुर्दों को प्रभावित करता है. रक्त परिसंचरण पर पड़ने वाले इस बढ़े हुए दबाव के कारण सुबह के समय ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो सकता है.
 
यदि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है
यदि नींद के दौरान सांस अनियमित हो जाती है, तो इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इससे शरीर पर तनाव पड़ता है और सुबह हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है.
 
यदि भोजन में नमक की मात्रा अधिक हो   
अगर आप सोने से पहले नमकीन या तले हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो इससे शरीर में पानी जमा हो जाता है. इससे अगली सुबह रक्त की मात्रा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.
 
अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं
शराब पीने से न केवल नींद में खलल पड़ता है, बल्कि शरीर का तरल संतुलन भी बिगड़ जाता है. इससे रात में शरीर को आराम नहीं मिलता और सुबह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है.
 
इस बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना है?  
जब शरीर सुबह उठता है, तो वह कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जिससे स्वाभाविक रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. हालांकि, जब यह अत्यधिक बढ़ जाता है, तो इसे मॉर्निंग हाइपरटेंशन कहा जाता है.

इसके लक्षणों में सुबह के समय तेज सिरदर्द, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी, थकान और आंखों में तनाव शामिल हैं. इस स्थिति को नज़रअंदाज़ करने से दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, सर्दियों के दौरान ब्लड प्रेशर की निगरानी करना और समय पर उपचार कराना बहुत ज़रूरी है.
 
इससे कैसे बचा जा सकता है?

  1. सुबह उठते ही तुरंत खड़े मत हो जाइए, धीरे-धीरे उठिए.
  2. गर्म कपड़े पहनें और अपने शरीर को ठंड से बचाएं.
  3. प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक हल्का व्यायाम करें.
  4. नमक का सेवन कम करें और संतुलित आहार लें.
  5. सर्दियों में भी खूब पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें .
  6. रात को पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करें.
  7. अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा समय पर लें और अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करें.

 
सर्दियों में ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में कैसे रखें?
हृदय और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को सर्दियों के दौरान नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांचना चाहिए. सर्दियों में सुबह और शाम के समय मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए इन समयों में बाहर जाने से बचें.

शरीर को गर्म रखने के लिए खूब ऊनी कपड़े पहनें. हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं.

चाय, कॉफी और नमकीन स्नैक्स का अधिक सेवन करने से भी बचना महत्वपूर्ण है. गुनगुना पानी पीना, धूप सेंकना और तनाव कम करने वाली गतिविधियाँ भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह
दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला
