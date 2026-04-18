मरने से पहले अचानक ठीक क्यों दिखता है मरीज? समझिए ‘टर्मिनल ल्यूसिडिटी’ की सच्चाई, जिसमें 24 घंटे में जा सकती है जान 

कभी आपने सुना है कि कोई गंभीर मरीज अचानक ठीक-ठाक बात करने लगे और फिर कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाए? यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान की एक रहस्यमयी स्थिति है, जो जितनी उम्मीद देती है, उतनी ही दर्दनाक भी होती है.

Why does a patient suddenly appear to recover right before death? Photo Credit: AI

कोई किसी बीमारी से जूझ रहा होता है और अचानक एक दिन उसमें ऐसा सुधार होता है जैसे वह पूरी तरह ठीक हो गया लेकिन अगले ही कुछ पलों में उसकी मौत हो जाती है. आखिर ठीक होने के बाद किसी की अचानक से मौत क्यों हो जाती है? डॉक्टर अक्सर एक अजीब घटना का जिक्र करते हैं, जिसे टर्मिनल ल्यूसिडिटी कहा जाता है. इसमें गंभीर रूप से बीमार या बेहोश मरीज अचानक कुछ समय के लिए सामान्य व्यवहार करने लगता है. वह बात करता है, पहचानता है, यहां तक कि खाना-पीना भी मांग सकता है. लेकिन यह सुधार अस्थायी होता है और अक्सर इसके कुछ ही समय बाद मरीज की मृत्यु हो जाती है.

क्यों बढ़ जाती है खतरे की घंटी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति का अनुभव करने वाले करीब 43 प्रतिशत मरीज 24 घंटे के भीतर दम तोड़ देते हैं. वहीं, लगभग 84 प्रतिशत मामलों में एक सप्ताह के अंदर मौत हो जाती है. यानी जो पल परिवार को उम्मीद देता है, वही असल में अंत का संकेत भी हो सकता है.

दिमाग में क्या होता है? विज्ञान क्या कहता है

विशेषज्ञों के अनुसार, यह घटना मस्तिष्क की आखिरी सक्रियता से जुड़ी हो सकती है. Cleveland Clinic जैसे संस्थानों का मानना है कि यह मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल गतिविधि का अंतिम उछाल हो सकता है. कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे थोड़े समय के लिए सोचने और बोलने की क्षमता लौट आती है.

इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मशीन बंद होने से पहले आखिरी बार पूरी ताकत से चलती है.

क्यों गलतफहमी में आ जाते हैं परिजन?

इस स्थिति का सबसे बड़ा असर मरीज से ज्यादा उसके परिवार पर पड़ता है. जब कोई व्यक्ति अचानक ठीक होता दिखता है, तो परिजन इसे रिकवरी मान लेते हैं और उम्मीदें बढ़ जाती हैं. लेकिन सच्चाई इसके उलट होती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे समय में इलाज से ज्यादा मरीज के साथ भावनात्मक रूप से मौजूद रहना जरूरी होता है.

क्यों जरूरी है इस सच्चाई को समझना?

यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवारों को मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है.

अचानक सुधार को चमत्कार मानकर गलत फैसले लेने से बचा जा सकता है. साथ ही, यह समझ आता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में शरीर और दिमाग कैसे व्यवहार करते हैं.

टर्मिनल ल्यूसिडिटी आज भी विज्ञान के लिए पूरी तरह समझ में नहीं आई पहेली है. लेकिन इतना साफ है कि यह सुधार नहीं, बल्कि शरीर का अंतिम संकेत हो सकता है. इसलिए जब ऐसा पल आए, तो उम्मीद और हकीकत दोनों को समझकर ही फैसला लेना जरूरी है.

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