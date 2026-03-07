क्यों डॉक्टर्स अपने बच्चों को मेडिकल लाइन में नहीं देखना चाहते? वजह सुनकर दिमाग रह जाएगा सन्न

अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि डॉक्टर्स के बच्चे भी मेडिकल फील्ड में आते है लेकिन एक सर्वे इसका एकदम उल्टा बता रहा है. इसके अनुसार 10 में से 9 डॉक्टर नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस फील्ड में आए. लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं.

एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के मुताबिक बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं. अध्ययन बताता है कि लगभग 91% डॉक्टर अपने बच्चों को चिकित्सा क्षेत्र में करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते. यह निष्कर्ष सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बढ़ते तनाव, कानूनी जोखिम और सामाजिक दबाव जैसे कई कारकों की ओर इशारा करता है.

1200 से अधिक डॉक्टरों पर आधारित अध्ययन

यह अध्ययन Debabrata Mitali Aro Foundation द्वारा जनवरी से जून 2025 के बीच किया गया. सर्वे में देश के अलग-अलग हिस्सों से 1,208 डॉक्टरों को शामिल किया गया. इनमें 63% पुरुष और 37% महिलाएं थीं. प्रतिभागियों में 78% निजी क्षेत्र से और 22% सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर शामिल थे.सर्वे में सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, बाल रोग, स्त्री रोग, त्वचा रोग, अस्थि रोग और ईएनटी सहित कई विशेषज्ञताओं के डॉक्टरों ने अपनी राय साझा की.

91% डॉक्टर बच्चों को मेडिकल करियर के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते

सर्वे के सबसे चर्चित निष्कर्षों में से एक यह रहा कि 91.4% डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने बच्चों को मेडिकल पेशा चुनने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे.विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर इस पेशे का सम्मान नहीं करते. बल्कि यह वर्तमान कार्य परिस्थितियों और बढ़ते दबाव के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है.स्वास्थ्य नीति विश्लेषकों के अनुसार, अगर यह रुझान लंबे समय तक जारी रहा तो भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता और डॉक्टर-मरीज अनुपात पर असर पड़ सकता है.

बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव

अध्ययन के अनुसार 78% डॉक्टरों ने पिछले एक वर्ष में अत्यधिक तनाव महसूस करने की बात कही. वहीं 56% डॉक्टरों ने चिंता या अवसाद जैसे मानसिक लक्षणों का अनुभव होने की जानकारी दी.डॉक्टरों का कहना है कि लंबे कार्य घंटे, मरीजों की बढ़ती संख्या और प्रशासनिक दबाव मिलकर मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं.मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों में बर्नआउट एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, जिस पर संस्थागत स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

हिंसा और कानूनी जोखिम भी बड़ी चिंता

सर्वे में शामिल 84% डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें मरीजों या उनके परिजनों की ओर से मौखिक या शारीरिक आक्रामकता का सामना करने का डर रहता है.इसके अलावा 67% डॉक्टरों ने बताया कि उनके खिलाफ कभी न कभी चिकित्सा-कानूनी शिकायत दर्ज हुई है. यह आंकड़ा स्वास्थ्य प्रणाली में बढ़ती कानूनी जटिलताओं को दर्शाता है.स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया की स्पष्टता स्वास्थ्य सेवाओं के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है.

क्या डॉक्टर पेशा छोड़ने पर विचार कर रहे हैं?

सर्वे के अनुसार लगभग 47% डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने किसी समय पेशा छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोचा है. यह स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय मानी जा रही है, क्योंकि भारत पहले से ही डॉक्टर-मरीज अनुपात की चुनौती से जूझ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अनुभवी डॉक्टर बड़ी संख्या में पेशा छोड़ने लगते हैं तो इससे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए Debabrata Mitali Aro Foundation के संस्थापक प्रोफेसर डॉ. देबराज शोम ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने बच्चों को इस पेशे में नहीं देखना चाहते, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत तनाव का मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति स्वास्थ्य प्रणाली के ढांचे, कार्य वातावरण और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़े व्यापक प्रश्न उठाती है. उनके अनुसार डॉक्टरों के लिए सुरक्षित और संतुलित कार्य वातावरण बनाना जरूरी है.

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थिति

डॉक्टरों में तनाव और बर्नआउट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. Journal of the American Medical Association (2022) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 29% डॉक्टरों में अवसाद के लक्षण पाए गए. इसी तरह British Medical Association (2023) की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड किंगडम में हर चार में से एक डॉक्टर गंभीर तनाव या बर्नआउट का अनुभव करता है.स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान बेहतर कार्य वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और डॉक्टर-मरीज संबंधों में विश्वास बढ़ाने से ही संभव है.

