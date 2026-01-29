महिलाएं पुरुषों से अधिक क्यों जीती हैं? हार्वर्ड की बताए ये टिप्स मान लें आदमी तो वो भी जी सकते हैं 100 साल

ये सुनकर अजीब लग सकता है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं. स्टडी बताती हैं कि पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में अंतर समय के साथ लगातार बढ़ रहा है. 2021 में पुरुषों और महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा में अंतर 5.8 वर्ष हो गया. था. आज एक महिला औसतन 81 वर्ष पुरुष 76 वर्ष जीते हैं.

यह सिर्फ एक सामाजिक धारणा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस और रिसर्च बताती है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीती हैं. दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की औसत उम्र के बीच का फासला समय के साथ बढ़ता जा रहा है. अब सवाल यह नहीं है कि महिलाएं क्यों लंबा जीती हैं और पुरुष इस मामले में पीछे क्यों रह जाते हैं?

JAMA इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2021 में पुरुषों और महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा में अंतर 5.8 वर्ष तक पहुंच गया था. सीडीसी के आंकड़ों के अनुसार, आज एक महिला औसतन 81 वर्ष और पुरुष 76 वर्ष जीते हैं.

हार्वर्ड हेल्थ के वरिष्ठ व्याख्याता एलन गेलर के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के एज के अंतर की वजह केवल जीवनशैली नहीं बल्कि सोच का फर्क भी है. अच्छी खबर यह है कि अगर पुरुष कुछ बुनियादी चीजों को समय रहते प्राथमिकता दें, तो वे भी महिलाओं की तरह लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. हार्वर्ड ने कुछ टिप्स पुरुषों के लिए दिए हैं कि अगर वो इसे मान लें तो उनकी उम्र भी बढ़ सकता है. जैसे-

1. दिल की सेहत को प्राथमिकता दें

पुरुषों में समय से पहले मौत का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग है. वजन बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और अनियमित खानपान इस खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं. महिलाएं आमतौर पर वजन, डाइट और मेडिकल चेकअप को लेकर ज़्यादा सजग रहती हैं, जबकि पुरुष तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब समस्या गंभीर हो चुकी होती है.

इसलिए जिस दिन पुरुष हार्ट हेल्थ को कमजोरी नहीं जिम्मेदारी समझेंगे और नियमित जांच, संतुलित भोजन और रोज़ की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करेंगे तो उनके भविष्य में सालों की उम्र जोड़ सकती है.

2. धूम्रपान छोड़ देंगे नहीं, छोड़ दीजिए

फेफड़ों के कैंसर और सांस से जुड़ी बीमारियों में पुरुषों की मौत की दर अब भी अधिक है. वजह साफ है कि पुरुष धूम्रपान छोड़ने में टालमटोल करते हैं. जबकि महिलाएं या तो स्मोकिंग करती नहीं हैं या ये आसानी से छोड़ भी देती हैं. जबकि पुरुष अक्सर इसे आदत या तनाव से जोड़कर जारी रखते हैं. इसलिए धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों को नहीं, दिल, दिमाग और उम्र तीनों को छोटा करता है. तो इसे छोड़कर देखिए कैसे उम्र बढ़ती जाती है.

3. स्किन केयर दिखावा नहीं, जीवन रक्षक भी

यह कम लोग जानते हैं कि स्किन कैंसर के गंभीर रूप मेलेनोमा से पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं से लगभग दोगुनी है. महिलाएं सनस्क्रीन, त्वचा जांच और बदलावों पर ध्यान देती हैं, जबकि पुरुष इसे गैर-ज़रूरी मान लेते हैं. इसलिए त्वचा की देखभाल सौंदर्य नहीं सुरक्षा का मामला है और इसे पुरुषों को भी जरूर करना चाहिए.

4. मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुप्पी नहीं बातचीत ज़रूरी है

मध्यम आयु के पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक है. वजह यह नहीं कि पुरुषों को तनाव नहीं संभालना आता, बल्कि यह कि वे मदद मांगना कमजोरी समझते हैं. महिलाएं अवसाद या चिंता में इलाज लेने से नहीं हिचकतीं. इसलिए भावनाएं दबाने से नहीं, साझा करने से हल्की होती हैं. मानसिक सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक.

5. रिश्ते उम्र बढ़ाते हैं, जोखिम नहीं

अध्ययनों में साफ पाया गया है कि रिश्ते में रहने वाले या विवाहित पुरुष औसतन ज़्यादा जीते हैं. रिश्ते अनुशासन, भावनात्मक सहारा और अस्वास्थ्यकर आदतों से दूरी बनाने में मदद करते हैं. अकेले मजबूत बनने से बेहतर है, साथ में संतुलित रहना.

क्या महिला-पुरुष के उम्र का ये अंतर कम हो सकता है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पुरुष आने वाले वर्षों में अपनी सेहत को टालने का विषय नहीं बल्कि प्राथमिक एजेंडा बनाएं, तो यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप काफी हद तक कम हो सकता है. असल में महिलाएं लंबा इसलिए नहीं जीतीं कि वे भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी सेहत को गंभीरता से लेती हैं. अगर पुरुष भी यही सीख लें तो लंबी उम्र कोई चमत्कार नहीं, एक समझदारी भरा चुनाव बन सकती है.