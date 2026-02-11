FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

जब भी आदमी और महिला शराब पीते हैं तो आपने देखा होगा कि समान पैग पीने के बाद भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा नशे में आ जाती है. कभी इसके पीछे की वजह जानी है आपने?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 11, 2026, 01:37 PM IST

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

Do women really get drunk faster from alcohol?

शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और महिलाओं और पुरुषों के लिए पैग की मात्रा भी अलग-अलग होती है. क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी नशे में क्यों हो जाती हैं? यह केवल सहनशीलता या आदत का मामला नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक कारण  हैं. विशेषज्ञों और अध्ययनों के अनुसार महिलाओं का शरीर शराब को पुरुषों की तुलना में अलग तरीके से प्रोसेस करता है जिससे उन्हें जल्दी नशा महसूस होता है .

शरीर की संरचना है सबसे बड़ा कारण

वैज्ञानिकों के अनुसार, महिलाओं और पुरुषों के शरीर की संरचना में अंतर होता है. आमतौर पर महिलाओं का शरीर आकार में छोटा और शरीर में पानी (Body Water Content) की मात्रा कम होती है. केवल गिलास में नहीं शरीर में भी शराब पानी में घुलकर पूरे बॉडी में फैलती है. महिलाओं में पानी की मात्रा कम होने के कारण शराब का कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ जाता है यही वजह है कि समान मात्रा में शराब पीने पर महिलाओं के रक्त में अल्कोहल का स्तर अधिक होता है और वे जल्दी नशे में आ जाती हैं .

अल्कोहल को पचाने वाले एंजाइम कम सक्रिय

शोध बताते हैं कि महिलाओं के शरीर में Alcohol Dehydrogenase (ADH) नामक एंजाइम कम सक्रिय होता है . यह एंजाइम शराब को तोड़ने और पचाने का काम करता है. पुरुषों में यह एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, जिससे शराब जल्दी टूट जाती है.महिलाओं में यह प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे शराब सीधे रक्तप्रवाह में चली जाती है. इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं के दिमाग तक शराब तेजी से पहुंचती है और नशा जल्दी महसूस होता है .

शरीर का वजन और मेटाबॉलिज्म

विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर का वजन भी नशे की गति को प्रभावित करता है . औसतन महिलाओं का वजन पुरुषों से कम होता है. कम वजन वाले शरीर में शराब का प्रभाव अधिक होता है. समान मात्रा में शराब छोटे शरीर में ज्यादा प्रभाव डालती है. इसके अलावा महिलाओं का मेटाबॉलिज्म भी शराब को अलग तरीके से प्रोसेस करता है, जिससे नशा जल्दी चढ़ता है .

दिमाग की प्रतिक्रिया महिलाओं में तेज

अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं का मस्तिष्क शराब के प्रति अधिक संवेदनशील होता है. जब शराब रक्त के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, तो महिलाओं का तंत्रिका तंत्र इसे जल्दी महसूस करता है. इससे मूड, व्यवहार और निर्णय क्षमता पर तेजी से असर पड़ता है. महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी असंतुलित महसूस कर सकती हैं .

महिलाओं के लिए शराब के अतिरिक्त जोखिम

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि महिलाओं में शराब से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम भी अधिक हो सकते हैं, जैसे लिवर डैमेज, हार्मोनल असंतुलन, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, स्तन कैंसर का बढ़ा हुआ जोखिम रहता है. यह सहनशीलता नहीं, शरीर का विज्ञान है.

महिलाओं के जल्दी नशे में आने का कारण सहनशीलता नहीं, बल्कि शरीर की जैविक संरचना, एंजाइम गतिविधि, वजन और मस्तिष्क की संवेदनशीलता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ महिलाओं को शराब के सेवन में अधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

