डेनमार्क के कोपेनहेगन की सड़कें हॉरर फिल्म के सीन जैसी क्यों नजर आ रही हैं? यहां की स्ट्रीट लाइटें हो गई हैं रेड  

डेनमार्क के कोपेनहेगन में रात के समय हर जगह सड़क पर आपको रेड स्ट्रीट लाइट ही दिखेगी और ये लाइटें किसी हॉर्रर सीन की याद दिलाती हैं. इस लाइट को लगाने के पीछे वजह बहुत हैरान करने वाली है. असल में ये वहां की नगर पालिका का एक अद्भुत कदम है जो हर किसी के लिए एक नजीर है.

डेनमार्क एक बार फिर से चर्चा में हैं लेकिन इस बार वो अमेरिका के साथ चल रहे विवाद के कारण नहीं बल्कि अपने एक अनोखे प्रयोग को लेकर है. एक ओर जहां डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए ट्रंप के खिलाफ मजबूती से मोर्चा संभाला है और कई यूरोपीय देशों ने भी उसकी मदद के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं, वहीं अब कोपेनहेगन अपने अनोखे प्रयोग को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में कोपेनहेगन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां की सड़कें अचानक किसी हॉरर फिल्म के दृश्य की तरह लाल हो गई हैं. रात के अंधेरे में सड़कों पर लाल बत्तियां दिखाई दे रही हैं. इन लाल बत्तियों के पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

स्ट्रीट लाइट लाल क्यों हो रही है?

डेनमार्क के कोपेनहेगन में हर जगह सड़कों पर लाल रंग की स्ट्रीट लाइट का होना किसी खतरे का संकेत नहीं बल्कि ये एक अच्छी पहल है. ये पहल नेचर से जुड़ी हैं और चमगादड़ों को बचाने की कवायद है. दरअसल, कोपेनहेगन के पास स्थित ग्लैडसैक्स नगर पालिका ने चमगादड़ों को रास्ता दिखाने के लिए ये अनूठा प्रयोग किया है. क्योंकि ये पूरा क्षेत्र चमगादड़ों की एक दुर्लभ प्रजाति का घर है और यहां के चमगादड़ों की संख्या कम हो रही थी.



यह लाल बत्ती चमगादड़ों को कैसे बचाती है?

सफेद और नीली एलईडी लाइटें चमगादड़ों के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही थीं. तेज रोशनी से चमगादड़ों की आंखें चौंधिया जाती हैं और उनकी शिकार करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लाल रोशनी की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, जो चमगादड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती और उनकी प्राकृतिक गतिविधियों में बाधा नहीं डालती.



लाल स्ट्रीट लाइटें चमगादड़ों को परेशान नहीं करतीं और इंसानों के लिए सड़क पर दृश्यता बनाए रखती हैं. डेनमार्क की यह परियोजना पूरी दुनिया को सिखा रही है कि हम आधुनिकता के साथ-साथ वन्यजीवों की देखभाल कैसे कर सकते हैं. हालांकि खाली सड़कों पर लाल बत्तियां लगाई गई हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से चौराहों पर अभी भी सफेद बत्तियों का उपयोग किया जा रहा है.

