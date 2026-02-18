Tears from laughing eyes: हंसते-हंसते आंखों से क्यों आने लगते हैं आंसू? खुशी और आंखों के पानी का आपस में कुछ ऐसा है कनेक्शन

FacebookTwitterYoutubeInstagram
कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हंसते-हंसते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं. जबकि ऐसे सबके साथ नहीं होता है. तो ये आंखों से पानी खुशी में हंसते हुए आता क्यों है. चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 18, 2026, 09:57 AM IST

हंसना इंसान के लिए सबसे प्राकृतिक और फायदेमंद भावनात्मक प्रतिक्रिया है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर से या लंबे समय तक हंसता है तो उसकी आंखों से अचानक पानी निकलने लगता है. आमतौर पर आंसुओं को दुख या दर्द से जोड़ा जाता है, लेकिन इसलिए यह सवाल उठता है कि खुशी के दौरान आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? असल में यह केवल भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानव शरीर और मस्तिष्क का दिलचस्प जैविक विज्ञान छिपा हुआ है.

मस्तिष्क की भावनात्मक प्रतिक्रिया और भ्रम

मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम भावनाओं को नियंत्रित करते हैं. जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो मस्तिष्क केवल यह पहचानता है कि कोई तीव्र भावना उत्पन्न हुई है.

मस्तिष्क के लिए खुशी और दुख दोनों ही इमोशनल ओवरलोड की स्थिति हो सकते हैं. ऐसे में वह अश्रु ग्रंथियों (Lacrimal glands) को सक्रिय कर देता है, जिससे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं.यही कारण है कि बहुत खुश होने पर भी इंसान की आंखों में पानी आ सकता है.

चेहरे की मांसपेशियों पर दबाव

जब हम ज़ोर से हंसते हैं तो चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, खासकर आंखों के आसपास की मांसपेशियां में एक संकुचन होता है. इससे आंखों के पास स्थित आंसू नलिकाओं पर दबाव पड़ता है और आंसू जमा होकर बाहर निकलने लगते हैं. कई बार हंसी के दौरान आंखें कसकर बंद होने से आंसू आसानी से बह जाते हैं. यह पूरी तरह एक फिजिकल मैकेनिकल प्रक्रिया है न कि केवल भावनात्मकता से जुड़ी होती है.

आंखों की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक तंत्र

लंबे समय तक हंसने पर आंखें कम झपकती हैं और आंखों की सतह सूखने लगती है. इसलिए आंखों को नम रखने के लिए आंसू ज्यादा बनने लगते हैं. यह आंखों को बैक्टीरिया और सूखापन से बचाने का सुरक्षात्मक तंत्र है. इसलिए हंसी के दौरान आने वाले आंसू को Protective Tears भी कहा जाता है.

भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का तरीका

कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आंसू शरीर के लिए एक तरह का भावनात्मक वाल्व हैं. जब खुशी, उत्साह या तनाव बहुत अधिक हो जाता है तो शरीर आंसुओं के जरिए उस भावना की तीव्रता को कम करने की कोशिश करता है. और इस बैलेंस को मनोविज्ञान में “भावनात्मक संतुलन प्रतिक्रिया” कहा जाता है. यानी आंसू केवल दुख का संकेत नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन का तरीका भी हैं.

क्या आप जानते हैं आंसुओं कितने तरह को होते हैं?

मानव शरीर तीन तरह के आंसू बनाता है. पहला है बेसल आंसूजो आंखों को नम रखते हैं. दूसरा होता है रिफ्लेक्स आंसू  जो धूल, धुआं या प्याज की झांस की वजह से आंखों से आता है और तीसरा होता है भावनात्मक आंसू जो खुशी, दुख या तनाव में जब हम होते हैं तब निकलता है. हंसने के बाद आने वाले आंसू अक्सर रिफ्लेक्स और भावनात्मक आंसुओं का मिश्रण होते हैं.

हंसी और तनाव का संबंध

हंसना शरीर में कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) को कम करता है और एंडोर्फिन (खुशी हार्मोन) को बढ़ाता है. इसी वजह से हंसने के बाद आने वाले आंसुओं के साथ हमें मानसिक हल्कापन और राहत महसूस होती है.

खुशी और आंसू दोनों जुड़े हुए हैं

हंसते समय आंखों से आंसू आना कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है. यह मानव शरीर की एक सामान्य और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जो भावनाओं, मांसपेशियों और आंखों की सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है.

अगली बार जब आप हंसते-हंसते रो पड़ें तो समझिए कि आपका शरीर खुशी और संतुलन दोनों का आनंद ले रहा है.

