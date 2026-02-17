FacebookTwitterYoutubeInstagram
जन्म के समय कुछ शिशु के शरीर पर बर्थ मार्क क्यों दिखाई देते हैं? क्या किसी बीमारी का संकेत होते हैं?

आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

लाइफस्टाइल

जन्म के समय कुछ शिशु के शरीर पर बर्थ मार्क क्यों दिखाई देते हैं? क्या किसी बीमारी का संकेत होते हैं?

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चों को जन्म के समय शरीर में बर्थ मार्क होते हैं, क्या आपको पता है कि इसके पीछे वजह क्या होती है, क्या ये किसी बीमारी का संकेत होता है या इसका कोई धार्मिक कनेक्शन होता है.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 17, 2026, 08:31 AM IST

 Why do some babies have birthmarks on their bodies at birth

अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों के जन्म के साथ ही काले, नीले या लाल रंग के शरीर के किसी भी हिस्से में छोटे दाग होते हैं. ये दाग अक्सर पीठ,पेट या हाथ और कई बार चेहरे पर भी दिखते हैं. हिंदू धर्म में ऐसे दागों को पूर्व जन्म की किसी निशानी से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन असल में क्या ये दाग किसी बीमारी का संकेत होते हैं या इसके पीछे कोई और ही वजह होती है, चलिए समझते हैं. 
 
शरीर पर जन्मजात निशान क्यों पड़ते हैं?
डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश जन्मचिह्न स्वतःस्फूर्त होते हैं और इनका किसी बीमारी से कोई संबंध नहीं होता. कभी-कभी यह माना जाता है कि जन्मचिह्न मां की खान-पान की आदतों, या मां के अंदर किसी विटामिन-मिनरल की कमी के कारण होते है. वहीं कुछ दाग प्रेग्नेंसी के दौरना हुई कुछ गलतियों का नतीजा होता है. लेकिन यह धारणा गलत है.
 
लगभग 80 प्रतिशत नवजात शिशु जन्मजात निशानों के साथ पैदा होते हैं. कई मामलों में, जन्मजात निशानों का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है. कुछ मामलों में, ये आनुवंशिक हो सकते हैं.
 
जन्मचिह्न कितने प्रकार के होते हैं?
जन्मचिह्न आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं: संवहनी और रंजित. संवहनी जन्मचिह्न तब बनते हैं जब त्वचा के भीतर रक्त कोशिकाएं ठीक से विकसित नहीं हो पातीं.संवहनी जन्मचिह्नों में मैकुलर जन्मचिह्न भी शामिल हैं, जो माथे, पलकों, नाक या गर्दन के पिछले हिस्से पर दिखाई देने वाले हल्के लाल धब्बे होते हैं. संवहनी जन्मचिह्नों में हेमांगियोमा और पोर्ट-वाइन स्टेन भी शामिल हैं. हेमांगियोमा लाल या नीले निशान होते हैं जो त्वचा की सतह पर या उसके भीतर गहराई में दिखाई दे सकते हैं.
 
पोर्ट-वाइन के दाग
दूसरी ओर, पोर्ट-वाइन स्टेंस त्वचा पर गहरे लाल या वाइन जैसे रंग के धब्बे होते हैं जो उम्र के साथ और गहरे हो सकते हैं. वहीं, पिगमेंटेड बर्थमार्क त्वचा में अतिरिक्त पिगमेंट के कारण होते हैं, जिससे वह क्षेत्र त्वचा के बाकी हिस्से से अलग दिखाई देता है.

जन्मचिह्नों के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं?
जन्मचिह्नों के बारे में, डॉक्टर कहते हैं कि कई जन्मचिह्न समय के साथ फीके पड़ जाते हैं या पूरी तरह गायब हो जाते हैं. विशेष रूप से मैकुलर स्पॉट और हेमांगियोमा जन्मचिह्न. हालांकि, कुछ स्थायी होते हैं. हालांकि जन्मचिह्न आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे लोगों की सुंदरता को प्रभावित करते हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च के आधार पर बनी है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

 

