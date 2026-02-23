अच्छे परिवारों की लड़कियां टपोरी या दबंग लड़कों से प्यार क्यों कर बैठती हैं? महिला PSI ने बताई Bad Boy Attraction की वजह

लाइफस्टाइल
फिल्मों में हमने कई बार देखा होगा कि गरीब या दबंग लड़कों से लड़कियां प्यार कर बैठती हैं लेकिन असल जिंदगी में भी ये तेजी से बढ़ने लगा है. इसके पीछे वजह क्या है एक महिला आईपीएस ने बताई है.
अक्सर कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अच्छे संस्कार और पढ़े-लिखे परिवारों की लड़कियां ऐसे लड़कों की ओर क्यों आकर्षित हो जाती हैं जिन्हें आम भाषा में “टपोरी” कहा जाता है? यह केवल फिल्मों या सोशल मीडिया की कहानी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवहार है जिसे कई पुलिस अधिकारी और मनोवैज्ञानिक भी समझने की कोशिश करते हैं. हाल ही में एक महिला PSI मूसामी कात्रे ने इस विषय पर अपनी राय साझा की जिसने इस ट्रेंड को एक नए नजरिए से समझाया.
महिला PSI के अनुसार: यह केवल प्यार नहीं, मनोविज्ञान है
महिला PSI का कहना है कि ऐसे रिश्ते अक्सर भावनात्मक जरूरतों, रोमांच और विद्रोही स्वभाव से जुड़े होते हैं. उनके मुताबिक कई लड़कियां अनजाने में ऐसे लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं, जो नियमों को तोड़ते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं. इसे मनोविज्ञान में “Bad Boy Attraction” कहा जाता है.
ये हैं वो 7 कारण जिनकी वजह से किसी की ओर भी आकर्षित हो जाती हैं लड़कियां
आत्मविश्वास और दबंग पर्सनैलिटी
टपोरी या बदमाश टाइप लड़के अक्सर बहुत आत्मविश्वासी और दबंग दिखते हैं. कई लड़कियों को यह ताकत और सुरक्षा का एहसास देता है. उनको लगता है वो उनके साथ रहेंगी तो लोग उनको छेड़ेंगे नहीं या उनसे डर के रहेंगे.
रोमांच और एडवेंचर की चाह
अच्छे परिवारों में पली-बढ़ी लड़कियों का जीवन अक्सर नियमों और सीमाओं में होता है. ऐसे लड़के उन्हें रोमांच और आज़ादी का अनुभव कराते हैं. और उनको सीमाओं से बाहर जी कर जीने का मजा आने लगता है.
भावनात्मक ध्यान और केयर
महिला PSI के अनुसार कई टपोरी लड़के बहुत इमोशनल और प्रोटेक्टिव होते हैं. यह व्यवहार लड़कियों को खास महसूस कराता है. क्योंकि कहीं न कहीं वो इमोशनल टच को अपने परिवार में मिस कर रही होती हैं.
फिल्मों और सोशल मीडिया का प्रभाव
बॉलीवुड और वेब सीरीज में “रफ एंड टफ” हीरो को रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है. इससे लड़कियों के दिमाग में यह इमेज आकर्षक बन जाती है.
विद्रोही स्वभाव
कई लड़कियां परिवार और समाज के नियमों से अनजाने में विद्रोह करना चाहती हैं. ऐसे लड़के उनके लिए सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बन जाते हैं.
“मैं उसे बदल दूंगी” सिंड्रोम
कई लड़कियां ऐसे लड़कों से प्यार कर बैठती हैं जो भले ही समाज की नजर में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन दिल के वो अच्छे होते हैं और हरकतें उनकी थोड़ी गलत होती हैं. ये लड़कियां सोचती हैं कि उनके प्यार से लड़का सुधर जाएगा. इसे मनोविज्ञान में Rescue Fantasy कहा जाता है.
मजबूत भावनात्मक बॉन्ड और केमिस्ट्री
टपोरी लड़के अक्सर बहुत एक्सप्रेसिव और चार्मिंग होते हैं. इससे जल्दी भावनात्मक कनेक्शन बन जाता है.
...लेकिन महिला PSI की चेतावनी समझ लें
महिला PSI का कहना है कि हर टपोरी लड़का गलत नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल या हिंसक प्रवृत्ति वाले लड़कों से रिश्ता खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे रिश्तों में घरेलू हिंसा, धोखा, भावनात्मक शोषण का खतरा ज्यादा होता है.
क्या यह सिर्फ लड़कियों के साथ होता है?
विशेषज्ञों के अनुसार, लड़के भी “Bad Girl” टाइप लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं. यह मानव मन का प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है. आकर्षण हमेशा स्थिरता नहीं, बल्कि उत्तेजना की ओर जाता है.
रिश्तों के लिए सीख बहुत मायने रखती है
अच्छे परिवारों की लड़कियों का टपोरी लड़कों से प्यार करना कोई रहस्य नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, समाज और मीडिया का संयुक्त प्रभाव है. महिला PSI के अनुसार, यह आकर्षण प्राकृतिक है, लेकिन सही और गलत के बीच फर्क समझना जरूरी है.प्यार में पड़ना आसान है, लेकिन सही इंसान चुनना जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है.
