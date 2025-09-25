फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

फलों पर लगे छोटे-छोटे स्टिकर PLU कोड होते हैं, जो उनकी कीमत और उत्पादन का तरीका बताते हैं. इसपर आपको 4 अंकों का कोड, 9 से शुरू होने वाला 5 अंकों का कोड और 8 से शुरू होने वाला कोड आदि दिख जाएंगे, जिसका अपना अलग मतलब होता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं..

बाजार से फल खरीदते समय, आपने अक्सर सेब, केला या संतरे जैसे फलों पर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ देखा होगा. ज़्यादातर लोग इसे महज ब्रांडिंग या फिर सुपरमार्केट के लिए कीमत का टैग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा स्टिकर अपने अंदर फलों की खेती से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज छिपाए होता है? यह कोई साधारण स्टिकर नहीं, बल्कि एक खास कोड होता है, जिसे PLU कोड कहते हैं. 99% ग्राहकों को इस जानकारी के बारे में पता नहीं होता और वे अनजाने में ऐसे फल खरीद लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. आज हम आपको इस PLU कोड का असली मतलब बताने जा रहे हैं, ताकि आप अगली बार खरीदारी करते समय कोई गलती न करें.

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers?

फलों पर लगे ये छोटे स्टिकर वास्तव में PLU (Price Look Up) कोड कहलाते हैं. इन कोड्स को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर स्टैंडर्ड्स (IFPS) द्वारा दिया जाता है. इनका प्राथमिक कार्य तो स्टोर में फल की पहचान करना और सही कीमत लगाना होता है, लेकिन एक जागरूक ग्राहक के लिए इनका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये कोड फल के उत्पादन के तरीके को दर्शाते हैं. दरअसल, इस कोड में दी गई संख्या यह बताती है कि जिस फल को आप खरीद रहे हैं, उसे किस तरह उगाया गया है, क्या वह पूरी तरह से जैविक है, पारंपरिक तरीके से उगाया गया है, या फिर जेनेटिक रूप से संशोधित है. इन सभी चीजों की जानकारी आपको कोड से मिल जाती है.

स्टिकर नहीं, यह है PLU कोड का बड़ा राज

PLU कोड में आमतौर पर चार या पांच अंक होते हैं. इन अंकों की संख्या और वे किस अंक से शुरू होते हैं, यही वह महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको जानना चाहिए. यह कोड सिस्टम खरीदारों को यह जानने में मदद करता है कि फल को उगाने के दौरान कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, या यह जैविक रूप से उगाया गया है. ये PLU कोड सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़े होते हैं. यदि कोड चार अंकों का है, तो इसका मतलब है कि फल को परंपरागत तरीके से उगाया गया है. यदि कोड पांच अंकों का है और '9' से शुरू होता है, तो यह फल पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है. यदि कोड पांच अंकों का है और '8' से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि फल को जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक से तैयार किया गया है.



