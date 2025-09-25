Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ
ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय
फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह
दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम
Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक
जिस महिला के बच्चे न हों उसकी संपत्ति पर सास-ससुर का हक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शादी करते ही...'
AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने aiimsexams.ac.in पर जारी किया सीआरई का रिजल्ट, जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?
Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद
गीतों की कलम से संगीत की धुन तक का जुनून, कुछ यूं किया दीपक अग्रवाल ने अपना सफर तय
Anjeer Ka Pani: हड्डियां होंगी फौलाद जैसी मजबूत, बस रोज सुबह इस तरह पिएं अंजीर का पानी
लाइफस्टाइल
फलों पर लगे छोटे-छोटे स्टिकर PLU कोड होते हैं, जो उनकी कीमत और उत्पादन का तरीका बताते हैं. इसपर आपको 4 अंकों का कोड, 9 से शुरू होने वाला 5 अंकों का कोड और 8 से शुरू होने वाला कोड आदि दिख जाएंगे, जिसका अपना अलग मतलब होता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं..
बाजार से फल खरीदते समय, आपने अक्सर सेब, केला या संतरे जैसे फलों पर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ देखा होगा. ज़्यादातर लोग इसे महज ब्रांडिंग या फिर सुपरमार्केट के लिए कीमत का टैग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा स्टिकर अपने अंदर फलों की खेती से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज छिपाए होता है? यह कोई साधारण स्टिकर नहीं, बल्कि एक खास कोड होता है, जिसे PLU कोड कहते हैं. 99% ग्राहकों को इस जानकारी के बारे में पता नहीं होता और वे अनजाने में ऐसे फल खरीद लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. आज हम आपको इस PLU कोड का असली मतलब बताने जा रहे हैं, ताकि आप अगली बार खरीदारी करते समय कोई गलती न करें.
फलों पर लगे ये छोटे स्टिकर वास्तव में PLU (Price Look Up) कोड कहलाते हैं. इन कोड्स को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर स्टैंडर्ड्स (IFPS) द्वारा दिया जाता है. इनका प्राथमिक कार्य तो स्टोर में फल की पहचान करना और सही कीमत लगाना होता है, लेकिन एक जागरूक ग्राहक के लिए इनका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये कोड फल के उत्पादन के तरीके को दर्शाते हैं. दरअसल, इस कोड में दी गई संख्या यह बताती है कि जिस फल को आप खरीद रहे हैं, उसे किस तरह उगाया गया है, क्या वह पूरी तरह से जैविक है, पारंपरिक तरीके से उगाया गया है, या फिर जेनेटिक रूप से संशोधित है. इन सभी चीजों की जानकारी आपको कोड से मिल जाती है.
यह भी पढ़ें- 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग
PLU कोड में आमतौर पर चार या पांच अंक होते हैं. इन अंकों की संख्या और वे किस अंक से शुरू होते हैं, यही वह महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको जानना चाहिए. यह कोड सिस्टम खरीदारों को यह जानने में मदद करता है कि फल को उगाने के दौरान कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, या यह जैविक रूप से उगाया गया है. ये PLU कोड सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़े होते हैं. यदि कोड चार अंकों का है, तो इसका मतलब है कि फल को परंपरागत तरीके से उगाया गया है. यदि कोड पांच अंकों का है और '9' से शुरू होता है, तो यह फल पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है. यदि कोड पांच अंकों का है और '8' से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि फल को जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक से तैयार किया गया है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.