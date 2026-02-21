रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

रमजान में रोजा खोलते हुए इफ्तार में सबसे पहले रोजेदार खजूर ही क्यों खाते हैं? क्या आपको इसके पीछे का साइंस और इस्लाम से जुड़ा ये राज पता है?

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार?

रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए सिर्फ उपवास का समय नहीं, बल्कि संयम, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक शुद्धि का महीना माना जाता है.सुबह सहरी से लेकर शाम इफ्तार तक लोग पानी क्या थूक तक नहीं घोंटते हैं. पूरे दिन रोजा रखने के बाद जब इफ्तार के समय रोज़ा खोला जाता है तो सबसे पहले खजूर (Dates) खाया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं?

यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि 100% साइंटिफिक हेल्थ लॉजिक पर आधारित है.

रोज़ा का असली उद्देश्य

रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है.रोज़ा रखने से मन पर नियंत्रण बढ़ता है. आत्मअनुशासन विकसित होता है और शरीर को डिटॉक्स होने का मौका मिलता है. और इन सब से मानसिक मजबूती और धैर्य बढ़ता है.यही कारण है कि कई हेल्थ एक्सपर्ट intermittent fasting को भी beneficial मानते हैं.

व्रत के बाद खजूर क्यों खाते हैं?

तुरंत ऊर्जा देता है खजूर -पूरे दिन उपवास के बाद शरीर को तुरंत ग्लूकोज की जरूरत होती है.खजूर में natural sugar (glucose, fructose, sucrose) होती है. यह शरीर को instant energy spike देती है और दिमाग और मांसपेशियों को तुरंत fuel मिलता है. इसलिए खजूर इफ्तार के लिए सबसे safe और best पहला फूड माना जाता है. खाली पेट पेट को नुकसान से बचाता है- दिनभर खाली पेट के बाद मसालेदार या तला हुआ खाना पेट खराब कर सकता है.

खजूर क्यों बेहतर है?

इसमें high fiber होता है. पाचन तंत्र को धीरे-धीरे एक्टिव करता है. एसिडिटी और गैस से बचाता है.यही कारण है कि इफ्तार की शुरुआत हल्के और मीठे खजूर से की जाती है. शरीर में पानी की कमी को कम करता है- रोज़े के दौरान पानी नहीं पीया जाता.

खजूर कैसे मदद करता है?

इसमें natural minerals और electrolytes होते हैं. dehydration से बचाने में मदद करता है. शरीर को धीरे-धीरे rehydrate करता है. यही कारण है कि कई डॉक्टर उपवास तोड़ते समय खजूर और पानी लेने की सलाह देते हैं.

खाली पेट खजूर खाने के फायदे

पाचन मजबूत करता है ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद दिल के लिए फायदेमंद (पोटैशियम और मैग्नीशियम) कब्ज और गैस की समस्या कम करता है एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाता है दिमाग के लिए अच्छा

पैगंबर मुहम्मद की सुन्नत

खजूर खाने की परंपरा सिर्फ हेल्थ नहीं, धार्मिक आस्था से भी जुड़ी है.पैगंबर मुहम्मद रोज़ा खोलते समय खजूर खाते थे. इस्लाम में इसे सुन्नत माना जाता है. माना जाता है कि खजूर से रोज़ा खोलना पुण्य और शुभ होता है. इसलिए दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय इफ्तार की शुरुआत खजूर से करता है.

क्यों खजूर को “Super Food” कहा जाता है?

खजूर को मिडिल ईस्ट और भारत में नेचुरल एनर्जी कैप्सूल कहा जाता है.सौ ग्राम खजूर में 277 kcal और नेचुरल शुगर करीब 63–70% और फाइबर: 7g,पोटैशियम 696 mg, एंटीऑक्सीडेंट्स हाई होता है. यही कारण है कि खजूर को व्रत के लिए आइडियल माना जाता है.

रोजा व्रत के समय खजूर खाना सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना स्वास्थ्य ज्ञान है. आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि उपवास तोड़ने के लिए खजूर सबसे बेहतर प्राकृतिक भोजन है. अगर आप व्रत या उपवास रखते हैं, तो शुरुआत भारी खाने से नहीं बल्कि हल्का प्राकृतिक मीठा भोजन से करें. खजूर शरीर को धीरे-धीरे सामान्य मोड में लाने का सबसे सुरक्षित तरीका है.

