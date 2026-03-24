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इजरायल के मिनी इंडिया में क्या हो रहा है? जानें भारत के किस हिस्से से जाकर यहां बसे हैं लोग

केवल भारत में ही मिनी इजरायल नहीं है, बल्कि इजरायल में भी मिनी इंडिया है. और अब यही मिनी इंडिया मिसाइलों का निशाना बन रही है. चलिए जानें नेगेव के रेगिस्तान में बसा ‘मिनी इंडिया’ खतरे में क्यों हैं और दिमोना पर क्यों है सबकी नजर है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 24, 2026, 01:27 PM IST

इजरायल के मिनी इंडिया में क्या हो रहा है? जानें भारत के किस हिस्से से जाकर यहां बसे हैं लोग

Why Did Israel's 'Mini India' Become a Target for Missiles? Photo AI

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इजरायल के नेगेव रेगिस्तान (Negev Desert) में स्थित दिमोना (Dimona) शहर आजकल अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है. ईरान के मिसाइल हमलों में इस शहर को निशाना बनाने के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है. इसका मुख्य कारण यह है कि इजरायल का सबसे शक्तिशाली परमाणु अनुसंधान केंद्र यहीं स्थित है. हालांकि, इस शहर को 'मिनी इंडिया' भी कहा जाता है.  

नेगेव के रेगिस्तान में बसा ‘मिनी इंडिया’

दिमोना, जो नेगेव रेगिस्तान के बीचों-बीच स्थित है, आम तौर पर एक शांत शहर माना जाता है. लेकिन इसकी पहचान सिर्फ भौगोलिक नहीं है. 1960 के दशक में भारत के मुंबई, अहमदाबाद और कोचीन से बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय यहां आकर बस गया था.  सबसे रोचक बात यह है कि यहां के लोग दशकों बाद भी अपनी भारतीय पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं. यहां के परिवार आज भी घरों में हिंदी, मराठी या मलयालम बोलते हैं. कई बुजुर्ग तो आज भी भारतीय लहजे में ही बातचीत करते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है.

आज इस शहर की करीब 15 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है. यहां की गलियों में भारतीय खाने की खुशबू, त्योहारों की रौनक और बॉलीवुड फिल्म (Bollywood films) का असर साफ देखा जा सकता है. यह शहर इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि लोग भले ही देश बदल लें, लेकिन अपनी संस्कृति को दिल से जोड़े रखते हैं.

परमाणु केंद्र और बढ़ता तनाव: क्यों निशाने पर है दिमोना?

दिमोना सिर्फ सांस्कृतिक पहचान के कारण चर्चा में नहीं है, बल्कि यहां स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है. ईरान को लंबे समय से आशंका है कि इजरायल इस सुविधा का उपयोग अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए करता है.

इसी संदर्भ में हालिया मिसाइल हमलों में इस क्षेत्र को निशाना बनाया गया. हालांकि, इजरायल की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश खतरों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई. यह घटना दिखाती है कि कैसे एक शहर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ सकता है.

डर के साये में जिंदगी: भारतीय मूल के लोगों की स्थिति

हमलों के दौरान दिमोना में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अचानक असुरक्षा की भावना से घिर गए. बंकरों में शरण लेना, अलर्ट पर रहना, यह सब उनके लिए नया और डराने वाला अनुभव था. फिर भी, राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई. इजरायली प्रशासन के त्वरित कदमों ने स्थिति को नियंत्रण में रखा, लेकिन इस घटना ने वहां रह रहे परिवारों को यह एहसास जरूर दिला दिया कि वे एक संवेदनशील इलाके में रहते हैं.

भारत-इजराइल संबंधों की झलक भी है दिमोना

दिमोना को ‘मिनी इंडिया’ कहना सिर्फ एक उपनाम नहीं, बल्कि दोनों देशों के गहरे रिश्तों की झलक है. यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग इजरायली समाज में पूरी तरह घुल-मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है.

यह सांस्कृतिक मिश्रण दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी बनते हैं. ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, दिमोना जैसे शहर भारत में भी भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं.

एक शहर, दो पहचान और बढ़ती चिंता

दिमोना आज सिर्फ एक रणनीतिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां सुरक्षा, राजनीति और पहचान एक साथ जुड़ी हुई हैं. ‘मिनी इंडिया’ के रूप में इसकी पहचान जहां गर्व देती है, वहीं हालिया घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि वैश्विक तनाव का असर आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा हो सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, दुनिया के किसी भी कोने में बसे भारतीय मूल के लोग, भारत के दिल से जुड़े रहते हैं, और उनकी सुरक्षा हर भारतीय के लिए मायने रखती है.

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