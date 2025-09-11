Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग

Hotel Room Secret: होटल के कमरों में घड़ियां नहीं लगाए जाने के पीछे माइंड गेम छिपा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आइए, इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किसी बी होटलों के कमरों में दीवार घड़ी क्यों नहीं होती है?

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 11, 2025, 07:33 PM IST

Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Hotel Room Secret: परिवार के साथ लंबी ट्रिप पर जाना हो या फिर वैकेशन पर पार्टनर के साथ कहीं घूमना, अक्सर आपने भी इस दौरान होटलों में ठहरा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उनके कमरों में दीवार घड़ी आखिर क्यों नहीं होती है? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है और आप इसका जवाब सर्च कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको इसकी वजह बताते हैं. दरअसल, होटल के कमरों में जानबूझकर दीवार घड़ी नहीं लगाई जाती है.  इसके पीछे एक गहरी मार्केटिंग और मनोवैज्ञानिक रणनीति छिपी है, जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे. 

होटल के कमरों में क्यों नहीं होती है घड़ियां?

होटल का कमरा लोग अक्सर रोजाना की भागदौड़ से छुट्टी लेने और रिलैक्स करने के लिए ही बुक करते हैं. वहीं, घड़ी हमें लगातार समय का एहसास दिलाती है, जिससे हम हमेशा अगली मीटिंग या काम की समय सीमा के बारे में सोचते रहते हैं. होटल्स चाहते हैं कि उनके मेहमान पूरी तरह से आराम करें और समय की पाबंदी से आजाद महसूस करें. घड़ी न होने पर वे तनावमुक्त रहेंगे और ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे.

ग्राहकों के खर्च को बढ़ाने की वजह से

यह होटल की एक मार्केटिंग रणनीति भी है. जब मेहमान समय के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो वे होटल की सुविधाओं जैसे रूम सर्विस, स्पा, बार या रेस्तरां में ज्यादा समय बिताएंगे और ज्यादा खर्च करेंगे. घड़ी न होने पर वे जल्दी चेक-आउट करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, जिससे उनके ठहरने की अवधि बढ़ने की संभावना रहती है. ऐसे में, ग्राहक देर तक रुकेंगे और होटल वाले को फायदा होगा.

आधुनिक गैजेट्स ने ले ली है जगह 

आज के डिजिटल युग में, हर व्यक्ति के पास अपना मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या अन्य गैजेट होता है, जिसमें घड़ी की सुविधा होती है. इसलिए, होटल के कमरों में एक अलग घड़ी रखने की जरूरत भी कम हो गई है. जानकारी के लिए बता दें कि मेहमानों को सुबह जगाने के लिए होटल में वेक-अप कॉल की सुविधा भी उपलब्ध होती है.

यह भी पढ़ें- भूलकर भी इस्तेमाल न करें Hotel Rooms में रखा Water Kettle, लोग करते हैं इनमें गंदी हरकतें

होटल की दीवारें साफ दिखे

होटल के कमरे को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना प्राथमिकता होती है. दीवार पर घड़ी लगाने से कमरे में अनावश्यक चीजें बढ़ती हैं, जिसकी सफाई और रखरखाव का खर्च भी जुड़ता है. हजारों कमरों वाले होटल के लिए हर कमरे में घड़ी लगाना और उसका रखरखाव करना एक अतिरिक्त बोझ है, जिससे बचने के लिए भी होटल में घड़ी नहीं लगाई जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE