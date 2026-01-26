FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

जब भी हम ज्वेलर्स की शॉप्स से सोने या चांदी की चेन, रिंक या ईयरिंग्स लाते हैं तो वो पिंक रंग के पतले से कागज में लिपटे रहते हैं. भले ही वो बॉक्स में हों लेकिन फिर भी उनकों पेपर के अंदर ही रखा जाता है. जानते हैं क्यों?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 26, 2026, 08:43 PM IST

सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

 Why are gold and silver jewelry always wrapped in pink paper

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोने और चांदी के गहने सबसे ज्यादा भारतीय घरों में ही आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि यहां सोना या चांदी केवल शौक या पसंद नहीं है, बल्कि ये हैसियत को भी दिखाती है. यहां लोगों के लिए सोना और चांदी पूजा से लेकर शादियों और भेंट-उपहार तक में देने का ट्रेंड है. लेकिन जब भी नई सोने या चांदी की हम ज्वेलरी लेने जाते हैं तो ये सुंदर से बॉक्स में तो मिलती हैं लेकिन उसे ज्वेलर्स हमेशा पिंक पेपर में लपेट के देते हैं. इसके पीछे एक खास वजह होती है. 
 
क्या केवल चमक दिखाने पर का है कारण?

असल में गुलाबी कागज का इस्तेमाल सोने और चांदी की चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है. गुलाबी कागज में लिपटे सोने और चांदी के गहने की चमक अलग से नजर आती है और ये देखने में सुंदर भी लगते हैं. लेकि क्या ये केवल चमक दिखाने भर के कारण ऐसा होता है.

इसलिए रखे जाते हैं पिंक पेपर में गहने 

सोना-चांदी सुख और धन का प्रतीक है.लेकिन इनकी चमक को बरकरार रखना ही एक कारण नहीं है कि ये पिंक कागज में होते हैं. बल्कि सोने-चांदी के गहनों की घिसावट और दाग-धब्बों से बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे
T20I में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले 10 कप्तान, देखें रोहित-धोनी और विराट में कौन है आगे
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
MORE
Advertisement