सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

जब भी हम ज्वेलर्स की शॉप्स से सोने या चांदी की चेन, रिंक या ईयरिंग्स लाते हैं तो वो पिंक रंग के पतले से कागज में लिपटे रहते हैं. भले ही वो बॉक्स में हों लेकिन फिर भी उनकों पेपर के अंदर ही रखा जाता है. जानते हैं क्यों?

सोने और चांदी के गहने सबसे ज्यादा भारतीय घरों में ही आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि यहां सोना या चांदी केवल शौक या पसंद नहीं है, बल्कि ये हैसियत को भी दिखाती है. यहां लोगों के लिए सोना और चांदी पूजा से लेकर शादियों और भेंट-उपहार तक में देने का ट्रेंड है. लेकिन जब भी नई सोने या चांदी की हम ज्वेलरी लेने जाते हैं तो ये सुंदर से बॉक्स में तो मिलती हैं लेकिन उसे ज्वेलर्स हमेशा पिंक पेपर में लपेट के देते हैं. इसके पीछे एक खास वजह होती है.



क्या केवल चमक दिखाने पर का है कारण?

असल में गुलाबी कागज का इस्तेमाल सोने और चांदी की चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है. गुलाबी कागज में लिपटे सोने और चांदी के गहने की चमक अलग से नजर आती है और ये देखने में सुंदर भी लगते हैं. लेकि क्या ये केवल चमक दिखाने भर के कारण ऐसा होता है.

इसलिए रखे जाते हैं पिंक पेपर में गहने

सोना-चांदी सुख और धन का प्रतीक है.लेकिन इनकी चमक को बरकरार रखना ही एक कारण नहीं है कि ये पिंक कागज में होते हैं. बल्कि सोने-चांदी के गहनों की घिसावट और दाग-धब्बों से बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है.

