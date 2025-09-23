Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

ICAI CA Datesheet 2025: कब होंगी सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की परीक्षाएं? यहां से डाउनलोड करें शेड्यूल

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

Katrina Kaif Pregnancy पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

ICAI CA Datesheet 2025: कब होंगी सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की परीक्षाएं? यहां से डाउनलोड करें शेड्यूल

कब होंगी सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की परीक्षाएं? यहां से डाउनलोड करें शेड्यूल

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

India’s Richest Man Mukesh Ambani: अक्सर आपने सुना होगा लोग पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से संभव होता है.इसी थेरेपी के जरिए जीवन प्रशिक्षक और सम्मोहन विशेषज्ञ संजीव मलिक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पूर्व जन्म के बारे में बताया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 23, 2025, 01:44 PM IST

Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

मुकेश अंबानी पिछले जन्म में क्या थे?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पिछले जन्मों की जिंदगी का पता लगाने के लिए पूर्वजन्म प्रतिगमन चिकित्सा (Past Life Regression Therapy) में सम्मोहन पद्धिति का यूज किया जाता है. अन्य विधियों जैसे अंतर्ज्ञानी रीडिंग और आकाशीय अभिलेखों ( Intuitive Readings and Akashic Records) का भी उपयोग किया जाता है. एक उदाहरण बताता है कि मुकेश अंबानी के पिछले जन्म में गरीबी और उदारता के कारण उनका पुनर्जन्म राजा के रूप में हुआ.

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म

हालांकि, इस पद्धति का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और कई लोग इसे मनगढ़ंत स्मृतियों पर आधारित मानते हैं. कम पढ़ें हमारे मन में अक्सर ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे, "क्या कभी कोई पूर्वजन्म था?" "क्या हमारे पूर्वकर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं?", "क्या यह सब वास्तविक भी है?" हालांकि यह सच है कि अपने पूर्वजन्म को पुनः जीना असंभव है, फिर भी जीवन प्रशिक्षक पेशेवरों के पास पूर्वजन्मों या अवतारों की स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने के कुछ असाधारण तरीके हैं..

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म
 
पिछले जीवन प्रतिगमन क्या है? (What is Past Life Regression?)

पूर्वजन्म प्रतिगमन एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें सम्मोहन का प्रयोग करके अतीत को उजागर किया जाता है, जिसे चिकित्सक पिछले जन्मों या अवतारों की स्मृति मानते हैं . एक प्रशिक्षित सम्मोहन चिकित्सक व्यक्ति को गहन विश्राम की अवस्था में रखता है और सत्र के दौरान पिछले जन्मों की घटनाओं का विवरण याद दिलाने के लिए प्रश्न पूछता है. इस सत्र का उद्देश्य पिछले जन्मों में हुए अनुभवों और घटनाओं को पुनः प्राप्त करना है जो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं.

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म
 
क्या पिछले जीवन की खोज में कोई अन्य विधियां भी शामिल हैं?

कुछ लोग लोगों से सीधे संपर्क किए बिना, कई अन्य तकनीकों पर भी भरोसा करते हैं. इन तकनीकों में समय में पीछे जाकर सम्मोहन चिकित्सा के बिना पिछले जन्म का अनुभव करना शामिल है. सहज ज्ञान युक्त रीडिंग में, विशेषज्ञ अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ते हैं और उसके पिछले जन्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. इस पद्धति में, पिछले जन्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यासकर्ता की सहज बुद्धि पर भरोसा किया जाता है.

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म

इसमें पूर्वजन्म प्रतिगमन ध्यान शामिल है, जिसका निर्देशित ध्यान व्यक्ति को पूर्वजन्म की स्मृतियों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है. इसके लिए व्यक्ति को गहन विश्राम की अवस्था में जाना होता है और अतीत में हुए अनुभवों को जानने के लिए दृश्यावलोकन में प्रशिक्षित होना होता है. कुछ साधक आकाशीय अभिलेखों की अवधारणा का प्रयोग करते हैं. माना जाता है कि आकाशीय अभिलेख सभी मानव अनुभवों का एक विश्वकोश हैं, जिसमें किसी भी पूर्वजन्म का समावेश होता है. आकाशीय अभिलेखों तक पहुँचने में प्रशिक्षित लोग व्यक्ति को उसके पूर्वजन्म के सभी अनुभवों के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं. 

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म

मुकेश अंबानी का पिछला जीवन कैसा था?
 
जीवन प्रशिक्षक और सम्मोहन विशेषज्ञ (Life Coach and Hypnotherapist) संजीव मलिक के अनुसार  मुकेश अंबानी के पिछले जन्मों की यात्रा एक खूबसूरत कहानी बयां करती है. लगभग आठ-नौ जन्म पहले अंबानी बेहद गरीबी में जी रहे थे और पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने कई दिन भूखे रहकर बिताए और जब उन्होंने आखिरकार तीन रोटियां पकाईं, तो एक अपाहिज व्यक्ति उनके पास खाना मांगने आया. अंबानी ने उदारता से अपना सारा खाना दान कर दिया और कामना की कि काश वह और दे पाते. इस दयालुता और उनके अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में उनका पुनर्जन्म राजा के रूप में हुआ.

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म

हालांकि कुछ लोग पिछले जन्मों के प्रतिगमन को एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अनुभव मानते हैं, लेकिन यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि यह अभ्यास व्यापक रूप से अवैज्ञानिक है और चिकित्सा समुदाय द्वारा इसे बदनाम किया गया है. आलोचकों का तर्क है कि प्रतिगमन के दौरान प्राप्त स्मृतियां संभवतः वास्तविक पिछले अनुभव की तुलना में कल्पना, सुझाव और सांस्कृतिक ज्ञान से अधिक प्रभावित होकर बनाई गई स्मृतियां होती हैं.

मुकेश अंबानी पूर्व जन्म

इसके बावजूद, चिकित्सकों सहित कई लोग मानते हैं कि पिछले जन्मों की जांच-पड़ताल लोगों को उनके पिछले जन्मों के आधार पर उनके वर्तमान चुनौतीपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद कर सकती है. यह एक सामान्य आध्यात्मिक अभ्यास या चिकित्सीय उपचार है जिसका उपयोग उपचार और व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Avinash Mishra से भिड़े Digvijay, जानें क्या है वजह
Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Avinash Mishra से भिड़े Digvijay, जानें क्या है वजह
Dreams Prediction: सपने में ये चीजें देखना यानी तकदीर खराब होने का इशारा, रावण ने देखा था ऐसा स्वप्न और बर्बाद हो गई थी लंका
सपने में दिखें ये चीजें तो समझ लें खराब होने वाली है तकदीर
Bhool Bhulaiyaa 3 Vs Singham Again Collection: दूसरे वीकेंड कार्तिक आर्यन ने दी अजय देवगन को मात, संडे को इतने करोड़ से निकली आगे
Bhool Bhulaiyaa 3 Vs Singham Again: दूसरे वीकेंड कार्तिक आर्यन ने दी अजय देवगन को मात, इतने करोड़ से हुई आगे
Vistara का हुआ गुड बाय, आज भरेगी आखिरी उड़ान, कल से Air India संभालेगी विमानों की कमान
Vistara का हुआ गुड बाय, आज भरेगी आखिरी उड़ान, कल से Air India संभालेगी विमानों की कमान
Share Market News: शेयर बाजार में फिर से आई रौनक? सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद दिखी तेजी
Share Market News: शेयर बाजार में फिर से आई रौनक? सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद दिखी तेजी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?
कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा
कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा
36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी
36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी
Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 
अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते
GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत
GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE