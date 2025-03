हमेशा जवान बने रहना भला कौन नहीं चाहता है, ऐसे ही एक शख्स हैं ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson), जिन्होंने हमेशा जवान बने रहने की जिद (Anti Aging Initiative) ठान रखी है. ब्रायन जॉनसन का दावा है कि उन्होंने अपनी उम्र को रिवर्स कर लिया है और वह 47 साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं. बता दें कि हमेशा जवान बने रहने वाले अपने अमरता के प्रयासों के लिए जाने जाने वाले ब्रायन जॉनसन अब एक नए धर्म की शुरूआत कर रहे हैं, जिसे Don't Die नाम दिया गया है.

उन्होंने कहा कि 'डोंट डाई' (Don't Die Religion) इतिहास की सबसे तेजी से बढ़ने वाली विचारधारा बनेगी. इसको लेकर ब्रायन जॉनसन ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद से लोगों के बीच इसको (Anti Aging Initiative) लेकर बहस छिड़ गई है...

Dear humanity,



I am building a religion.



Wait a second, I know what you’re going to say. Hold that knee-jerk reaction and let me explain.



First, here’s what’s going to happen:

+ Don’t Die becomes history's fastest-growing ideology.

+ It saves the human race.

+ And ushers in… pic.twitter.com/MJcrU9uXNf