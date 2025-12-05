FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म, दिल्ली से मॉस्को हुए रवाना | डिनर के बाद राष्ट्रपति भवन से निकले पुतिन, भारत दौरा हुआ पूरा अब लौटेंगे मॉस्को

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

कौन हैं Bhavitha Mandava? जिसने NYC में चैनल के Métiers d’Art 2026 को किया ओपन, बढ़ाया भारत का गौरव 

हैदराबाद में जन्मी 25 साल की मॉडल भाविता मांडवा को न्यूयॉर्क में चैनल के Métiers d’Art 2026 शो को ओपन करने से ठीक दो हफ़्ते पहले NYC सबवे में देखा गया, जो उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर था.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 05, 2025, 09:10 PM IST

कौन हैं Bhavitha Mandava? जिसने NYC में चैनल के Métiers d’Art 2026 को किया ओपन, बढ़ाया भारत का गौरव 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मूलतः हैदराबाद की रहने वाली 25 साल की मॉडल  भाविता मांडवा, न्यूयॉर्क सिटी में चैनल के Métiers d’art 2026 कलेक्शन को ओपन करने के बाद फैशन की नई ब्रेकआउट स्टार बन गई हैं. बताया जा रहा है कि मैथ्यू ब्लेज़ी का डिज़ाइन किया हुआ यह शो इस सीज़न के सबसे चर्चित पलों में से एक था, और दिलचस्प ये कि भाविता इसके सेंटर में थीं.

बताया जा रहा है कि ग्लोबल रनवे पर कदम रखने से पहले, भाविता ने इंडिया में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की. बाद में वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में असिस्टिव टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं, जहां उन्होंने पढ़ाई और फैशन में अपनी बढ़ती दिलचस्पी के बीच बैलेंस बनाया.

हालांकि, एक अचानक हुई मुलाकात की वजह से उनके मॉडलिंग करियर ने एक अनचाहा मोड़ ले लिया.  models.com की रिपोर्ट के मुताबिक, भाविता को स्प्रिंग/समर 2025 सीज़न से ठीक दो हफ़्ते पहले एक सबवे स्टेशन पर देखा गया था. 

फ़ैशन इन्फ़्लुएंसर वीरेन एच शाह ने भी 4 दिसंबर को जानकारी शेयर की, जिसमें बताया गया कि मैथ्यू ब्लेज़ी, जो उस समय बोटेगा वेनेटा में थे, उन्हें सबसे पहले कास्ट करने वाले थे.

उन्होंने बोटेगा वेनेटा एक्सक्लूसिव के तौर पर रनवे पर डेब्यू किया, जिसके बाद ब्रांड के साथ एक कैंपेन किया. ब्लेज़ी की मेंटरशिप उनकी शुरुआती सफलता में अहम रही.

चैनल के Métiers d’Art 2026 शो की ओपनिंग

जब मैथ्यू ब्लेज़ी ने चैनल में क्रिएटिव डायरेक्शन का काम संभाला, तो भाविता उनकी पसंदीदा मॉडल्स में से एक रहीं. वह स्प्रिंग 2026 के लिए उनके पहले चैनल कलेक्शन में वॉक करने आईं, और अब, एक शानदार पल में, उन्होंने उनका दूसरा Métiers d’Art शो ओपन किया, जो न्यूयॉर्क सिटी के एक ट्रेन स्टेशन के अंदर हुआ, और उस जगह की याद दिलाता है जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई थी.

बहरहाल, 3 दिसंबर को, भाविता ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसके माता-पिता शो देख रहे थे. क्लिप में दिखाया गया है कि जब वह बोवेरी स्टेशन की सीढ़ियां उतरकर रनवे पर कदम रखती है तो वे रोते हुए खुशी से चिल्लाते हैं.

उसकी मां , खुशी से झूम उठती है, खुशी के आंसुओं के साथ भाविता का नाम दोहराती है, जबकि उसके पिता गर्व से देखते हैं। @chanelofficial @matthieu_blazy को टैग करते हुए भाविता ने वीडियो को कैप्शन दिया, 'मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। धन्यवाद.'

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement