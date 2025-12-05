कौन हैं Bhavitha Mandava? जिसने NYC में चैनल के Métiers d’Art 2026 को किया ओपन, बढ़ाया भारत का गौरव 

हैदराबाद में जन्मी 25 साल की मॉडल भाविता मांडवा को न्यूयॉर्क में चैनल के Métiers d’Art 2026 शो को ओपन करने से ठीक दो हफ़्ते पहले NYC सबवे में देखा गया, जो उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर था.

मूलतः हैदराबाद की रहने वाली 25 साल की मॉडल भाविता मांडवा, न्यूयॉर्क सिटी में चैनल के Métiers d’art 2026 कलेक्शन को ओपन करने के बाद फैशन की नई ब्रेकआउट स्टार बन गई हैं. बताया जा रहा है कि मैथ्यू ब्लेज़ी का डिज़ाइन किया हुआ यह शो इस सीज़न के सबसे चर्चित पलों में से एक था, और दिलचस्प ये कि भाविता इसके सेंटर में थीं.

बताया जा रहा है कि ग्लोबल रनवे पर कदम रखने से पहले, भाविता ने इंडिया में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की. बाद में वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में असिस्टिव टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं, जहां उन्होंने पढ़ाई और फैशन में अपनी बढ़ती दिलचस्पी के बीच बैलेंस बनाया.

हालांकि, एक अचानक हुई मुलाकात की वजह से उनके मॉडलिंग करियर ने एक अनचाहा मोड़ ले लिया. models.com की रिपोर्ट के मुताबिक, भाविता को स्प्रिंग/समर 2025 सीज़न से ठीक दो हफ़्ते पहले एक सबवे स्टेशन पर देखा गया था.

फ़ैशन इन्फ़्लुएंसर वीरेन एच शाह ने भी 4 दिसंबर को जानकारी शेयर की, जिसमें बताया गया कि मैथ्यू ब्लेज़ी, जो उस समय बोटेगा वेनेटा में थे, उन्हें सबसे पहले कास्ट करने वाले थे.

उन्होंने बोटेगा वेनेटा एक्सक्लूसिव के तौर पर रनवे पर डेब्यू किया, जिसके बाद ब्रांड के साथ एक कैंपेन किया. ब्लेज़ी की मेंटरशिप उनकी शुरुआती सफलता में अहम रही.

चैनल के Métiers d’Art 2026 शो की ओपनिंग

जब मैथ्यू ब्लेज़ी ने चैनल में क्रिएटिव डायरेक्शन का काम संभाला, तो भाविता उनकी पसंदीदा मॉडल्स में से एक रहीं. वह स्प्रिंग 2026 के लिए उनके पहले चैनल कलेक्शन में वॉक करने आईं, और अब, एक शानदार पल में, उन्होंने उनका दूसरा Métiers d’Art शो ओपन किया, जो न्यूयॉर्क सिटी के एक ट्रेन स्टेशन के अंदर हुआ, और उस जगह की याद दिलाता है जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई थी.

बहरहाल, 3 दिसंबर को, भाविता ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसके माता-पिता शो देख रहे थे. क्लिप में दिखाया गया है कि जब वह बोवेरी स्टेशन की सीढ़ियां उतरकर रनवे पर कदम रखती है तो वे रोते हुए खुशी से चिल्लाते हैं.

उसकी मां , खुशी से झूम उठती है, खुशी के आंसुओं के साथ भाविता का नाम दोहराती है, जबकि उसके पिता गर्व से देखते हैं। @chanelofficial @matthieu_blazy को टैग करते हुए भाविता ने वीडियो को कैप्शन दिया, 'मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। धन्यवाद.'