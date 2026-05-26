FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सैलरी बढ़ रही फिर भी अकाउंट क्यों हो जाता है खाली? मीडिल क्लास की जिंदगी में छिपे वो खर्चे जो धीरे-धीरे तोड़ रहे बजट

सैलरी बढ़ रही फिर भी अकाउंट क्यों हो जाता है खाली? मीडिल क्लास की जिंदगी में छिपे वो खर्चे जो धीरे-धीरे तोड़ रहे बजट

AI से सबसे ज्यादा डर किसे और किस नौकरी में है? 40+ वालों की बढ़ी टेंशन, गूगल पर तेजी से सर्च हो रहे नए स्किल

AI से सबसे ज्यादा डर किसे और किस नौकरी में है? 40+ वालों की बढ़ी टेंशन, गूगल पर तेजी से सर्च हो रहे नए स्किल

Weather Report: अगले 5 दिन मौसम का डबल अटैक! कहीं 48°C की झुलसाने वाली गर्मी, कहीं मूसलाधार बारिश; IMD ने जारी किए कई अलर्ट

अगले 5 दिन मौसम का डबल अटैक! कहीं 48°C की झुलसाने वाली गर्मी, कहीं मूसलाधार बारिश; IMD ने जारी किए कई अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

AI से सबसे ज्यादा डर किसे और किस नौकरी में है? 40+ वालों की बढ़ी टेंशन, गूगल पर तेजी से सर्च हो रहे नए स्किल

AI Taking Over Jobs: ऑफिस में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. कई ऐसे काम, जिन्हें पहले घंटों लगते थे, अब AI कुछ मिनटों में कर दे रहा है. यही वजह है कि नौकरी करने वाले लाखों लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आने वाले समय में उनकी जॉब सुरक्षित रहेगी?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 26, 2026, 07:02 AM IST

AI से सबसे ज्यादा डर किसे और किस नौकरी में है? 40+ वालों की बढ़ी टेंशन, गूगल पर तेजी से सर्च हो रहे नए स्किल

The AI ​​Anxiety: Fearing Job Loss, People Are Learning New Skills (Photo AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

गूगल ट्रेंड्स पर पिछले कुछ महीनों में “एआई स्किल्स”, “फ्यूचर जॉब्स”, “एआई प्रूफ करियर” और “व्हिच जॉब्स विल सर्वाइव एआई” जैसे कीवर्ड्स तेजी से सर्च किए जा रहे हैं. सबसे ज्यादा चिंता 40+ उम्र के उन प्रोफेशनल्स में देखी जा रही है, जिन्हें लग रहा है कि टेक्नोलॉजी की इस नई दौड़ में वे पीछे छूट सकते हैं.

एआई सबसे पहले किन नौकरियों को प्रभावित कर सकता है

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिपिटेटिव और पैटर्न-बेस्ड जॉब्स पर एआई का असर सबसे तेजी से दिखाई दे सकता है. डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, सिंपल कंटेंट ड्राफ्टिंग, शेड्यूलिंग, रूटीन रिपोर्टिंग और मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन जैसे काम धीरे-धीरे ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कई रोल्स का नेचर बदल सकता है. कंपनियां अब ऐसे एम्प्लॉई चाहती हैं जो सिर्फ टास्क पूरा न करें, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग भी ला सकें. यानी भविष्य में सिर्फ मेहनत नहीं, अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है.

2026 में कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं

गूगल ट्रेंड्स और करियर प्लेटफॉर्म्स पर एआई-रिलेटेड स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. प्रॉम्प्ट राइटिंग, एआई टूल्स हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग और ऑटोमेशन अंडरस्टैंडिंग जैसी स्किल्स को लोग तेजी से सीखना चाहते हैं. अब सिर्फ टेक प्रोफेशनल्स ही नहीं, बल्कि टीचर्स, राइटर्स, मार्केटर्स, एचआर एम्प्लॉई और स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी एआई सीखने में रुचि दिखा रहे हैं.

एक एंगल यह भी है कि आने वाले समय में “एआई के साथ काम करना” खुद एक नई स्किल बन सकती है. यानी कॉम्पिटिशन इंसान बनाम एआई का नहीं, बल्कि एआई यूज करने वाले इंसान बनाम ट्रेडिशनल वर्कर का हो सकता है.

40+ उम्र वालों के लिए सबसे बड़ा डर क्या है

करियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 40+ प्रोफेशनल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस गैप है. कई लोग मान लेते हैं कि अब नई चीजें सीखना उनके लिए मुश्किल है.

लेकिन कंपनियां आज एक्सपीरियंस के साथ डिजिटल अडेप्टेबिलिटी भी चाहती हैं. यही वजह है कि अब मिड-करियर एम्प्लॉई तेजी से ऑनलाइन कोर्सेज, एआई टूल्स और डिजिटल स्किल्स सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और क्लाइंट हैंडलिंग जैसी ह्यूमन स्किल्स आने वाले समय में और ज्यादा वैल्युएबल हो सकती हैं. क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन इंसानी ट्रस्ट और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अभी भी मशीनों से अलग मानी जाती है.

सिर्फ नौकरी नहीं, पूरी लाइफस्टाइल बदल रही है

एआई का असर अब सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेज तक सीमित नहीं है. फ्रीलांसिंग, एजुकेशन, हेल्थकेयर, मीडिया और छोटे बिजनेस तक इसका असर दिखाई देने लगा है.

कई लोग अब साइड स्किल्स सीख रहे हैं ताकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी से बच सकें. यही वजह है कि “वन इनकम फैमिली” मॉडल को लेकर भी चिंता बढ़ रही है. लोग अब एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज और स्किल डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं.

असल में एआई ने सिर्फ जॉब्स का डर नहीं बढ़ाया, बल्कि लोगों को करियर सिक्योरिटी के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

क्या एआई इंसानों की जगह पूरी तरह ले लेगा?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई कई काम आसान करेगा, लेकिन पूरी तरह इंसानों की जगह लेना अभी आसान नहीं है. क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, नेगोशिएशन और रियल-वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें अब भी इंसानी ताकत मानी जाती हैं.

यानी आने वाले समय में वही लोग ज्यादा सुरक्षित माने जाएंगे जो सीखना बंद नहीं करेंगे. क्योंकि भविष्य शायद उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी से डरने की बजाय उसे अपने काम का हिस्सा बना लेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें
कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Nautapa 2026: नौतपा में सूर्यदेव बरसाएंगे आग, इन 9 दिनों में जरूर करें 4 चीजों का दान, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा
नौतपा में सूर्यदेव बरसाएंगे आग, इन 9 दिनों में जरूर करें 4 चीजों का दान, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा
Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
MORE
Advertisement