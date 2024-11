नाखूनों पर बार-बार धब्बे पड़ना सामान्य बात नहीं है; इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. यदि ये धब्बे दिखाई दें तो समझ लें कई विटामिन शरीर में कम हो चुके हैं.

Which vitamin deficiency causes nails weak and stained: नाखूनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. अधिकांश लोगों के नाखूनों पर कभी न कभी सफेद या काले धब्बे होते हैं. ये धब्बे कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी के कारण हो सकते हैं. विशेष रूप से विटामिन की कमी इसका कारण हो सकती है.

आइए जानें इन दागों के कारण, उनके उपाय और इनके पीछे किस विटामिन की कमी हो सकती है.

इन विटामिनों की कमी से होते है धब्बेदार और कमजोर नाखून

नाखूनों पर सफेद, पीले या काले धब्बे कभी-कभी सामान्य हो सकते हैं. लेकिन, अगर इसका असर बार-बार या लंबे समय तक दिखे तो इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है. विशेष रूप से, विटामिन बी12, विटामिन सी और बायोटिन पोषक तत्वों की कमी नाखूनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिजों की कमी के कारण नाखून कमजोर और दागदार हो सकते हैं. साथ ही मानसिक तनाव, शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी नाखूनों पर दाग पड़ सकते हैं.

इन कारणों से भी दागदार होते हैं नाखून

नाखूनों को नुकसान, बिना धुली वस्तुओं का उपयोग या हैंड सैनिटाइज़र का अधिक उपयोग दाग का कारण बन सकता है. स्वस्थ नाखूनों के लिए कुछ विटामिन आवश्यक हैं. इस विटामिन की कमी नाखूनों पर सफेद दाग का एक प्रमुख कारण है. यह नाखूनों को मजबूत रखने में मदद करता है. यह विटामिन त्वचा और नाखूनों को पोषण देने के लिए महत्वपूर्ण है. यह एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से शरीर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है. विटामिन बी7 नाखूनों को मजबूत रखने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है.

नाखून के स्वास्थ्य के लिए आसान उपाय

आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करें. आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, मेवे और अंडे शामिल करने से विटामिन और खनिज की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है. यदि आहार के माध्यम से पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरक लेना फायदेमंद हो सकता है. ध्यान, योग या प्राणायाम के जरिए तनाव को दूर रखना जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और नाखून भी स्वस्थ रहते हैं.

