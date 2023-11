White Hair Remedies: सफेद बालों को काला कर देंगी रसोई में रखी ये 3 चीजें, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका

White Hair Remedies: बदलते लाइफस्टाइल की वजह से आपको भी हेयर प्रॉब्लम हो रही हैं तो रसोई में मौजूद इन चीजों की मदद से बालों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः घने, काले और लंबे बाल सभी को पंसद होते हैं लेकिन आजकल लोगों को कम उम्र में ही बालों से जुड़ी समस्या (Hair Problmes) का सामना करना पड़ता है. बालों के सफेद होने और झड़ने से चेहरे की सुंदरता भी कम हो जाती है. ऐसे में आपको लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है. बदलते लाइफस्टाइल की वजह से आपको भी हेयर प्रॉब्लम (White Hair Problem) हो रही हैं तो रसोई में मौजूद इन चीजों की मदद से बालों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. सफेद बालों से छुटकारा पाने (How To Get Rid Of White Hair) के लिए आप यहां बताएं टिप्स (White Hair Home Remedies) को फॉलो कर सकते हैं.

सफेद बालों को काला करने के लिए अपनाएं ये तरीके (Home Remedies For White Hair)

काली चाय (Black Tea For White Hair)

सभी घरों में चाय का इस्तेमाल जरूर किया जाता है. लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ ही होती है. यह सिर्फ पेय के तौर पर ही नहीं बालों की देखभाल के लिए भी उपयोगी है. अगर आप सफेद बालों से परेशान हैं तो काली चाय से बालों को काला कर सकते हैं. बालों में चाय के इस्तेमाल के लिए इसे उबालें और फिर पानी को अलग करके ठंडा कर लें. बाद में इस पानी को बालों में लगाएं और कुछ देर बाद बालों को साफ कर लें.

आंवला (Amla Tea For White Hair)

आंवला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है. यह बालों के लिए ही नहीं शरीर की पूरी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. आंवला बालों को काला और घना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आंवले के इस्तेमाल के लिए इसे उबाल लें. उबालने के बाद इस पानी को छान लें और ठंडा होने के बाद बालों में लगाएं. कुछ देर बाद सिर को धो लें.

मेथी दाना (Methi Dana For White Hair)

सफेद बालों से परेशान हैं तो आप रसोई में मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेथी से बालों को काला कर सकते हैं. मेथी दाने से बालों को काला करने के साथ ही इन्हें झड़ने से भी रोक सकते हैं. इसके इस्तेमाल के लिए रात को थोड़े से मेथी के दानों को पानी में भिगोकर रखें और सुबह इन्हें पीस लें. तैयार पेस्ट को हेयर मास्क की तरह बालों पर लगाएं. बालों पर इसे करीब 2 घंटे तक लगा रहने दें और फिर बालों को धो लें. आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक-दो बार कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

