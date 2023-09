White Hair Remedy: रोस्टेड आंवले-कत्थे से बनाएं Permanent हेयर डाई, सफेद बालों को मिलेगा Natural Black Colour

बालों पर कलर से साइड इफेक्ट हो रहे हैं या सफेद बालों पर केमिकल कलर टिकता नहीं तो आप घर पर ही नेचुरल हेयर कलर आसानी से बना सकते हैं.

डीएनए हिंदीः मार्केट से हेयर कलर (Hair Color) लाकर बालों की सफेदी छुपाना (Hide White Hair) आसान तो बहुत होता है लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं. कई लोगों को कलर से एलर्जी (allergic to color) होती है तो कुछ लोगों को अधिक कलर यूज करने से बाल झड़ने (Hair Loss) से लेकर रफ (Roughness ) होने और यहां तक की कैंसर (Risk of Cancer) तक का खतरा होता है. जबकि आप घर पर ही नेचुरली बालों को आसासी से हमेशा के लिए काला (Easily Blacken Hair at Home) कर सकते हैं.

यहां आपको आंवले और कत्थे और हिना से बने उस जादुई पेस्ट की विधि बताएंगे जो आसानी से आपके सफेद बालों को प्राकृतिक तरीके से काला कर देंगे. बस इसे बनाने का तरीका यहा थोड़ा सा अलग है. एक बात का ध्यान रखें ये नेचुरल रंग एक बार में बालों को जेट ब्लैक रंग नहीं देंगें, इसे दो से तीन बार अप्लाई के बाद ही रिजल्ट मिलेगा. लेकिन एक बार बालों पर रंग आज जाए तो ये उतरेगा नहीं और बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा. तो चलिए जानें कि घर पर ये हेयर कलर डाई कैसे बनाएं.

हेयर कलर डाई लगाने से पहले जान लें ये बात

सफेद बालों पर एक दिन से पहले हिना लगा लें इससे सफेद बाल ऑरेंज या रेड हो जाएंगे, लेकिन घबराएं नहीं, ये बालों को नेचुरली ब्लैक करने का पहला स्टेप है. सफेद बाल पर नेचुरल काला रंग तभी आएगा जब बाल लाल हो.

हेयर कलर डाई बनाने की विधि

आंवले को सूखा कर उसके महीन पाउडर बना लें और पान की दुकान से कत्था ले आएं, दोनों ही पाउडर को लोहे की कढ़ाही में धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक ये काला न हो जाए. इसके बाद इस पाउडर को चाय और कॉफी के पानी में घोल कर पेस्ट बन लें और करीब 8 घंटों के लिए ढक कर रख दें, इस घोल में पानी की कमी न हो ये ध्यान रखें. 8 घंटे बाद इस पेस्ट नींबू कर रस, थोड़ा सा इंडिगों पाउडर और चुटकी भर नमक मिला कर तुरंत ही लगा दे, करीब 1 से 2 घंटे लगाकर रखें और सूखने भर धो दें, इसे खाली पानी से धोएं और 72 घंटे तक शैंपू बिलकल न लगाएं.

तो देखिए कैसे आपके सफेद बाल नेचुरली काले हो गए हैं. इस पेस्ट को वीक में दो बार लगा सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

