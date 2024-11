White Hair Problem: आजकल लोगों के बीच सफेद बालों की समस्या आम बात हो गई है. सफेद बालों के कारण आपका लुक खराब होता है. बालों को काला करने के लिए आप देसी उपाय को अपना सकते हैं.

How To Get Rid Of White Hair: कई लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगते हैं. अगर आप भी सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं तो इन्हें नेचुरली काला कर सकते हैं. बालों को नेचुरली काला करने के लिए आपको तरह-तरह के नुस्खे अपनाने की जरूरत नहीं है. आप सरसों के तेल में करी पत्ते को मिक्स कर बालों में लगा सकते हैं.

इस देसी नुस्खे से आप बालों को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से भी बचा सकते हैं. बालों में सरसों का तेल और करी पत्तों को लगाने से इन्हें जड़ से काला कर सकते हैं. आइये आपको सफेद बालों की समस्या को दूर कर बालों को काला करने के इस देसी उपाय के बारे में बताते हैं.

High Cholesterol पर पाना चाहते हैं काबू? रामबाण साबित होगी किचन में रखी ये चीज

बालों के लिए सरसों का तेल और करी पत्ता

- सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण और कई विटामिन पाए जाते हैं. सरसों का तेल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इससे बालों को जड़ से काला कर सकते हैं.

- करी पत्ता भी बालों के लिए अच्छा होता है. करी पत्ता में बीटा-कैरोटीन और प्रोटीन पाया जाता है. इसे बालों में लगाने से बालों को काला करने के साथ ही हेयर ग्रोथ को भी तेज कर सकते हैं.

बालों में कैसे लगाएं?

बालों में सरसों का तेल और करी पत्ता लगाने के लिए एक कप सरसों के तेल को पैन में गर्म करें. तेल को हल्का गर्म होने के बाद इसमें 15-20 करी पत्ता मिलाएं. इन्हें धीमी आंच पर अच्छे से पकाएं. पत्तों का रंग काला होने के बाद इस तेल को बोतल में छानकर स्टोर कर लें.

आप इस तेल से बालों की लंबाई और जड़ की मालिश करें. बालों की मालिश करने के बाद करीब 1-2 घंटे तक ऐसे ही लगा रहने दें इसके बाद बालों को शैंपू से धो लें. हफ्ते में 2-3 बार आप इस उपाय को आजमा सकते हैं. इससे बालों को नेचुरली काला बना सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

ख़बरों जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.