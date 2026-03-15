Washing Hacks: क्या आपके सफेद कपड़े भी पड़ गए हैं मटमैले? दूध जैसी सफेदी पाने के लिए अपनाएं ये 3 घरेलू फॉर्मूला

Home Remedies To Clean White Clothes: मटमैले हो चुके सफेद कपड़ों को फिर से दूध जैसा चमकाने के लिए महंगे ब्लीच की नहीं, बल्कि रसोई में मौजूद कुछ प्रभावी देसी नुस्खों की जरूरत है. गर्मी में पसीने से अगर आपके सफेद कपड़ों पर भी पीला दाग बन गया है, तो चलिए इसे साफ करने के कुछ आसान घरेलू नुस्खे जानते हैं.

क्या आपके सफेद कपड़े भी पड़ गए हैं मटमैले? दूध जैसी सफेदी पाने के लिए आप बी ढूंढ़ रहे हैं सरल और अचूक उपाय? सफेद कपड़े पहनने में जितने शालीन और सुंदर लगते हैं, उन्हें संभालना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है. अक्सर पसीने, धूल और बार-बार धोने की वजह से सफेद शर्ट या कुर्ते पीले या मटमैले पड़ जाते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और लॉन्ड्री जैसा निखार घर पर चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में बताए गए 3 जादुई देसी नुस्खे आपके बेहद काम के हो सकते हैं.

नुस्खा 1: नींबू और नमक का पावरफुल कॉम्बो

नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो कपड़ों के रेशों को नुकसान पहुंचाए बिना दाग साफ करते हैं.

विधि: एक बाल्टी गर्म पानी में दो नींबू का रस और एक चम्मच नमक मिलाएं. अब मटमैले कपड़ों को इस घोल में कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो दें. इसके बाद सामान्य डिटर्जेंट से धो लें. कपड़े बर्फ की तरह सफेद नजर आएंगे.

नुस्खा 2: बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट का मिश्रण

बेकिंग सोडा न केवल दाग हटाता है, बल्कि कपड़ों से आने वाली पसीने की दुर्गंध को भी जड़ से खत्म कर देता है.

विधि: कपड़े धोते समय डिटर्जेंट पाउडर के साथ आधा कप बेकिंग सोडा मिला दें. अगर दाग जिद्दी हैं (जैसे कॉलर या अंडरआर्म्स पर), तो बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट बनाकर दाग पर रगड़ें और 15 मिनट बाद धोएं.

नुस्खा 3: सफेद सिरके का जादू

सिरका कपड़ों के पीलेपन को काटता है और उन्हें एक नई चमक देता है. यह फैब्रिक सॉफ्टनर का भी काम करता है.

विधि: बाल्टी के पानी में आधा कप सफेद सिरका मिलाएं और धुले हुए कपड़ों को इसमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से खंगाल लें. यह नुस्खा कपड़ों की खोई हुई सफेदी वापस लाने में सबसे कारगर है.

सफेद कपड़ों की केयर कैसे करें?

सफेद कपड़ों को हमेशा रंगीन कपड़ों से अलग धोएं और कोशिश करें कि उन्हें कड़ी धूप में सुखाएं. सूरज की रोशनी भी प्राकृतिक रूप से कपड़ों को ब्लीच करने में मदद करती है.

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