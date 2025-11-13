FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Vitamin Deficiency: शरीर में इस विटामिन की कमी से ज्यादा लगती है ठंड, जानिए कैसे होगी दूर

Vitamin Deficiency: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, जिनकी कमी होने पर अक्सर लोगों को ज्यादा ठंड लगती है. आइए जानते हैं इन विटामिन्स की कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं.

Abhay Sharma

Updated : Nov 13, 2025, 11:12 PM IST

Vitamin Deficiency: शरीर में इस विटामिन की कमी से ज्यादा लगती है ठंड, जानिए कैसे होगी दूर

Vitamin Deficiency: सर्दियों के मौसम में कई लोगों को जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, जिनकी कमी होने पर अक्सर लोगों को ज्यादा ठंड लगती है. आज हम आपको ऐसे  ही कुछ विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कमी से सर्दियों में ज्यादा ठंड लगती है. साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डाइट में किन चीजों को शामिल करने से ये समस्या दूर हो सकती है.   

शरीर में किन विटामिन की कमी से ज्यादा ठंड लगती है? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E के अलावा  आयरन (लौह) या थायरॉयड हार्मोन का भी स्तर कम हो तो ठंड लगने की समस्या बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है खानपान का ध्यान रखना. 

यह भी पढ़ें: Snoring Prevention Tips: इस 7 Day Plan से दूर हो जाएगी खर्राटों की समस्या, फॉलो करके देखें ये तरीका

क्या खाएं?

- विटामिन D की कमी दूर करने के लिए डाइट में मछली (सैल्मन, सार्डिन, और मैकेरल जैसे ताजे मछली), अंडे की जर्दी औरदूध और दही शामिल करें.  

- विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए चिकन, बीफ, मटन, और मछली जैसे सैल्मन, टूना, दूध और दूध उत्पाद जैसे पनीर और अंडे आदि का सेवन करें. सोया, टोफू और कुछ सीरियल्स का भी सेवन कर सकते हैं. 

- विटामिन C के लिए सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, मटर, और अंगूर खाएं, बेरीज़ (स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी), हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, ब्रोकोली, और शलगम के पत्ते) डाइट में शामिल करें. टमाटर भी विटामिन C से भरपूर होता है. 

- विटामिन E की कमी को दूर करने के लिए बादाम और अखरोट खाएं, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकोली और सूरजमुखी के बीज, ऑलिव ऑयल या सोयाबीन के तेल से विटामिन E काफी मिलता है. 

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के महत्व पर बनी है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

