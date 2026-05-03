स्टेनलेस स्टील, कांसा या पीतल... दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सही? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

Milk Boiling Health: दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, यह हर कोई जानता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. हालांकि, दूध उबालने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आप दूध को किस बर्तन में उबाल रहे हैं. आइए जानें इसके बारे में...

Safe Utensils For Coking Milk: दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, यह हर कोई जानता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. हालांकि, दूध उबालने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आप दूध को किस बर्तन में उबाल रहे हैं. क्योंकि बर्तन का विकल्प दूध की गुणवत्ता, स्वाद और उसके पोषण पर असर डाल सकता है. अगर सही बर्तन न चुनें तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. गलत बर्तन में दूध उबालने से उसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं और इसका गंभीर असर सेहत पर भी पड़ सकता है. आइए जानें दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सबसे सही होता है...

स्टेनलेस स्टील

स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल आज लगभग हर घर में होता है. यह सबसे सेफ और आसान विकल्प माना जाता है, क्योंकि स्टील दूध के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता और दूध के पोषक तत्व वैसे ही बने रहते हैं. अगर सही तरीके से दूध को गर्म किया जाए, तो इसमें दूध जलने का खतरा भी कम हो जाता है. इसलिए पोषण विशेषज्ञ भी स्टील के बर्तन को रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे अच्छा मानते हैं.

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स्टेनलेस स्टील

स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल आज लगभग हर घर में होता है. यह सबसे सेफ और आसान विकल्प माना जाता है, क्योंकि स्टील दूध के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता और दूध के पोषक तत्व वैसे ही बने रहते हैं. अगर सही तरीके से दूध को गर्म किया जाए, तो इसमें दूध जलने का खतरा भी कम हो जाता है. इसलिए पोषण विशेषज्ञ भी स्टील के बर्तन को रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे अच्छा मानते हैं.

मिट्टी के बर्तन

इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में दूध उबाला भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. पुराने समय में गांवों में दूध मिट्टी के बर्तन में ही उबाला जाता था. मिट्टी के बर्तन में दूध धीरे-धीरे गर्म होता है और स्वाद अच्छा बना रहता है. इससे जलने की संभावना भी कम होती है. इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि मिट्टी दूध को पूरी तरह प्राकृतिक बना देती है और इसे पचाना आसान होता है, हालांकि यह बात वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं होती है.

कांसा और पीतल

आयुर्वेद के अनुसार, कांसा और पीतल के बर्तन भोजन को संतुलित बनाने में मदद करते हैं. हालांकि, इन बर्तनों की सफाई और देखभाल बहुत जरूरी है, वरना इनमें मौजूद धातु भोजन पर असर डालने लगते हैं. इसलिए एक्सपर्ट दूध उबालने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल सावधानी के साथ करने की सलाह देते हैं.

एल्युमिनियम के बर्तन

अगर आप दूध उबालने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, यह शरीर के नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा गर्मी के चलते धातु भोजन के साथ प्रतिक्रिया करती है और लंबे समय तक इसका उपयोग सेहत के लिए सही नहीं होता. इसके अलावा नॉन-स्टिक बर्तनों में भी तेज गर्मी पर कुछ रसायन निकलने का खतरा रहता है, इसलिए दूध जैसे पीने वाले खाद्य पदार्थ के लिए यह सेफ नहीं है. इनपुट --आईएएनएस



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