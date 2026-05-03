FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

स्टेनलेस स्टील, कांसा या पीतल... दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सही? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

स्टेनलेस स्टील, कांसा या पीतल... दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सही? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

SRH vs KKR: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद क्या बोले KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे? जानें किसे दिया इसका क्रेडिट

SRH vs KKR: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद क्या बोले KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे? जानें किसे दिया इसका क्रेडिट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला

IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

स्टेनलेस स्टील, कांसा या पीतल... दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सही? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

Milk Boiling Health: दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, यह हर कोई जानता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. हालांकि, दूध उबालने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आप दूध को किस बर्तन में उबाल रहे हैं. आइए जानें इसके बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : May 03, 2026, 10:38 PM IST

स्टेनलेस स्टील, कांसा या पीतल... दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सही? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप

Safe Utensils For Coking Milk (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Safe Utensils For Coking Milk: दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, यह हर कोई जानता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. हालांकि, दूध उबालने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आप दूध को किस बर्तन में उबाल रहे हैं. क्योंकि बर्तन का विकल्प दूध की गुणवत्ता, स्वाद और उसके पोषण पर असर डाल सकता है. अगर सही बर्तन न चुनें तो यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. गलत बर्तन में दूध उबालने से उसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं और इसका गंभीर असर सेहत पर भी पड़ सकता है. आइए जानें दूध उबालने के लिए कौन सा बर्तन सबसे सही होता है... 

स्टेनलेस स्टील  

स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल आज लगभग हर घर में होता है. यह सबसे सेफ और आसान विकल्प माना जाता है, क्योंकि स्टील दूध के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता और दूध के पोषक तत्व वैसे ही बने रहते हैं. अगर सही तरीके से दूध को गर्म किया जाए, तो इसमें दूध जलने का खतरा भी कम हो जाता है. इसलिए पोषण विशेषज्ञ भी स्टील के बर्तन को रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे अच्छा मानते हैं.

यह भी पढ़ें: Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

स्टेनलेस स्टील  

स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल आज लगभग हर घर में होता है. यह सबसे सेफ और आसान विकल्प माना जाता है, क्योंकि स्टील दूध के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता और दूध के पोषक तत्व वैसे ही बने रहते हैं. अगर सही तरीके से दूध को गर्म किया जाए, तो इसमें दूध जलने का खतरा भी कम हो जाता है. इसलिए पोषण विशेषज्ञ भी स्टील के बर्तन को रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे अच्छा मानते हैं.

मिट्टी के बर्तन

इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में दूध उबाला भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. पुराने समय में गांवों में दूध मिट्टी के बर्तन में ही उबाला जाता था. मिट्टी के बर्तन में दूध धीरे-धीरे गर्म होता है और स्वाद अच्छा बना रहता है. इससे जलने की संभावना भी कम होती है. इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि मिट्टी दूध को पूरी तरह प्राकृतिक बना देती है और इसे पचाना आसान होता है, हालांकि यह बात वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं होती है. 

कांसा और पीतल 

आयुर्वेद के अनुसार, कांसा और पीतल के बर्तन भोजन को संतुलित बनाने में मदद करते हैं.  हालांकि, इन बर्तनों की सफाई और देखभाल बहुत जरूरी है, वरना इनमें मौजूद धातु भोजन पर असर डालने लगते हैं. इसलिए एक्सपर्ट दूध उबालने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल सावधानी के साथ करने की सलाह देते हैं.

एल्युमिनियम के बर्तन

अगर आप दूध उबालने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, यह  शरीर के नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा गर्मी के चलते धातु भोजन के साथ प्रतिक्रिया करती है और लंबे समय तक इसका उपयोग सेहत के लिए सही नहीं होता. इसके अलावा नॉन-स्टिक बर्तनों में भी तेज गर्मी पर कुछ रसायन निकलने का खतरा रहता है, इसलिए दूध जैसे पीने वाले खाद्य पदार्थ के लिए यह सेफ नहीं है. इनपुट --आईएएनएस


अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
MORE
Advertisement