लाइफस्टाइल

बच्चों को कभी न दिलाएं ऐसे खिलौने वरना मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा, बदलने लगेगा उनका व्यवहार

Which toys can slow down mental development: अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का फिजिकल ही नहीं मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बेहतर हो तो आपको कभी भी कुछ खिलौने उन्हें खेलने के लिए नहीं देने चाहिए.