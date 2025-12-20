FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा | अतीक के करीबियों के खिलाफ FIR

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Indian vs Western Seat: इंडियन या वेस्टर्न कौन सी टॉयलेट सीट हेल्थ के लिए होती है बेस्ट? जानिए कैसे स्वास्थ्य पर सीट्स डाली हैं इफेक्ट

इंडियन या वेस्टर्न कौन सी टॉयलेट सीट हेल्थ के लिए होती है बेस्ट? जानिए कैसे स्वास्थ्य पर सीट्स डाली हैं इफेक्ट

दूसरी बार मां बनने के बाद भारती का सोशल मीडिया पर आया पहला रिएक्शन, इनको कहा शुक्रिया

दूसरी बार मां बनने के बाद भारती का सोशल मीडिया पर आया पहला रिएक्शन, इनको कहा शुक्रिया

हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 

पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स

भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 

भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Indian vs Western Seat: इंडियन या वेस्टर्न कौन सी टॉयलेट सीट हेल्थ के लिए होती है बेस्ट? जानिए कैसे स्वास्थ्य पर सीट्स डाली हैं इफेक्ट

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के टॉयलेट में जो सीट है वो आपके हेल्थ को भी इफेक्ट करती है. इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स के नुकसान और फायदे दोनों हैं, लेकिन बेस्ट कौन सी है, चलिए जानें और क्यों हैं?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 20, 2025, 11:59 AM IST

Indian vs Western Seat: इंडियन या वेस्टर्न कौन सी टॉयलेट सीट हेल्थ के लिए होती है बेस्ट? जानिए कैसे स्वास्थ्य पर सीट्स डाली हैं इफेक्ट

Which toilet seat is best for your health – Indian or Western?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टॉयलेट सीट्स भी हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं. भारत में पारंपरिक भारतीय स्क्वाट टॉयलेट यानी उकड़ू होकर बैठने वाली टॉयलेट सीट और वेस्टर्न स्टाइल सिटिंग टॉयलेट दोनों ही चलन में हैं. आजकल हर नए घर में वेस्टर्न टॉयलेट ही होते हैं. इंडियन टॉयलेट्स केवल रूरल एरिया या कुछ पुराने घरों में ही हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों सीट्स में कौन ज्यादा बेहतर है?

असल में दोनों के अपने-अपने स्वास्थ्य लाभ, सुविधाएँ और कमियां हैं. कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय टॉयलेटों में बैठने की मुद्रा पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, जबकि अन्य का तर्क है कि पश्चिमी टॉयलेट अधिक व्यावहारिक और आरामदायक होते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए. लेकिन फिर भी मन में अगर सवाल है कि दोनों में बेस्ट कौन है तो आपके लिए ये खबर काम की है और इसे पढ़ने के बाद आप खुद तय कर सकेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन है.

इंडियन टॉयलेट सीट के फायदे  
 
इंडियन टॉयलेट सीट पर उकड़ू यानी स्क्वैट पोजिशन बनती है, जिससे आंतें स्वाभाविक रूप से साफ होती हैं. कब्ज, गैस, पाइल्स और पेट की बीमारियों का खतरा कम होता है और पाचन बेहतर रहता है. इंडियन  टॉयलेटों में उकड़ू बैठना पड़ता है, जिससे आंतें स्वाभाविक रूप से सीधी हो जाती हैं और मल त्याग में आसानी होती है.इंडियन टॉयलेटों में आमतौर पर सीट से सीधा संपर्क नहीं होता है इससे इंफेक्शन जैसे यूटीआई के चांसेस कम होते हैं. हालांकि, इन्हें साफ करने में अधिक पानी और मेहनत लग सकती है. 

इंडियन टॉयलेट के नुकसान 

लेकिन इंडियन टॉयलेटों में लंबे समय तक बैठने से घुटनों और टखनों पर दबाव पड़ता है.इससे घुटनों, एड़ी या कमर में दर्द वाले लोगों, बुजुर्गों और सर्जरी के बाद बैठे व्यक्तियों के लिए इसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है और गिरने का खतरा रहता है.

वेस्टर्न टॉयलेट सीट के फायदे 
 
वेस्टर्न टॉयलेट सीट बुजुर्गों, घुटनों के दर्द, कमर समस्या और गर्भवती महिलाओं के लिए आरामदायक होती है. बैठने में कम मेहनत लगती है और बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती.

वेस्टर्न टॉयलेट सीट के नुकसान 
इससे मल त्याग में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे कब्ज, बवासीर और पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक बैठने से आंतों पर दबाव भी बढ़ता है.
 
हेल्थ के लिए कौन-सी बेहतर?

पाचन और पेट की सेहत के लिए: इंडियन टॉयलेट
आराम और सुविधा के लिए: वेस्टर्न टॉयलेट

आपके लिए कौन सा टॉयलेट सबसे उपयुक्त है, यह आपकी उम्र, स्वास्थ्य और आराम के स्तर पर निर्भर करेगा.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
MORE
Advertisement