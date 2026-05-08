शादी से पहले कुंडली मिलान से जरूरी कौन सा टेस्ट सबसे जरूरी है? आपकी एक गलती बच्चे को जिंदगी भर बेड पर सुला देगी

शादी से पहले लोग कुंडली, नौकरी और परिवार सब जांचते हैं, लेकिन एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट भूल जाते हैं, जो आने वाले बच्चे की पूरी जिंदगी तय कर सकता है. थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारी अब भारत में तेजी से चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि जागरूकता की कमी हजारों परिवारों पर भारी पड़ रही है.

थैलेसीमिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि परिवारों के लिए भावनात्मक और आर्थिक संघर्ष बनता जा रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि शादी से पहले की गई साधारण स्क्रीनिंग इस खतरे को काफी हद तक रोक सकती है. सही समय पर जांच और जागरूकता आने वाली पीढ़ी को जिंदगीभर के दर्द से बचा सकती है. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे हर महीने अस्पताल क्यों जाते हैं? क्यों उनके बचपन का बड़ा हिस्सा खेल के मैदान में नहीं, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेड पर गुजरता है?

थैलेसीमिया ऐसा संघर्ष है जो बच्चे के साथ-साथ पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है. सबसे हैरानी की बात यह है कि कई लोग शादी से पहले या गर्भावस्था के दौरान इसकी जांच तक नहीं कराते और बाद में पूरी जिंदगी पछताते हैं. आज International Thalassaemia Day पर दुनिया इस बीमारी को लेकर जागरूकता की बात कर रही है, लेकिन भारत जैसे देश में यह सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं, बल्कि आर्थिक और भावनात्मक संकट बन चुका है.

शादी से पहले की एक छोटी जांच बचा सकती है बच्चे की पूरी जिंदगी

डॉक्टरों के मुताबिक, थैलेसीमिया ज्यादातर मामलों में जेनेटिक बीमारी है. यानी यह माता-पिता से बच्चों में पहुंचती है. अगर पति-पत्नी दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि अब कई हेल्थ एक्सपर्ट शादी से पहले “थैलेसीमिया स्क्रीनिंग” को जरूरी मान रहे हैं. लेकिन भारत में अभी भी बड़ी आबादी इस टेस्ट के बारे में जानती ही नहीं.

छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थिति और गंभीर है. वहां लोग कमजोरी, चक्कर या बार-बार बीमार पड़ने को सामान्य मान लेते हैं, जबकि कई बार यह थैलेसीमिया का संकेत हो सकता है.

हर महीने खून चढ़ाने की मजबूरी, और लाखों का खर्च

थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों को अक्सर हर 15 से 20 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है. इसके साथ दवाइयां, टेस्ट, अस्पताल के चक्कर और संक्रमण का खतरा अलग. कई परिवार बताते हैं कि बीमारी सिर्फ बच्चे को नहीं, पूरे घर की आर्थिक स्थिति को तोड़ देती है. एक बच्चे के इलाज पर सालाना लाखों रुपये तक खर्च हो सकते हैं.

यही कारण है कि अब हेल्थ एक्सपर्ट इस बीमारी को “साइलेंट फाइनेंशियल डिजास्टर” भी कहने लगे हैं. क्योंकि यह बीमारी धीरे-धीरे परिवार की बचत, नौकरी और मानसिक शांति सब पर असर डालती है.

भारत में सबसे बड़ी दिक्कत जागरूकता नहीं, लापरवाही है

हैरानी की बात यह है कि थैलेसीमिया को रोका जा सकता है. सिर्फ समय पर जांच और सही जानकारी से हजारों बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है. फिर भी स्कूलों, कॉलेजों और प्री-मैरिटल हेल्थ चेकअप में इसकी चर्चा बहुत कम होती है. कई लोग “माइनर” शब्द सुनकर बीमारी को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही आगे चलकर गंभीर खतरा बन सकता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युवाओं में ब्लड टेस्ट को लेकर जागरूकता बढ़े, तो आने वाले वर्षों में थैलेसीमिया के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सिर्फ मरीज नहीं, पूरा परिवार मानसिक दबाव में जीता है

इस बीमारी का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता. कई माता-पिता लगातार डर, चिंता और गिल्ट में जीते हैं. बच्चे स्कूल और सामान्य सामाजिक जीवन से दूर होने लगते हैं. कुछ परिवारों में तो नौकरी छोड़कर बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है. ऐसे में आर्थिक दबाव के साथ रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है.

यही वजह है कि अब डॉक्टर थैलेसीमिया मरीजों के लिए सिर्फ मेडिकल नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पर भी जोर दे रहे हैं.

आने वाले समय में स्क्रीनिंग ही सबसे बड़ा हथियार बन सकती है

हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह लोग आज शुगर, BP या थायरॉइड टेस्ट को सामान्य मानने लगे हैं, उसी तरह थैलेसीमिया स्क्रीनिंग को भी आम बनाना होगा. कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किए जा रहे हैं. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि असली बदलाव तब आएगा जब लोग इसे “दूसरों की बीमारी” समझना बंद करेंगे.

क्योंकि थैलेसीमिया अमीर-गरीब, शहर-गांव देखकर नहीं आता. लेकिन सही समय पर की गई एक छोटी जांच आने वाली पीढ़ी की जिंदगी जरूर बदल सकती है.

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