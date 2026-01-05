FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

क्या आपको पता है सही करवट सोने से दिल के दौरे का खतरा भी कम हो सकता है. क्योंकि इससे सीने पर दबाव कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 05, 2026, 02:47 PM IST

रात में दिल का दौरा पड़ने के खतरे को कम करने के लिए सोने की एक मुद्रा सबसे अच्छी मानी जाती है, कुछ रिसर्च बताती हैं कि घुटनों को थोड़ा मोड़कर बाईं ओर करवट लेकर सोना हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है. 

अमेरिका स्थित हृदय गहन चिकित्सा इकाई में दो दशकों तक काम करने वाली एक नर्स ने सोने की सबसे अच्छी मुद्रा का खुलासा किया है जो रात में होने वाले 90 प्रतिशत दिल के दौरे को रोक सकती है. नर्स पेट्रीसिया मूर, जिन्होंने 3,000 से अधिक दिल के दौरे से बचे लोगों की निगरानी की है, के अनुसार, घुटनों को थोड़ा मोड़कर बाईं ओर करवट लेकर सोना हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है.
 
उन्होंने आगे बताया कि दाहिनी ओर करवट लेकर सोने से हृदय पर यांत्रिक दबाव पड़ता है. बाईं ओर करवट लेकर सोने से यह दबाव कम हो जाता है और रक्त संचार में लगभग 40 प्रतिशत सुधार होता है. डॉक्टरों के अनुसार, रात में सोने की स्थिति हृदय स्वास्थ्य से संबंधित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि स्लीप एपनिया, को भी प्रभावित करती है.

उन्होंने आगे कहा, "मरीज अक्सर कहते हैं कि हम हमेशा अपनी दाहिनी करवट सोते हैं, और मैं उनसे कहती हूं कि आपकी आरामदायक सोने की मुद्रा ही आपको आईसीयू तक पहुंचाती है. आपके दिल को आपकी पसंदीदा सोने की मुद्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उस यांत्रिक दबाव से फर्क पड़ता है जो सोते समय उसे रोकने की कोशिश करता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

