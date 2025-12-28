Sleeping Tips: आपको किस तरफ सोना चाहिए, दाएं या बाएं? सोने की सही मुद्रा से मिलेगी गहरी और सुकून भरी नींद

आयुर्वेद प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट विधि निर्धारित करता है. इसी प्रकार, सोने की मुद्रा भी अनुशंसित है. जानिए आपको किस करवट सोना चाहिए और दाएं या बाएं करवट सोने के क्या फायदे और नुकसान हैं?

अच्छी नींद स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है. जो लोग रात में 7-8 घंटे सोते हैं, उनका स्वास्थ्य उन लोगों की तुलना में बेहतर होता है जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं. हालांकि, सोने की करवट भी आपकी नींद और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. आयुर्वेद में भी सोने की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. आपको सिर पूर्व या दक्षिण की ओर और पैर उत्तर या पश्चिम की ओर करके सोना चाहिए. आइए जानते हैं कि शरीर के लिए कौन सी करवट, दाएँ या बाएँ, अधिक लाभकारी है.



सोने के लिए सबसे अच्छी करवट कौन सी है?

आयुर्वेद में दाहिनी ओर करवट लेकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है. हालांकि कुछ लोग रात भर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जागने पर बाईं ओर करवट लेकर सोएं. इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है. साथ ही, सोते समय सही तकिया और गद्दे का इस्तेमाल करें. कुछ लोगों के लिए बाईं ओर करवट लेकर सोना अधिक फायदेमंद हो सकता है, जैसे गर्भवती महिलाएं, सीने में जलन, कंधे में दर्द या हृदय रोग से पीड़ित लोग.



गर्भावस्था के दौरान किस करवट सोना चाहिए?

आमतौर पर यह माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको बाईं करवट सोना चाहिए. जैसे-जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, विशेषज्ञ बाईं करवट सोने की सलाह देते हैं. इससे शिशु के उचित विकास में मदद मिलती है. कभी-कभी दाईं करवट सोना भी ठीक रहता है, लेकिन गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में पीठ के बल सोने से बचना बेहतर है.



सीने में जलन होने पर आपको किस करवट सोना चाहिए?

सीने में जलन से पीड़ित लोगों को अक्सर बिस्तर के सिरहाने को ऊपर उठाकर सोने की सलाह दी जाती है. हालांकि, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि बाईं ओर करवट लेकर सोने से एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है.

हृदय रोगियों को किस करवट सोना चाहिए?

हृदय रोग से पीड़ित या जिन्हें पहले दिल का दौरा पड़ चुका है, उन्हें कभी-कभी बाईं ओर करवट लेकर सोने पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. ऐसे लोगों को दाईं ओर करवट लेकर सोने से राहत मिलती है. हृदय रोगियों को दाईं ओर करवट लेकर सोना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से