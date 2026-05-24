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कौन-से पौधे हीट और निगेटिव एनर्जी को करते हैं एब्जॉर्ब? ये गलतियां 'ग्रीन कॉर्नर' बनाते समय न करें

Gardening tips for home: क्या आपके घर में भी गर्मी जरूरत से ज्यादा महसूस हो रही, भले ही कूलर-एसी लगातार चल रहे हों? तो आपको घर में ग्रीन कॉर्नर क्रिएट करने की जरूरत है. क्योंकि कुछ प्लांट्स हिट और निगेटिविटी सोखने वाले माने जाते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 11:44 AM IST

कौन-से पौधे हीट और निगेटिव एनर्जी को करते हैं एब्जॉर्ब? ये गलतियां 'ग्रीन कॉर्नर' बनाते समय न करें

Create a 'Green Corner' with these plants—it will boost coolness and positivity.

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कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो न सिर्फ घर के आसपास का तापमान थोड़ा संतुलित रखने में मदद करते हैं, बल्कि लोगों के मुताबिक घर के माहौल को भी ज्यादा शांत और सकारात्मक महसूस कराते हैं. यही वजह है कि अब छोटे फ्लैट से लेकर बड़े घरों तक इंडोर और बालकनी प्लांट्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. गर्मी बढ़ने और तनाव भरी लाइफस्टाइल के बीच लोग ऐसे प्राकृतिक उपाय ढूंढ रहे हैं जो घर को ठंडक के साथ मानसिक सुकून भी दे सकें.

 तुलसी का पौधा क्यों माना जाता है सबसे खास?

भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक वजहों से नहीं लगाया जाता. कई लोग मानते हैं कि यह घर के वातावरण को ताजा बनाए रखने में मदद करता है. तुलसी के आसपास की हवा अपेक्षाकृत हल्की और ताजगी भरी महसूस होती है. गर्मियों में इसकी खुशबू और हरियाली मानसिक थकान कम करने में भी मदद कर सकती है. वास्तु मान्यताओं में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि आज भी कई घरों में सुबह-शाम तुलसी के पास समय बिताने की परंपरा दिखाई देती है.

 एलोवेरा और स्नेक प्लांट क्यों बन रहे हैं मॉडर्न घरों की पसंद?

आजकल फ्लैट और बंद कमरों वाले घरों में एलोवेरा और स्नेक प्लांट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. एलोवेरा गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास देने वाला पौधा माना जाता है. वहीं स्नेक प्लांट को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह कम रोशनी में भी आसानी से टिक जाता है.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि लोग अब इन पौधों को सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि “स्ट्रेस-फ्री कॉर्नर” बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. कई लोग वर्क फ्रॉम होम वाले कमरे में इन्हें रखना पसंद करते हैं ताकि माहौल ज्यादा शांत लगे.

 मनी प्लांट सिर्फ पैसे का प्रतीक नहीं, मानसिक सुकून से भी जुड़ा है

मनी प्लांट लंबे समय से वास्तु और फेंगशुई में लोकप्रिय रहा है. लोग इसे आर्थिक समृद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन अब इसके पीछे एक दूसरा कारण भी सामने आ रहा है. हरी बेल वाले पौधे आंखों को आराम देते हैं. लगातार स्क्रीन देखने वाले लोगों के लिए यह मानसिक थकान कम करने में मददगार महसूस हो सकता है. इंटीरियर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घर में हरियाली बढ़ने से जगह ज्यादा जीवंत लगती है और इससे मूड पर सकारात्मक असर पड़ सकता है.

 क्या पौधे सच में घर की गर्मी कम कर सकते हैं?

विशेषज्ञ मानते हैं कि पौधे सीधे AC जैसी ठंडक नहीं देते, लेकिन वे आसपास के वातावरण को थोड़ा संतुलित जरूर बना सकते हैं. खासकर बालकनी, खिड़की या छत पर ज्यादा हरियाली होने से धूप का असर कुछ हद तक कम महसूस हो सकता है.

पेड़-पौधे हवा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं. यही कारण है कि जिन घरों में ज्यादा हरियाली होती है, वहां वातावरण अपेक्षाकृत कम रूखा महसूस होता है. एक बड़ा फायदा यह भी है कि पौधे लोगों को मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करा सकते हैं. कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हरियाली के बीच रहने से तनाव कम महसूस हो सकता है.

 पौधे लगाते समय लोग कौन-सी गलती कर देते हैं?

बहुत से लोग सिर्फ ट्रेंड देखकर पौधे खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी सही जगह और देखभाल पर ध्यान नहीं देते. कुछ पौधों को ज्यादा धूप चाहिए होती है, जबकि कुछ इनडोर वातावरण में बेहतर चलते हैं. गलत जगह रखने से पौधे जल्दी खराब हो जाते हैं और घर में नमी या कीड़े की समस्या भी बढ़ सकती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम लेकिन सही पौधे लगाना ज्यादा बेहतर होता है. अगर घर छोटा है तो ज्यादा बड़े गमलों की बजाय छोटे इंडोर प्लांट्स ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं.

 बदलती लाइफस्टाइल में क्यों बढ़ रहा है पौधों का महत्व?

आज लोग घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं. शहरों में खुली जगह और प्राकृतिक माहौल लगातार कम हो रहा है. ऐसे में घर के अंदर छोटी-सी हरियाली भी लोगों को मानसिक राहत देने लगी है. यही वजह है कि पौधे अब सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं रहे. वे धीरे-धीरे लोगों की लाइफस्टाइल, मानसिक शांति और हेल्दी होम कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं.

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