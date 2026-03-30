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सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन सा है? क्यों इस दिन लोगों का मूड-मिजाज हो जाता है खराब?

क्या आपको सप्ताह का कोई दिन ऐसा लगता है जब अचानक से आपका मूड-मिजाज खराब होने लगता है? शायद आपको फील न हुआ हो लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वीक का एक खास दिन पूरी दुनिया के लोगों को सबसे बुरा फील कराता है. चलिए जानें कौन सा है ये दिन.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 30, 2026, 09:57 AM IST

सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन सा है? क्यों इस दिन लोगों का मूड-मिजाज हो जाता है खराब?

Which is the worst day of the week? Photo Credit: AI
 

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रविवार हम सभी के लिए आराम का दिन होता है, लेकिन पूरे सप्ताह में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जो बेहद उबाऊ या परेशान करने वाला होता है. तो सप्ताह के सात दिनों में से वह कौन सा 'सबसे बुरा' दिन है जो हमें सबसे ज्यादा तनाव देता है? इसके पीछे क्या कारण हैं? आइए इस दिलचस्प चर्चा का विवरण देखें.

आखिर क्यों ‘सोमवार’ लगता है सबसे भारी? 
 
वीकेंड खत्म होते ही ज्यादातर लोगों का मूड बदल जाता है. रविवार की राहत के बाद सोमवार आते ही थकान, तनाव और अनिच्छा महसूस होना आम बात है. अब इस एहसास को एक तरह से वैश्विक मान्यता भी मिल गई है.

‘सबसे खराब दिन’ पर खत्म हुई बहस

सालों से यह चर्चा चलती रही है कि सप्ताह का सबसे कठिन दिन कौन-सा होता है. अब Guinness World Records ने इस बहस पर विराम लगाते हुए सोमवार को सबसे “खराब” दिन करार दिया है. यह घोषणा सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाओं और मीम्स के जरिए अपनी सहमति जताई.

क्यों भारी पड़ता है सोमवार?

विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी वजह है “रूटीन में अचानक बदलाव”. रविवार को आराम, परिवार के साथ समय और मानसिक शांति मिलती है, लेकिन सोमवार को अचानक काम का दबाव, मीटिंग्स और डेडलाइन शुरू हो जाती हैं. यही बदलाव मानसिक थकान और तनाव को बढ़ाता है.

‘मंडे ब्लूज़’ क्या होता है?

सोमवार से जुड़ी इस थकान और उदासी को आम भाषा में मंडे ब्लूज़ कहा जाता है.
यह कोई मेडिकल बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति काम शुरू करने को लेकर उत्साहित नहीं होता. खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों और छात्रों में यह भावना ज्यादा देखी जाती है.

 आम लोगों पर क्या असर पड़ता है?

सोमवार का प्रभाव केवल मूड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि काम की उत्पादकता पर भी असर डालता है. कई लोग इस दिन देर से उठते हैं, काम में फोकस कम रहता है और सप्ताह की शुरुआत धीमी होती है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सही रूटीन और मानसिक तैयारी से इस असर को कम किया जा सकता है.
 
सोमवार को “सबसे खराब दिन” कहा जाना भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे लोगों का वास्तविक अनुभव छिपा है. जरूरी यह है कि हम अपने सप्ताह की शुरुआत को बेहतर बनाने के लिए छोटे-छोटे बदलाव करें, ताकि ‘मंडे ब्लूज़’ हम पर हावी न हो.

क्या है Guinness World Records?

Guinness World Records एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में होने वाले अनोखे, अद्भुत और रिकॉर्ड तोड़ कारनामों को आधिकारिक तौर पर दर्ज करती है. इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी. इसका मुख्य काम है. दुनिया के हर क्षेत्र (खेल, विज्ञान, मानव क्षमता, अजीब रिकॉर्ड आदि) में सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे अलग रिकॉर्ड को प्रमाणित करना. कोई भी व्यक्ति या संस्था आवेदन करके अपना रिकॉर्ड इसमें दर्ज करवा सकती है (कुछ नियमों और जांच प्रक्रिया के बाद).

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