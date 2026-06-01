FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
देशभर में बदल रहा मौसम! कहीं तेज आंधी- बारिश, तो कहीं अभी भी हीटवेव का खतरा; IMD ने जारी किए कई अलर्ट

देशभर में बदल रहा मौसम! कहीं तेज आंधी- बारिश, तो कहीं अभी भी हीटवेव का खतरा; IMD ने जारी किए कई अलर्ट

दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट! 500 से शुरू होता है कारोबार, यहीं से निकलते हैं करोड़ों के बिजनेस आइडिया

5,000 का माल खरीद शुरू करें मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस! दुनिया के इस होलसेल मार्केट से आते हैं ये प्रोडक्ट, लाखों में पहुंच सकती है कमाई

Vaibhav Suryavanshi के सिर सजी ऑरेंज कैप, 15 साल के खिलाड़ी ने तोड़ा गिल-सुदर्शन का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi के सिर सजी ऑरेंज कैप, 15 साल के खिलाड़ी ने तोड़ा गिल-सुदर्शन का रिकॉर्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें? 

Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें?

IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा

IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा

Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत

Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

दुनिया का सबसे जहरीला पक्षी कौन सा है? जिसे छूने से शरीर जलन और सुन्नता तेजी से बढ़ने लगती है 

World's most poisonous bird: क्या कोई पक्षी इतना खतरनाक हो सकता है कि लोग उसे छूने से भी डरें? जी हां ये सच है कि एक ऐसी बर्ड है जिसे छूते ही शरीर में जहर फैल जाता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 01, 2026, 06:19 AM IST

दुनिया का सबसे जहरीला पक्षी कौन सा है? जिसे छूने से शरीर जलन और सुन्नता तेजी से बढ़ने लगती है 

Which is the world's most poisonous bird. (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जब जहरीले जीवों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सांप, बिच्छू या मकड़ियों की तस्वीर उभरती है. लेकिन प्रकृति के खजाने में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है. इसकी खूबसूरत रंगत जितनी आकर्षक है, इसकी सुरक्षा प्रणाली उतनी ही चौंकाने वाली है. यही वजह है कि यह पक्षी दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय पक्षियों में गिना जाता है.

जंगल का ऐसा पक्षी जिसे शिकारी भी छूने से बचते हैं

दुनिया के सबसे जहरीले पक्षियों में गिने जाने वाला हुडेड पिटोहुई मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाता है. पहली नजर में यह एक सामान्य रंग-बिरंगा पक्षी दिखाई देता है, लेकिन इसके शरीर में मौजूद विष इसे बाकी पक्षियों से पूरी तरह अलग बनाता है.

विशेषज्ञों के अनुसार इसके पंखों और त्वचा में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो दूसरे जीवों को इससे दूर रहने पर मजबूर कर देते हैं. यही वजह है कि जंगल में इसके प्राकृतिक दुश्मन भी बहुत कम देखे जाते हैं.

वैज्ञानिकों को कैसे पता चला इसकी खतरनाक ताकत का?

इस पक्षी की चर्चा वैज्ञानिक दुनिया में तब तेज हुई जब शोधकर्ताओं ने इसके संपर्क में आने के बाद शरीर में असामान्य प्रतिक्रियाएं महसूस कीं. जांच के दौरान पता चला कि इसके शरीर में बैट्राकोटॉक्सिन नाम का शक्तिशाली विष मौजूद है.

दिलचस्प बात यह है कि यह पक्षी खुद यह जहर नहीं बनाता. माना जाता है कि यह अपने भोजन के जरिए इस विष को शरीर में जमा करता है. यानी इसकी ताकत उसके खानपान से जुड़ी हुई है. यह तथ्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है.

क्या सच में इसके स्पर्श से मौत हो सकती है?

सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि इस पक्षी को छूते ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य संपर्क से तुरंत मौत की पुष्टि करने वाले पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

लेकिन इसके विष के संपर्क में आने पर शरीर में जलन, सुन्नपन, झुनझुनी और अन्य गंभीर प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं. यही कारण है कि शोधकर्ता और स्थानीय लोग इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतते हैं.

यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कहानी केवल एक दुर्लभ पक्षी की नहीं है, बल्कि प्रकृति के उन रहस्यों की भी है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं. अक्सर लोग मान लेते हैं कि केवल सांप या जंगली जानवर ही खतरनाक हो सकते हैं, जबकि कई बार साधारण दिखने वाले जीव भी बेहद असाधारण गुणों के मालिक होते हैं.

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जैव विविधता को समझने के लिए ऐसे जीवों का अध्ययन बेहद जरूरी है. इनसे प्राप्त जानकारी भविष्य में चिकित्सा विज्ञान और जैव रसायन के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोल सकती है.

खूबसूरती के पीछे छिपा प्रकृति का सुरक्षा कवच

इस पक्षी का चमकीला रंग केवल सुंदरता के लिए नहीं माना जाता. वैज्ञानिक इसे प्रकृति का चेतावनी संकेत मानते हैं. कई विषैले जीवों की तरह इसका रंग भी संभावित शिकारियों को संकेत देता है कि इससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है.यही कारण है कि यह पक्षी केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत रक्षा प्रणाली का जीवंत उदाहरण माना जाता है.

हुडेड पिटोहुई इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है. एक साधारण दिखने वाला पक्षी भी वैज्ञानिकों को दशकों तक शोध करने पर मजबूर कर सकता है. यह कहानी हमें सिखाती है कि जंगलों में मौजूद हर जीव के पीछे कोई न कोई अनोखी कहानी छिपी होती है, जिसे समझना अभी बाकी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें? 
Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें?
IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा
IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा
Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत
Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत
IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, इस प्लेयर के सिर सजी ऑरेंज कैप
IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, इस प्लेयर के सिर सजी ऑरेंज कैप
IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें किसके सिर सजी पर्पल कैप
IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें किसके सिर सजी पर्पल कैप
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement