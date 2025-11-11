FacebookTwitterYoutubeInstagram
जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे

12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

लाइफस्टाइल

Creatine Benefits: जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे

क्रिएटिन वास्तव में एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है. यह मुख्य रूप से अमीनो एसिड से बना होता है और मांसपेशियों में जमा होता है. जब हम कठिन व्यायाम करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं

नितिन शर्मा

Updated : Nov 11, 2025, 02:46 PM IST

फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में आपने क्रिएटिन का नाम तो कई बार सुना होगा. यह न सिर्फ़ जिम जाने वालों या पेशेवर बॉडीबिल्डरों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि आजकल आम फिटनेस प्रेमी भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाने लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्रिएटिन क्या है, यह शरीर में कैसे काम करता है और इसे ऊर्जा बढ़ाने वाला सप्लीमेंट क्यों कहा जाता है? अगर आप फिटनेस से जुड़े हैं या अपने शरीर को मज़बूत और एक्टिव बनाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है.

क्रिएटिन क्या है और यह शरीर में कैसे काम करता है

क्रिएटिन वास्तव में एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है. यह मुख्य रूप से अमीनो एसिड से बना होता है और मांसपेशियों में जमा होता है. जब हम कठिन व्यायाम करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, या उच्च ऊर्जा वाली गतिविधियाँ करते हैं, तो मांसपेशियों को तत्काल ऊर्जा (एटीपी) की आवश्यकता होती है. क्रिएटिन यही काम करता है, यह शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, थकान कम करता है और प्रदर्शन में सुधार करता है.

बॉडीबिल्डर और एथलीट क्रिएटिन क्यों लेते हैं

क्रिएटिन को बॉडीबिल्डर्स का पसंदीदा सप्लीमेंट कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह न सिर्फ़ ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मांसपेशियों की वृद्धि में भी मदद करता है. जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण और हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है. क्रिएटिन मांसपेशियों में पानी खींचता है और उन्हें एक भरा-पूरा आकार देता है, जिससे मांसपेशियां मज़बूत और मोटी दिखती हैं. यही वजह है कि कई एथलीट और खिलाड़ी इसे अपनी फिटनेस यात्रा का हिस्सा बनाते हैं.

क्रिएटिन लेने के फायदे

क्रिएटिन का सेवन शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सक्रिय जीवनशैली जीते हैं या जिम/खेल में शामिल होते हैं.
 
एनर्जी लेवल बढ़ाता है- थकान को कम करके आपको लंबे समय तक कसरत करने में मदद करता है.
 
मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक - मांसपेशियों का द्रव्यमान और ताकत दोनों बढ़ाता है.
 
रिकवरी में तेजी - वर्कआउट के बाद मांसपेशियों की थकान जल्दी दूर हो जाती है.
 
मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अच्छा - शोध में पाया गया है कि यह मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मृति को भी बेहतर बनाता है.
 
खेल प्रदर्शन को बढ़ाता है - दौड़ने, फुटबॉल, तैराकी या किसी भी जोरदार गतिविधि में बेहतर परिणाम देता है.

क्या क्रिएटिन लेना सुरक्षित है

बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने के कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हैं. ज़्यादातर शोध और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि उचित मात्रा (आमतौर पर 3-5 ग्राम प्रतिदिन) में लेने पर यह पूरी तरह सुरक्षित है. हालाँकि, गुर्दे की बीमारी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

क्रिएटिन का सही उपयोग कैसे करें

क्रिएटिन आमतौर पर पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है. इसे पानी, जूस या प्रोटीन शेक के साथ लिया जा सकता है. विशेषज्ञ इसे वर्कआउट से पहले या बाद में लेने की सलाह देते हैं. कुछ लोग शुरुआत में "लोडिंग फेज़" (5-7 दिनों तक उच्च खुराक लेना) अपनाते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं, तो सामान्य खुराक से शुरुआत करना सबसे अच्छा है.

महिलाएं और क्रिएटिन

अक्सर यह माना जाता है कि क्रिएटिन केवल पुरुषों के लिए है, लेकिन यह एक गलत धारणा है. महिलाएं भी इसे सुरक्षित रूप से ले सकती हैं. यह न केवल उनकी ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि उन्हें मोटापा कम करने, ताकत बढ़ाने और फिटनेस लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करता है.

क्रिएटिन प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है?

हालाँकि क्रिएटिन एक सप्लीमेंट के रूप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, यह कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है. उदाहरण के लिए, रेड मीट, मछली और चिकन क्रिएटिन के अच्छे स्रोत हैं. हालाँकि, शाकाहारियों के लिए सप्लीमेंट्स ही मुख्य स्रोत माने जाते हैं

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

