दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

सीमा हैदर के फिर मां बनने से उठा सवाल, एक महिला जीवनभर में कितने बच्चे पैदा कर सकती है?

अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत-ब्राजील की जुगलबंदी, 2030 तक 30 बिलियन डॉलर तक व्यापार बढ़ाने की तैयारी

24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा

सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?

दुनिया के किन देशों ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक किया बैन? जानिए भारत में क्या है सोशल मीडिया को लेकर नियम?

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

क्या आपने काले रंग का प्लेन देखा है? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर विमान का रंग सफेद ही होता है. सफेद रंग पर कुछ और रंग भले मिक्स होते हैं लेकिन एक देश ऐसा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं. क्यों? चलिए जानें.

Ritu Singh

Updated : Feb 22, 2026, 11:13 AM IST

जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते होंगे तो आपको अलग-अलग एयरलाइन्स के अलग-अलग प्लेन दिखते होंगे. इन सभी प्लेनों में एक चीज कॉमन होती है और वह है उनका बेस रंग. सभी प्लेन का बेस रंग सफेद ही होता है और उसपर अलग-अलग रंग के डिजाइन होते हैं. लेकिन दुनिया का इकलौता देश ऐसा है जहां के विमान का बेस रंग काला होता है. यहां केवल ब्लैक प्लेन ही उड़ते हैं और इसके पीछे एक खास वजह भी है. लेकिन ये जानने के पहले की यहां काले विमान क्यों उड़ते हैं ये जानते हैं कि प्लेन का रंग सफेद ही क्यों होता है हर जगह?

आखिर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं?

अक्सर लोगों को लगता है कि विमान सफेद रंग सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस और इंजीनियरिंग कारण हैं.सफेद विमान होने के वैज्ञानिक कारण ये है कि ये सूर्य की गर्मी कम सोखते हैं. सफेद रंग सूरज की किरणों को परावर्तित करता है जिससे विमान का तापमान कम रहता है. साथ ही डैमेज जल्दी दिख जाता है. जैसे क्रैक, तेल रिसाव या पक्षियों की टक्कर आसानी से दिख जाती है. वहीं सफेद विमान केपक्षियों के टकराने का खतरा कम होता है क्योंकि सफेद रंग दूर से दिखाई देता है. इतना ही नहीं सफेद विमान का वजन कम रहता है जबकि गहरे रंगों के लिए ज्यादा पेंट लेयर चाहिए, जिससे वजन बढ़ सकता है. सफेद मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है. सफेद रंग कम फेड होता है और पेंटिंग कम करनी पड़ती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, केवल पेंट से विमान का वजन 500 से 550 किलो तक बढ़ सकता है.

दुनिया का इकलौता देश जहां काले विमान उड़ते हैं

न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय एयरलाइन Air New Zealand ने दुनिया में सबसे अलग पहचान बनाने के लिए अपने कुछ विमानों को पूरी तरह काला रंग दिया है.

 

काले रंग के विमान किस देश के लिए उड़ान भरते हैं? इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @FlightDrama हैंडल से एक पोस्ट में दिया गया है, जिसका उत्तर है 'न्यूजीलैंड'.

कैप्शन में लिखा है, "एयर न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित काले विमान न केवल देखने में आकर्षक हैं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी हैं. सिल्वर फर्न लोगो से सजे ये काले विमान न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं और टूरिज्म न्यूजीलैंड और ऑल ब्लैक्स जैसी राष्ट्रीय खेल टीमों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देते हैं. पहली बार 2013 में पेश किया गया यह काला रंग सफेद रंग की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से हल्का है, हालांकि प्राइमर की अतिरिक्त परतों के कारण यह अधिक महंगा है. फिर भी, इसकी आकर्षक उपस्थिति ने इसे लोकप्रिय बना दिया है. आज, एयर न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी एयरलाइन है जो सफेद और काले दोनों रंगों में एक ही विमान का संचालन करती है. यह आकर्षक रंग संयोजन केवल शैली की बात नहीं है - यह विश्व स्तर पर न्यूजीलैंड का जश्न मनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है."
 
इसके अलावा, @theindianweekende हैंडल से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया. कैप्शन में लिखा है, "एयर न्यूजीलैंड: 2007 से, यह एयरलाइन राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठित ऑल ब्लैक्स रग्बी टीम से प्रेरित काले रंग के विमान उड़ा रही है. यह दुनिया के सबसे बड़े काले वाणिज्यिक विमान का संचालन भी करती है."

क्यों उड़ते हैं न्यूजीलैंड में काले विमान?

असल में काले विमान पर बना Silver Fern (चांदी की फर्न) न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है.यह देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता है. 

ऑल ब्लैक्स रग्बी टीम से प्रेरणा

न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम All Blacks काले रंग की जर्सी पहनती है. काला रंग वहां राष्ट्रीय गर्व और ताकत का प्रतीक माना जाता है.

ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी

काले विमान दुनिया भर में न्यूजीलैंड को पहचान दिलाने का टूरिज्म मार्केटिंग टूल हैं. सोशल मीडिया और एविएशन फैंस में ये बेहद वायरल रहते हैं

काले विमान से जुड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स

पहली बार काला विमान 2013 में पेश किया गया था और काला रंग सफेद से हल्का भी हो सकता है, लेकिन प्राइमर लेयर के कारण महंगा पड़ता है.

दुनिया का सबसे बड़ा काला कमर्शियल विमान भी एयर न्यूजीलैंड ने ही उड़ाया है. Air New Zealand एकमात्र एयरलाइन है जो एक ही विमान मॉडल को सफेद और काले दोनों रंगों में उड़ाती है. 

तो क्या काला विमान उड़ाना नुकसानदायक है?

साइंस कहता है काला रंग गर्मी ज्यादा सोखता है और पेंट ज्यादा मोटा होता है, जिससे वजन और ईंधन खर्च बढ़ सकता है. इसलिए ज्यादातर एयरलाइंस सफेद रंग ही पसंद करती हैं. लेकिन न्यूजीलैंड ने ब्रांडिंग और पहचान को प्राथमिकता दी.

काले विमान कोई तकनीकी मजबूरी नहीं, बल्कि एक देश की पहचान और गर्व का प्रतीक हैं.
अगर कभी आसमान में कोई काला विमान दिखे, तो समझ जाइए वह न्यूजीलैंड की पहचान उड़ रही है.

