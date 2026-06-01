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भारत का सबसे गर्म शहर कौन सा है? यहां 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, जानिए क्यों बढ़ रही है ऐसी खतरनाक गर्मी

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भारत का सबसे गर्म शहर कौन सा है? यहां 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, जानिए क्यों बढ़ रही है ऐसी खतरनाक गर्मी

Which is the hottest place in Hindustan: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ऐसी कौन-सी जगह है जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 01, 2026, 07:37 AM IST

भारत का सबसे गर्म शहर कौन सा है? यहां 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, जानिए क्यों बढ़ रही है ऐसी खतरनाक गर्मी

Hottest city in India (Photo AI)

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Where in India has the mercury crossed the 50-degree mark? जब देश के कई शहर 42-45 डिग्री तापमान से परेशान होते हैं, तब एक शहर ऐसा भी है जहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर चुका है. हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे जैसलमेर मानते हैं, जबकि वास्तविक रिकॉर्ड किसी दूसरे शहर के नाम दर्ज है.

राजस्थान का यह शहर क्यों बना गर्मी का 'हॉटस्पॉट'?

भारत में सबसे अधिक तापमान दर्ज करने का रिकॉर्ड राजस्थान के फलोदी शहर के नाम है. थार मरुस्थल के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में गर्मियों के दौरान धरती मानो आग उगलती नजर आती है. यहां दर्ज किया गया तापमान देश के मौसम विज्ञान इतिहास में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाता है.

फलोदी की भौगोलिक स्थिति इसे अन्य शहरों से अलग बनाती है. रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण यहां दिन में जमीन बहुत तेजी से गर्म होती है और वातावरण में नमी बेहद कम रहती है. इसका सीधा असर तापमान पर पड़ता है.

सिर्फ तापमान नहीं, लोगों की जिंदगी भी बदल देती है यह गर्मी

भीषण गर्मी का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहता. यहां रहने वाले लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है. दोपहर के समय बाजार सूने पड़ जाते हैं, मजदूरों का काम प्रभावित होता है और बिजली-पानी की मांग अचानक बढ़ जाती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती गर्मी अब स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती बन रही है. हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. यही वजह है कि अत्यधिक गर्मी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी बन चुकी है.

देश के दूसरे शहर भी गर्मी की दौड़ में पीछे नहीं

फलोदी के अलावा देश के कई अन्य इलाके भी हर साल रिकॉर्ड तापमान दर्ज कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश का बांदा, राजस्थान का चूरू, जैसलमेर, झांसी और महाराष्ट्र का नागपुर ऐसे शहरों में शामिल हैं जहां गर्मियों में पारा अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान के नए रिकॉर्ड बनते दिखाई दिए हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि गर्मी का दायरा केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है.

आखिर इन इलाकों में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ती है?

इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं. सबसे बड़ा कारण है कम हरियाली और अधिक खुला, शुष्क भूभाग. जहां पेड़ कम होते हैं वहां जमीन सूरज की गर्मी को तेजी से सोख लेती है और लंबे समय तक गर्म रहती है.

इसके अलावा समुद्र से दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है. समुद्री क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित रहता है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में गर्मी और ठंड दोनों अधिक महसूस होती हैं. गर्म और शुष्क हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, स्थिति को और गंभीर बना देती हैं.

खतरा जो भविष्य की ओर इशारा कर रहा है

विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ते तापमान का संबंध जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रहे शहरीकरण से भी जोड़ा जा रहा है. यदि हरियाली में कमी और तापमान में वृद्धि का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वर्षों में देश के और भी शहर अत्यधिक गर्म क्षेत्रों की सूची में शामिल हो सकते हैं.

यही कारण है कि यह खबर केवल एक रिकॉर्ड तापमान की नहीं है. यह भविष्य के उस मौसम की चेतावनी भी है, जहां गर्मी हमारे स्वास्थ्य, रोजगार, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर पहले से कहीं ज्यादा असर डाल सकती है.

भारत के सबसे गर्म शहरों की कहानी हमें यह समझाती है कि तापमान के आंकड़े सिर्फ मौसम विभाग की रिपोर्ट नहीं होते, बल्कि वे हमारे बदलते पर्यावरण की वास्तविक तस्वीर भी दिखाते हैं.

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