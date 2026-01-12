Capital Of Sweets: भारत का ये शहर क्यों कहलाता है स्वीट कैपिटल? आखिर क्या है यहां की मिठाईयों की खासियत?

भारत का एक शहर ऐसा है जिसे मिठाईयों की राजधानी का ताज मिला है. यहां की मिठाइयों की कुछ खास बाते हैं जो आप चखने के बाद ही महसूस कर सकते हैं. यहां मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं, एक पहचान हैं. चलिए जानें इस शहर का नाम और इसकी मिठाईयों की खूबी क्या है.

भारत में मिठाई हर खुशी का हिस्सा होती है. बात खुशी की हो तो लोग मुंह मीठा कराने से नहीं चूकते लेकिन एक शहर है जहां मिठाई जीवन की भाषा बन चुकी है. यहां मिठाई किसी उत्सव या खुशी का इंतजार नहीं करती, बल्कि सुबह नहीं तो शाम यहां के लोग मिठाई जरूर खाते हैं. जी हां अगर आपके गेस कर लिया तो सही वरना हम बताते हैं इस शहर का नाम. ये है कोलकाता.

यहां मिठाई सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और रचनात्मकता का प्रतीक है. यही वजह है कि पिछले दो दशकों में कोलकाता को “भारत की मिठाई की राजधानी” कहा जाने लगा. हालांकि ये सच है कि यह उपनाम किसी सरकारी दस्तावेज में आपको नहीं मिलेगा लेकिन खाने-पीने के शौकीनों की जुबां, ट्रैवल मीडिया इंफ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आपको ये उपनाम सुनने को मिल जाएगा.

क्या है यहां कि मिठाईयों की खासियत?

कोलकाता ने दूध से बनने वाली मिठाइयों को वो आयाम दिया जो दूसरे शहर नहीं दे सके. ताज़ा छेना, हल्की चीनी की चाशनी और धीमी आंच पर पकाने की तकनीक केवल रसगुल्ले तक सीमित नहीं है, यहां कई और मिठाईयां भी इसी प्रॉसेस से होकर गुजरती हैं. संदेश से लेकर मायो और मिष्टी दोई, चमचम और रोसोमलाई जैसी कई मिठाइयों में आपको न तो ज्यादा मिठास मिलेगी, नज्यादा चिकनाई. बल्कि संतुलन, नरम और ताजगी का ही अहसास होगा.

दुकान नहीं, सांस्कृतिक स्थल हैं ये मिठाईघर

कोलकाता की मिठाई की दुकानें सिर्फ दुकानें नहीं हैं. यहां की फेमस केसी दास, भिम नाग, गिरीश चंद्र डे जैसे प्रतिष्ठान सौ साल से भी पुराने हैं. लेकिन आपको यहां के हर गली-कूचे में वैसा ही स्वाद और ताजगी मिलेगी. क्योंकि यहां लोग समय देख कर मिठाई नहीं खाते, जब मन होता है तब खाते हैं और अक्सर भोजन के बाद मिठाई खाते हैं, मेहमानों को मिठाई भेंट करते हैं, त्योहारों में मिठाई से ही शुभारंभ करते हैं.

‘स्वीट कैपिटल’ नाम कैसे फैला?

इस टैग का कोई औपनिवेशिक या ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलता. लेकिन 2000 के बाद जब फूड ब्लॉग्स आए और ट्रैवल शो शुरू हुए तो यहां की मिठास से लोग परीचित हुए और जब इंस्टाग्राम रील्स आए तो उनके जरिये लोगों ने इनका स्वाद भी महसूस कर लिया. और यही से कोलकाता को “India’s Sweet Capital” के रूप नाम मिला. 2017 में बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग मिलना इस पहचान को और मजबूत कर गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से