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भारत के किस शहर को कहते हैं डायमंड कैपिटल? दुनिया भर से यहां पहुंचने वाले हीरों की चमक ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी

India's Diamond Capital: क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य को हीरों की राजधानी कहा जाता है. यहीं से देशभर के शोरूमों तक चमकते हीरे पहुंचते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के बड़े हिस्से के हीरे एक ऐसे भारतीय शहर से होकर गुजरते हैं, जिसने लाखों लोगों को रोजगार और पहचान दी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 07:38 AM IST

भारत के किस शहर को कहते हैं डायमंड कैपिटल? दुनिया भर से यहां पहुंचने वाले हीरों की चमक ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी

Diamond Capital (Photo AI)

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डायमंड कैपिटल कहे जाने वाला यह शहर हीरों की खदानों के लिए नहीं, बल्कि उन्हें तराशने और उनकी असली चमक बाहर लाने की कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यही वजह है कि इसे भारत की 'डायमंड कैपिटल' कहा जाता है.

सिर्फ एक शहर नहीं, दुनिया के हीरा कारोबार का धड़कता दिल

गुजरात का सूरत शहर आज वैश्विक हीरा उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. दुनिया के अलग-अलग देशों से निकले कच्चे हीरे यहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें काटा, तराशा और पॉलिश किया जाता है.

हीरे की असली कीमत उसकी चमक से तय होती है और इस चमक को पैदा करने का हुनर सूरत के हजारों कारीगरों के पास है. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले अधिकांश पॉलिश्ड डायमंड किसी न किसी रूप में सूरत से जुड़े होते हैं.

क्यों मायने रखती है यह कहानी?

यह सिर्फ हीरों की कहानी नहीं है, बल्कि रोजगार और कारोबार की भी कहानी है. सूरत का हीरा उद्योग सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है. यहां छोटे कारीगरों से लेकर बड़े निर्यातकों तक एक विशाल आर्थिक तंत्र काम करता है. यही वजह है कि सूरत की तरक्की को अक्सर भारत के उद्यम और कौशल की सफलता के उदाहरण के रूप में देखा जाता है.

एक हीरे के पीछे छिपी होती है कारीगरों की महीनों की मेहनत

जब कोई कच्चा हीरा पहली बार किसी कार्यशाला में पहुंचता है, तो वह सामान्य पत्थर जैसा दिख सकता है. लेकिन उसे बाजार में करोड़ों की कीमत दिलाने का काम कारीगरों की बारीक मेहनत करती है.

सूरत के कई परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़े हुए हैं. यहां के कारीगरों ने वर्षों के अनुभव से ऐसी विशेषज्ञता हासिल की है, जिसकी वजह से दुनिया भर की बड़ी डायमंड कंपनियां भी इस शहर पर भरोसा करती हैं.

हीरे के साथ कपड़ों का भी बड़ा साम्राज्य

सूरत की पहचान केवल हीरों तक सीमित नहीं है. यह भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब में भी शामिल है. देशभर में बिकने वाली बड़ी संख्या में साड़ियां, ड्रेस मटेरियल और सिंथेटिक फैब्रिक यहीं से आते हैं.

यानी यह शहर दो बड़े उद्योगों—हीरा और टेक्सटाइल—की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है. यही कारण है कि देश के अलग-अलग राज्यों से लोग रोजगार और व्यापार के अवसरों की तलाश में यहां पहुंचते हैं.

नई परियोजनाएं बढ़ा रही हैं वैश्विक पहचान

पिछले कुछ वर्षों में सूरत ने आधुनिक बुनियादी ढांचे पर भी तेजी से काम किया है. विशेष रूप से डायमंड ट्रेडिंग से जुड़ी नई सुविधाओं और बड़े कारोबारी परिसरों ने इसकी वैश्विक पहचान को और मजबूत किया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सूरत केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली जेम्स एंड ज्वेलरी हब में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है.

चमक सिर्फ हीरों की नहीं, अवसरों की भी है

सूरत की कहानी बताती है कि किसी शहर की पहचान केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बनती, बल्कि वहां के लोगों के कौशल और मेहनत से बनती है. जिस शहर ने कच्चे पत्थरों को अनमोल हीरों में बदला, उसी शहर ने लाखों लोगों के सपनों को भी नई चमक दी है.

यही वजह है कि जब भी दुनिया में किसी खूबसूरत हीरे की बात होती है, तो उसकी चमक के पीछे कहीं न कहीं सूरत के हुनर की छाप जरूर होती है.

 
 

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