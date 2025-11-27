FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Weight Loss Tips: रागी या ओट्स में से कौन सा अनाज ब्लड शुगर से लेकर वेट लॉस कम करने में ज्यादा मददगार है?

क्या आप चाहते हैं कि आपका वेट तेजी से कम हो और साथ में आपका शुगर लेवल मेंटेन रहने के साथ गट हेल्थ और पाचन बेहतर रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए. आज आपको बताएंगे की रागी या ओट्स में कौन ज्यादा इफेक्टिव है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 27, 2025, 10:45 AM IST

रागी जिसे मडुआ भी कहा जाता है अपने उच्च फाइबर और खनिज घनत्व के लिए जाना जाता है, जबकि ओट्स एक नरम, घुलनशील फाइबर वाला अनाज है जिसे आंत के लिए अनुकूल माना जाता है.
 
रागी और ओट्स को अक्सर सेहतमंद नाश्ता माना जाता है , लेकिन ये दोनों अलग-अलग ताकत वाले अलग-अलग अनाज हैं . रागी अपने उच्च फाइबर और खनिज घनत्व के लिए जाना जाता है , जबकि ओट्स एक नरम, घुलनशील फाइबर वाला अनाज है जो आंत के लिए अनुकूल माना जाता है . दोनों ही वजन घटाने और पाचन में सहायक होते हैं , लेकिन आइए जानें कि दोनों के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं .

ओट्स को अक्सर नाश्ते में सेहतमंद माना जाता है , लेकिन ये अलग-अलग ताकत वाले अलग-अलग अनाज हैं . रागी अपने उच्च फाइबर और खनिज घनत्व के लिए जाना जाता है , जबकि ओट्स एक नरम , घुलनशील फाइबर वाला अनाज है जिसे पेट के लिए अनुकूल माना जाता है . दोनों ही वजन घटाने और पाचन में सहायक होते हैं , लेकिन आइए जानें कि दोनों के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं .

रागी में फाइबर की मात्रा - पेट जल्दी भरता है

रागी में रोल्ड ओट्स की तुलना में 3-4 गुना ज़्यादा फाइबर होता है. ज़्यादा फाइबर का मतलब है पेट का धीरे-धीरे खाली होना और पेट भरा होने का ज़्यादा एहसास. खाने के बाद बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल. रागी भूख को नियंत्रित करता है जिससे खाने के बीच में स्नैक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओट्स में फाइबर की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें एक अनोखा तत्व, बीटा-ग्लूकेन, होता है, जो एक घुलनशील फाइबर है जो आंतों में जेल बनाता है. यह कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद करता है.
 
ओट्स पाचन और आंतों के आराम के लिए अच्छे होते हैं , और ये हल्के होते हैं.
रागी धीरे-धीरे पचता है क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है और इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं.

ओट्स आसानी से पचने वाला

ओट्स आंतों की परत को प्राकृतिक रूप से आराम पहुंचाते हैं. एसिडिटी की समस्या वाले लोगों या भारी भोजन के बाद इन्हें अक्सर खाने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पाचन तंत्र पर कम दबाव डालते हैं. इनका घुलनशील फाइबर मल की स्थिरता में सुधार करता है और नियमित मल त्याग में सहायक होता है. अगर आपका पाचन तंत्र संवेदनशील है, तो ओट्स हल्का हो सकता है. अगर आप चयापचय स्थिरता चाहते हैं, तो बाजरा ज़्यादा सहनशक्ति प्रदान करेगा.
 
ग्लूटेन- मुक्त लाभ और आंत की संवेदनशीलता

रागी स्वभाव से 100% ग्लूटेन-मुक्त है, जो इसे ग्लूटेन असहिष्णुता वाले लोगों या गेहूं-आधारित भोजन के बाद पेट फूलने या भारीपन महसूस करने वाले लोगों के लिए आदर्श बनाता है.
ओट्स तकनीकी रूप से ग्लूटेन-मुक्त होते हैं, लेकिन वाणिज्यिक प्रसंस्करण से अक्सर क्रॉस-संदूषण हो जाता है, जब तक कि पैकेज ग्लूटेन-मुक्त प्रमाणित न हो.
हल्की संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों के लिए, यह अंतर आराम और पाचन गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है.

खनिज प्रोफ़ाइल से समझिए रागी या जई कौन है ज्यादा लाभकारी

रागी कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस से भरपूर होता है, ये खनिज हड्डियों के स्वास्थ्य, ऑक्सीजन परिवहन और चयापचय क्रिया में सहायक होते हैं. यह उन लोगों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प है जो पोषण से समझौता किए बिना वजन कम करना चाहते हैं.
ओट्स में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को आराम देने वाला खनिज है, मल त्याग में सुधार करता है, तनाव कम करता है, तथा रात्रि में पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है.

यह अप्रत्यक्ष रूप से वजन नियंत्रण में सहायक होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का स्तर पर्याप्त होने पर तनाव से संबंधित भोजन का सेवन कम हो जाता है.
 
वजन नियंत्रण में कौन है बेस्ट

पूरी तरह से आंकड़ों, फाइबर के स्तर, जीआई व्यवहार, पोषक तत्वों की सघनता और तृप्ति के आधार पर, बाजरा वज़न प्रबंधन के लिए एक छोटा लेकिन लगातार लाभ प्रदान करता है. यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. भूख कम करता है. धीमी और स्थिर पाचन में सहायक है. ओट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हल्का ब्रेक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकेन नियमित रूप से सेवन करने पर पेट की चर्बी कम करने में चिकित्सीय रूप से सहायक होता है.
 
स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है 

रागी अच्छा है अगर यही आपका लक्ष्य है वजन कम करने से लेकर ब्लड शुगर नियंत्रण करना है तो. साथ ही ये सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और कम कैलोरी वाला होता है. लेकिन अगर आप भूख या खाना कम करने की लालसा के साथ पौष्टिक आहार चाहते हैं तो ओट्स बेटर है. ये पेट को हल्का भी रखेगा और लंबे समय तक पेट को भरा रखेगा. ये पचने में आसान और गट हेल्थ के लिए भी बेस्ट है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

